Lukaku joue à la galerie Roma – mais Milan et Pulisic ont pris le dessus sur les accords de Chelsea

Une notification est apparue sur le téléphone de Romelu Lukaku. C’était un message d’un contact existant. Un certain José Mourinho « disant que je devais m’attendre à quelque chose d’épique à mon arrivée ».

Cinq mille supporters se sont rassemblés devant l’aéroport de Ciampino pour accueillir Lukaku à Rome. Puis vendredi soir, une foule à guichets fermés s’est précipitée vers les tourniquets tôt et tôt au Stadio Olimpico. Lukaku se cachait dans le tunnel, attendant son signal. Il restait une heure avant le coup d’envoi contre l’AC Milan et sa révélation était le divertissement d’avant-match. « C’est votre Colisée », résonnait la voix de l’annonceur. « Nous serons votre peuple. Venez voir par vous-même, Romelu.

Le joueur de 30 ans est sorti en tenue complète d’un coin du stade au moment même où la nouvelle de l’équipe tombait et confirmait les rumeurs selon lesquelles le nouveau n°90 de la Roma était sur le banc. Une banderole devant la Curva Sud lui dit « benvenuto » et les ultras ont allumé des fusées éclairantes. De la fumée rouge et jaune tournoyait dans le coucher du soleil, chaque brin emporté tout comme les fans l’étaient par leur nouvelle signature. Une signature de prêt, bien sûr, et sans option pour rendre le séjour de Lukaku permanent.

L’ancien directeur sportif de la Roma, Walter Sabatini, conseillait aux supporters de ne pas trop s’attacher aux joueurs du football moderne. L’époque où un enfant grandissant dans le quartier de Porta Metronia de la Ville éternelle pouvait commencer et terminer sa carrière à Rome, comme l’a fait Francesco Totti, est révolue. « Vendre Erik Lamela m’a tué », a déclaré Sabatini. Parce qu’il était son joueur. Le joueur de la Roma. Lukaku ne l’est pas. Il est toujours le joueur de Chelsea et n’a pas été vraiment fidèle aux clubs parents qui lui ont montré de l’amour dans le passé.

L’affection contre laquelle Sabatini a mis en garde s’explique, du moins dans le cas de Lukaku, par une recherche estivale d’un attaquant et de l’espoir qu’il représente. Les propriétaires de la Roma, les Friedkins, ont appelé Lukaku lors des négociations avec Chelsea pour expliquer à quel point il était central dans leur vision visant à ramener le club dans le top quatre. « J’ai écouté et maintenant il est temps de devenir sérieux », a déclaré Lukaku. Il a admiré « les ambitions qu’ils ont pour le club et pour les fans ».

Mais l’équipe a manqué d’ambition dès le début contre Milan.

Une fois de plus, Gianluca Mancini, l’homme de main de l’équipe, a joué le rôle de meneur de jeu de la Roma. L’arrière central a joué comme milieu de terrain d’urgence lors d’une crise de blessures sous Paulo Fonseca et a marqué pour le vainqueur de Nicolo Zaniolo lors de la finale de la Conference League 2022. Mais saboter le ballon longtemps pour Andrea Belotti n’est pas un jeu.

Le milieu de terrain constitué par le directeur général de la Roma, Tiago Pinto, a été contourné alors que le ballon passait au-dessus de la tête de Leandro Paredes et Houssem Aouar. Renato Sanches, blessé, était assis à côté de Tammy Abraham, blessée, dans les tribunes. Tous deux ont vu Aouar sortir blessé après une demi-heure. Paulo Dybala n’était pas non plus dans l’équipe après avoir signalé un changement à Vérone la semaine dernière. Mais la présence sur le terrain de Paredes et du remplaçant d’Aouar, le capitaine Lorenzo Pellegrini, suffisait encore à nous faire attendre davantage de qualité de la part de la Roma.

