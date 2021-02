Luka Sabbat a vu de première main comment l’industrie de la mode est en train de changer pour le mieux.

Le mannequin de 23 ans a déclaré à E! News que lorsqu’il a commencé à marcher sur la piste il y a 10 ans, il était l’un des seuls mannequins noirs à être jeté dans des défilés de mode. «Ils ont dit à ma mère:« Ce n’est tout simplement pas ce que le marché recherche en ce moment »», a-t-il partagé lors de notre série «À surveiller» pour le Mois de l’histoire des Noirs.

Il a le sentiment qu’il y a beaucoup de «blanchiment» dans le monde de la mode, mais il a noté: «Ce que les gens appelaient autrefois beau et joli il y a 10 ans ne tient pas vraiment nécessairement maintenant … Il y a un nouveau standard de beauté.

Luka a déclaré que les défilés modernes et les campagnes de mode présentent des modèles « plus intéressants » en termes de structures faciales et de races différentes.

La Cultivé L’acteur a déclaré: « Chaque année, il y a plus de représentation de personnes comme nous … Il y a tellement plus à faire, mais je suis tellement heureux de savoir que mon enfant n’aurait pas à faire face à la même chose. »