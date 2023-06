Luka Modric signe un nouveau contrat d’un an avec le Real Madrid

Luka Modric a signé une prolongation de contrat d’un an au Real Madrid qui le maintiendra au club jusqu’en juin 2024, le club annoncé lundi.

L’international croate, 37 ans, a rejoint Madrid en 2012 et a remporté 23 trophées en 11 ans au Bernabeu.

Modric avait déclaré publiquement et en privé qu’il souhaitait rester à Madrid, bien que le vif intérêt de l’Arabie saoudite ces dernières semaines ait soulevé des doutes sur son avenir.

Le milieu de terrain fait face à plus de concurrence que jamais pour sa place dans le onze de départ madrilène, avec Toni Kroos, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien TchouameniFederico Valverde et Dani Ceballos sont tous prêts à rivaliser avec Modric pour une place de titulaire la saison prochaine.

Modric a fait 33 apparitions en Liga la saison dernière et a disputé 10 matchs de Ligue des champions – il a commencé les six matches à élimination directe de Madrid lors de leur course vers les demi-finales.

Le patron de Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que les joueurs seniors Modric et Kroos joueront moins de minutes la prochaine campagne, avec un rôle accru pour les jeunes Tchouameni, Camavinga et maintenant Bellingham.

Modric a surmonté ses premiers doutes après son arrivée de Tottenham en 2012 pour devenir l’un des joueurs les plus importants de Madrid au cours de la dernière décennie, jouant un rôle clé dans ses cinq victoires en Ligue des champions en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022.

Seuls Marcelo et Karim Benzema ont remporté plus que les 23 trophées de Modric dans l’histoire du club.