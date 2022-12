Lukaku consterné par l’élimination de la Belgique de la Coupe du monde

La Belgique a été éliminée de manière choquante de la Coupe du monde après un match nul 0-0 contre la Croatie jeudi, et Romelu Lukaku a eu plusieurs occasions d’empêcher cela.

L’équipe classée n ° 2 au monde a terminé troisième du groupe F de la compétition. La Croatie et le Maroc se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du groupe.

Suite au match décevant, Arsenal et la légende française Romelu Lukaku. Henry fait partie de l’équipe d’entraîneurs pour la Belgique.

Cependant, l’humeur de Lukaku est rapidement passée de la tristesse à la frustration alors qu’il se dirigeait vers le banc de la Belgique. L’attaquant de 29 ans a été vu en train de crier. Ensuite, il a percé une fenêtre en plastique qui recouvrait la pirogue. Le milieu de terrain Youri Tielemans et un entraîneur adjoint de la Belgique ont tenté de réconforter la star alors qu’il était assis sur le banc.

Le temps de Lukaku à la Coupe du monde était certainement frustrant. Normalement un pilier de la ligne de front de Roberto Martinez, l’attaquant fait face à des blessures depuis des mois maintenant. En fait, il n’a disputé que cinq matches au total pour le club de l’Inter Milan jusqu’à présent au cours de la campagne en cours.

Des blessures persistantes aux ischio-jambiers et aux biceps ont forcé la star à rester sur la touche pendant une grande partie de la saison. Ces revers ont également évidemment pesé sur ses fonctions internationales.

Lukaku n’est pas en pleine forme pour la Belgique à la Coupe du monde

Lukaku n’a fait qu’un seul départ pour la Belgique en plus d’un an. Sa dernière place en compétition dans un onze de départ pour Martinez était un match de l’UEFA Nations League avec les Pays-Bas en juin. Cependant, l’attaquant n’a duré que 27 minutes avant de quitter le match à cause d’une blessure.

Ces blessures ont entravé toutes les chances de Lukaku de prendre le départ lors de la Coupe du monde. L’apparition de Lukaku jeudi est venue encore une fois en remplacement. Bien qu’il soit entré après la mi-temps, l’attaquant a réussi cinq tirs au but contre la Croatie. Il a même touché le poteau à un moment donné en seconde période. Le commentateur Landon Donovan a affirmé que Lukaku aurait pu avoir un tour du chapeau dans son camée.

Néanmoins, l’attaquant blessé n’a pas pu aider la “Golden Generation” à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. La défaite met presque certainement fin à tout espoir du groupe de remporter un trophée majeur et marque également la fin probable du règne de Martinez avec la Belgique.

PHOTO : IMAGO / bildbyran