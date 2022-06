Lukaku termine son retour à l’Inter en prêt de Chelsea

Milan (AFP) – Romelu Lukaku est revenu à l’Inter Milan mercredi après avoir effectué un prêt d’une saison de Chelsea juste un an après son transfert flop de l’Italie au club de Premier League.

L’attaquant belge Lukaku retrouvera ses anciens fans au San Siro après que Chelsea ait accepté un accord dans lequel l’Inter paiera un montant initial de huit millions d’euros plus un potentiel de trois millions de bonus pour le prêt.

Le club londonien a publié une déclaration confirmant un “mouvement de prêt d’une saison”.

Son retour a été officialisé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’Inter avec Lukaku disant “nous sommes de retour bébé” tout en parlant au président Steven Zhang sur le toit du siège du club.

Le joueur de 29 ans dirigera à nouveau l’attaque de l’Inter alors qu’il tentera de regagner le titre de Serie A après avoir subi une réduction de salaire à 8,5 millions d’euros pour la prochaine campagne.

Les médias italiens rapportent que l’Inter et Chelsea ont conclu un gentleman’s agreement selon lequel le prêt pourrait être prolongé pour une autre saison si le déménagement fonctionnait, et son avocat Sébastien Ledure a déclaré mercredi que “tout peut arriver” d’ici la fin de la saison prochaine.

Les journalistes de Lukaku présents pour son arrivée à l’aéroport de Milan Linate aux premières heures de mercredi qu’il était “très heureux” d’être de retour.

Il a été accueilli par des supporters ravis alors qu’il se rendait à ses examens médicaux dans l’après-midi, sa voiture bloquée par des supporters scandant son nom et “gagnez-nous le Scudetto”.

Lukaku a quitté Londres après avoir échoué une deuxième fois à Chelsea, ne répondant pas aux attentes élevées suite à un transfert de 97,5 millions de livres sterling de l’Inter l’été dernier.

– Le favori des fans –

Il s’est fait un favori des fans pendant deux ans à l’Inter après avoir marqué 64 fois en 95 matchs et les avoir conduits à leur premier titre de Serie A en plus d’une décennie, le Scudetto 2021 mettant fin à la fois à une sécheresse de 11 ans et à l’emprise de la Juventus sur le football italien. .

Cependant, les problèmes financiers des propriétaires de l’Inter, le groupe Suning, exacerbés par la pandémie de coronavirus, ont conduit l’entraîneur Antonio Conte à quitter le club presque aussitôt que le titre a été remporté.

Avec le remplaçant de Conte, Simone Inzaghi, quelques semaines seulement après le début de son nouveau travail, Lukaku a suivi Conte lorsque Chelsea, alors champion d’Europe, a offert une somme énorme qui a atténué certains des problèmes d’argent de l’Inter, des problèmes qui signifient qu’un prêt était le seul moyen pour lui de revenir.

Il n’a pas réussi à reproduire sa forme de Serie A avec les Blues et a exaspéré les fans de Chelsea en menant une interview avec Sky Sport Italia en décembre dans laquelle il a déclaré qu’il avait l’Inter dans son cœur et qu’il voulait revenir.

Ces commentaires ont également conduit les ultras inconditionnels de l’Inter à dire qu’ils n’étaient pas intéressés par son retour, considérant son déménagement à Chelsea comme une trahison de sa prétention d’aimer le club milanais.

Ils ont dit aux autres fans de ne pas accueillir Lukaku car il n’était désormais “qu’un parmi tant d’autres”, des instructions qui ont été ignorées par ceux qui campaient dehors sous le soleil brûlant de l’été pendant que l’attaquant terminait ses examens médicaux dans les bureaux milanais du Comité olympique italien.

L’Inter essaie toujours de réduire les coûts, le défenseur vedette Milan Skriniar devrait être vendu cet été, tandis qu’une ligne d’attaque surchargée et très bien payée doit également être réduite.

Ils bénéficieront d’une législation qui offre d’importantes réductions d’impôts aux résidents étrangers sous certaines conditions, mais l’arrivée de Lukaku a bloqué la tentative de l’Inter de faire venir l’attaquant argentin et agent libre Paulo Dybala.