Lorsque Bryan Cristante a fait une passe en arrière vers ses défenseurs centraux au lieu d’avant vers ses attaquants et que Diego Llorente a frappé un contre personne après qu’un Nicolas Zalewski hésitant n’ait pas suivi ses encouragements à pousser vers le haut, on se demandait quel impact Lukaku pourrait avoir sur. une équipe si limitée. Milan avait entendu dire dans les vignes des palazzi décadents de Rome que, malgré son absence en pré-saison, Lukaku avait 20 minutes dans les jambes. Bon sang, Roma avait-il besoin de lui.

Le caractère réducteur de l’approche initiale de la Roma contrastait avec la riche géométrie du jeu de Milan. Les arrières latéraux Theo Hernandez et Davide Ca-LAHM-bria ont échangé leurs positions avec le milieu de terrain Rade Krunic dans une série fluide de variations de préparation. « Nous voulons construire avec notre gardien Mike (Maignan) et cinq joueurs », a déclaré l’entraîneur Stefano Pioli. « Cela peut être un 4+1, un 3+2 ou un 2+3. Mes joueurs savent désormais comment lire les espaces et comment nos adversaires se positionnent face au ballon. Ce sont les mécanismes sur lesquels nous travaillons.

Milan évolue. Pioli est passé du rôle de numéro 10 à un trio de milieu de terrain avec Ruben Loftus Cheek et Tijjani Reijnders soutenant les attaquants de Milan.

Si Christian Pulisic a fait la une des premiers titres, la véritable nouveauté tactique réside dans la propulsion et la connectivité des n°8 milanais. La course au deuxième poteau de Reijnders a permis à Olivier Giroud d’ouvrir le score à Bologne. Le carry et la réduction de Loftus Cheek contre Turin ont permis à Pulisic de marquer lors de matchs consécutifs. A Rome, Loftus Cheek a obtenu un penalty précoce en pénétrant dans la surface à la suite d’un une-deux désormais familier avec Giroud. Certains éléments du projet milanais ressemblent à un remake de Made in Chelsea uniquement avec des footballeurs talentueux au lieu de grimpeurs sociaux insipides. Des footballeurs talentueux comme Loftus Cheek.

Pulisic a connu les plus gros moments, mais Loftus Cheek a été discrètement la plus cohérente des nouvelles recrues de Milan.

La faute qu’il a commise dans la surface était une autre erreur du gardien de la Roma, Rui Patricio, qui faisait suite à son coûteux revers lors de la défaite du week-end dernier contre Vérone. Certains fans de la Roma pensent avec désinvolture que le club aurait dû signer un remplaçant pour lui plutôt que Lukaku, même si Patricio ne pouvait pas faire grand-chose contre le superbe coup de pied de Rafael Leao, un coup de pied en ciseaux alors qu’il s’inclinait sur Zeki Celik comme s’il utilisait l’aile de la Roma. en arrière comme un canapé.

Asseyez-vous et regardez ce coup de vélo de Rafael Leão de Milan 🇵🇹🚲 pic.twitter.com/f4yvbxr3Wb – Football sur TNT Sports (@footballontnt) 1er septembre 2023

Parfait pour une heure, mais pour les supporters extérieurs criant des vaffanculo à l’unisson lorsque la Curva Sud a rendu hommage à Antonio De Falchi, l’ultra rom de 18 ans décédé d’une insuffisance cardiaque après que les ultras de Milan l’aient attaqué devant San Siro en 1989, Milan était aussi dominant qu’il l’avait été contre Turin. Ivan Juric a déclaré il y a une semaine qu’il y avait un « énorme fossé » entre les deux parties. Nous ne savons pas si Mourinho a ressenti la même chose car, à la grande déception de la presse locale, il a décidé qu’il valait mieux ne pas parler par la suite. Mais Milan disposait de 69 % de possession jusqu’au deuxième carton jaune de Fikayo Tomori à l’heure de jeu. Pioli aurait dû le remplacer à la mi-temps car Tomori aurait pu partir plus tôt. Il n’arrêtait pas de balayer les jambes de Belotti sous lui.

