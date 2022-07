Lukaku “très heureux” à son arrivée à Milan avant le retour de l’Inter

Milan (AFP) – Romelu Lukaku s’est dit “très heureux” d’être de retour après l’arrivée de l’attaquant international belge à Milan mercredi avant son retour à l’Inter Milan en prêt de Chelsea.

Un Lukaku rayonnant a émergé de l’aéroport de Linate aux premières heures de mercredi matin et a donné sa réponse brève mais ravie à la poignée de journalistes qui attendaient son arrivée.

Le joueur de 29 ans subira un examen médical plus tard dans la journée avant d’officialiser son retour tant attendu à l’Inter.

Chelsea a accepté un accord annoncé dans lequel l’Inter paiera un montant initial de huit millions d’euros (8,42 millions de dollars) plus un potentiel supplémentaire de trois millions d’euros de bonus pour le prêt.

Lukaku dirigera à nouveau l’attaque de l’Inter alors qu’ils tentent de regagner le titre de Serie A après avoir subi une réduction de salaire – 8,5 millions d’euros pour la prochaine campagne.

Lukaku quitte Londres après avoir échoué une deuxième fois à Chelsea, ne répondant pas aux attentes élevées suite à un transfert de 97,5 millions de livres sterling de l’Inter l’été dernier.

Il s’était fait un favori des fans pendant deux ans à l’Inter après avoir marqué 64 fois en 95 matchs et les avoir conduits à leur premier titre de Serie A en plus d’une décennie, le Scudetto 2021 mettant fin à la fois à une sécheresse de 11 ans et à l’emprise de la Juventus sur le football italien. .

Cependant, les problèmes financiers des propriétaires de l’Inter, le groupe Suning, exacerbés par la pandémie de coronavirus ont conduit l’entraîneur Antonio Conte à quitter le club presque aussitôt que le titre a été remporté.

Il a affirmé que la réduction des coûts exigée par l’Inter l’aurait empêché de constituer l’équipe qu’il voulait défier au niveau national et européen.

Lukaku a suivi Conte à la porte après que Chelsea, alors champion d’Europe, ait offert une somme énorme qui a atténué certains des problèmes financiers de l’Inter et a bien commencé à son retour à Stamford Bridge.

L’entraîneur Thomas Tuchel a déclaré “qu’il était le genre de gars qui nous manquait” après avoir marqué quatre fois lors de ses quatre premiers matchs, mais son prochain but n’est venu que début décembre et une blessure, Covid-19 et une mauvaise forme l’ont tenu à l’écart. l’équipe.

Il a ensuite exaspéré les fans de Chelsea en menant une interview avec Sky Sport Italia dans laquelle il a exprimé son mécontentement et a déclaré qu’il avait l’Inter dans son cœur et qu’il voulait revenir.

Ces commentaires ont également conduit les ultras inconditionnels de l’Inter à dire qu’ils n’étaient pas intéressés par son retour, considérant son déménagement à Chelsea comme une trahison de sa prétention d’aimer le club milanais.

Ils ont dit aux autres fans de ne pas arriver en masse pour accueillir à nouveau Lukaku car il n’est désormais “qu’un parmi tant d’autres” après avoir été “traité comme un roi” par les supporters.

Lukaku jouera un rôle essentiel dans la tentative de l’entraîneur Simone Inzaghi de reprendre la couronne de la ligue à l’AC Milan après avoir terminé à deux points de ses rivaux locaux la saison dernière.