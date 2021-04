Luka Modric a fait l’éloge de l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe et a déclaré que « les grands joueurs sont toujours les bienvenus au Real Madrid ».

Le vainqueur de la Coupe du monde de France, Mbappe, a toujours été lié à un transfert vers les géants de la Liga, avec son compatriote Zinedine Zidane actuellement en charge au Bernabeu.

Cependant, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a réfuté à plusieurs reprises les allégations du départ présumé de Mbappe, affirmant que le club de Ligue 1 chercherait à sécuriser l’avenir du joueur de 22 ans.

Image:

Modric et Mbappe ont remporté le Ballon d’or et le prix du jeune joueur à la Coupe du monde 2018 en Russie



S’exprimant avant le match retour du quart de finale du Real Madrid contre Liverpool mercredi, le vainqueur du Ballon d’Or 2018, Modric, a déclaré: « Vous entendez beaucoup d’histoires sur les joueurs qui entreront et qui partiront, mais je ne peut pas entrer dans cela.

« Mbappe est un grand joueur et il l’a prouvé avec son équipe nationale et le PSG.

« Les grands joueurs sont toujours les bienvenus au Real Madrid, mais il ne serait pas juste de ma part de parler des joueurs d’autres clubs, en particulier à ce stade de la saison.

« Nous devrons voir ce qui se passera la saison prochaine, mais c’est un joueur de premier plan et il est parmi les meilleurs au monde. »

Modric: Nous irons pour la victoire à Anfield

Le Real Madrid se dirige vers Anfield avec une avance de 3-1 dès le match aller et espère accéder aux quatre derniers de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2017/18.

Cependant, Liverpool a une histoire de retours mémorables dans la compétition – notamment une demi-finale dramatique contre Barcelone en 2019 – et Modric insiste sur le fait que son équipe ne tiendra rien pour acquis.

Image:

Le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, emmène son équipe à Anfield mercredi pour le match retour de leur quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool



« Je m’attends à ce que ce soit un match très exigeant, dans lequel nous devrons offrir une performance digne de la compétition et nous devrons faire un affichage de haut niveau », a-t-il déclaré.

« Nous devrons essayer de faire ce que nous avons fait au match aller et attaquer et défendre en tant qu’unité, sortir pour remporter la victoire et ne pas défendre notre avance. Nous devons viser la victoire. »

« Je préfère affronter une atmosphère incroyable à Anfield »

Modric a ajouté qu’il préférerait affronter Liverpool devant une foule complète même s’il connaît la puissance d’Anfield.

L’international croate a connu l’atmosphère à la fois avec Tottenham et le Real, avec sa dernière visite en 2014 se terminant par une victoire 3-0 pour l’équipe de la Liga lors de leur match de groupe de Ligue des champions.

La situation de mercredi sera très différente car le terrain restera vide et Modric admet que ce sera décevant, même si cela offrirait un avantage aux hôtes.

Image:

Modric dit qu’il préférerait jouer devant une foule à Anfield



« Nous sommes dans une situation dans laquelle tout le monde sait que nous vivons en ce moment. Espérons que cela changera rapidement », a-t-il déclaré.

« Pour être honnête, je préférerais jouer à Anfield avec la foule à cause de l’atmosphère ici.

« J’ai joué plusieurs fois avec Tottenham, nous avons joué ce match avec le Real et l’ambiance était incroyable. Tout le monde veut jouer avec les fans, avec la foule.

«C’est pourquoi nous ne nous demandons pas s’il y a foule ou non ou s’il y a un avantage pour nous ou non.

« C’est une situation dans laquelle nous nous trouvons et nous devons faire de notre mieux dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. »

Zidane: Nous allons gérer nos blessures

Les problèmes de blessures du Real se sont aggravés depuis le match aller alors que Lucas Vazquez a été écarté d’un problème de genou, rejoignant ses collègues défenseurs Sergio Ramos (mollet), Dani Carvajal (ischio-jambiers), Raphael Varane (Covid-19) et l’attaquant Eden Hazard (muscle) sur la liste des absents.

Cependant, Zidane a refusé de permettre que cela soit considéré comme une faiblesse car ses joueurs en forme deviennent surchargés.

















0:59



Semra Hunter de La Liga TV a déclaré que les problèmes de blessure du Real Madrid ne se sont pas atténués avant le match retour de la Ligue des champions contre Liverpool



« Nous allons essayer de gérer nos forces, gérer nos blessures. Nous allons toujours essayer de gagner le match », a-t-il déclaré.

«Il y a des défis et des difficultés. Vous devenez plus fort en équipe et vous devenez plus uni. C’est l’une des qualités de cette équipe.

« C’est vrai que beaucoup de choses sont arrivées à cette équipe cette saison. J’adorerais que tout le monde soit disponible mais nous avons tout le monde qui est ici et ce sont eux qui comptent. »

« Nous devrons rivaliser, bien défendre et attaquer quand nous en aurons l’occasion. Nous sommes très préparés pour affronter ce match. »