Le carton rouge a offert à Mourinho l’occasion de revenir dans un match qui semblait terminé. Tout d’un coup, Lukaku est apparu sur la touche, prêt à entrer. Alors qu’il attendait à côté de Leonardo Spinazzola une pause dans le jeu, Lukaku a fait signe à la Roma de se lever et d’attaquer. Il a crié des instructions et offert des encouragements comme s’il était au club depuis des années. À part les ultras milanais sifflant son nom et scandant uomo di merda (tu es une merde) à cause de son association avec son rival l’Inter, personne ne savait vraiment à quoi s’attendre.

« Son dernier match remonte à deux mois », a déclaré Mourinho avant le coup d’envoi. « Et il ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe. Il n’est pas en mauvais état mais il n’est pas en bonne forme non plus.

Cependant, en quelques secondes, Lukaku s’est accroché à un ballon libre et a décoché un tir au-dessus de la barre. Cela a remonté l’ambiance au sein de l’Olimpico et Lukaku a tenté de s’en prendre à Malick Thiaw, le joueur de 22 ans au cœur de la défense de Milan. Thiaw s’est imposé dans l’équipe cette saison et a su relever le défi. Tandis que Lukaku indiquait à ses nouveaux coéquipiers où attaquer, Thiaw restait en contact et lui refusait un premier but.

Pourtant, il y a eu une finition nerveuse pour Milan lorsque le tir de Spinazzola a dévié devant Mike Maignan dans le temps additionnel. Cela a rappelé des souvenirs de la saison dernière, lorsque Milan avait perdu une avance de 2-0 à la mort, avait fait match nul 2-2 et plongé dans la crise. À Rome, ils ont réussi celui-ci et se lancent dans la trêve internationale en tête du classement avec le maximum de points devant le Derby della Madonnina. La Roma est sans victoire, avec un seul point sur neuf.

Cela donne aux Friedkins quelque chose à penser puisque Mourinho est maintenant dans la dernière année de son contrat. Jouer la Ligue des Champions pour la première fois depuis cinq ans est leur objectif. Mais la Roma devrait aspirer à plus. Le cycle gagnant de Milan est parti d’une base bien inférieure. Ils ont passé huit ans sans football en Ligue des champions et ont même terminé 10e une saison. Le chemin du retour a été long. Cela ne devrait pas être le cas pour les Roms. Pas avec Mourinho. Pas avec une dépense nette de plus de 100 millions d’euros lors de son premier été. Pas après avoir remporté la Conference League et atteint une finale de la Ligue Europa.

Pour le contexte, Abraham a coûté plus cher que n’importe lequel des achats effectués sous Elliott et RedBird. Giroud, le meilleur buteur de Serie A avec quatre buts en trois matchs, a signé pour Milan de manière permanente pour la moitié de ce que la Roma paie à Chelsea pour prêter Lukaku. Le Belge serait le plus gros salaire de Milan. D’autres exemples sautent aux yeux, comme Mancini qui a coûté plus cher à la Roma que Theo Hernandez à Milan ou les frais payés par la Roma pour Rui Patricio, 33 ans, qui sont dans la même fourchette que ce que Milan a investi dans Maignan, 26 ans. De meilleurs choix auraient pu être faits et auraient permis de créer une équipe meilleure et plus profonde, voire un concurrent.

Milan sert d’exemple à plus d’un titre. Lorsque Lukaku a lu le message de Mourinho lui disant de s’attendre à « l’épopée », on imagine qu’être parmi les trois derniers de Serie A lors de son premier week-end en tant que joueur de la Roma n’était probablement pas ce qu’il avait en tête. Ce n’est encore que le début, en particulier pour Lukaku, et même si Rome ne s’est pas construite en un jour, Rom devrait pousser Roma pour un Scudetto, surtout en cette troisième année de Mourinho.

(Photo : Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)