Luka Modrić restera avec le Real Madrid pour une autre saison en championnat d’Espagne

Le Real Madrid a prolongé le contrat de Luka Modrić lundi, gardant le milieu de terrain vétéran pour une autre saison.

Madrid a accepté de prolonger le contrat du Croate de 37 ans jusqu’à la fin de la campagne 2023-24, tout comme il l’a fait avec Tony Kroos la semaine dernière.

Ces mouvements permettent à Madrid de garder deux de ses joueurs les plus expérimentés dans un milieu de terrain qui sera rafraîchi par la récente signature de Jude Bellingham, 19 ans, du Borussia Dortmund.

Le club espagnol compte également Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Dani Ceballos au milieu de terrain. Ceballos a également vu son contrat prolongé récemment.

Modrić disputera sa 12e saison avec Madrid. Il a disputé 488 matches avec le club et remporté 23 titres, dont cinq ligues des champions de l’UEFA et trois ligues espagnoles. Il a remporté le Ballon d’Or et le prix du joueur de l’année de la FIFA en 2018.

Kroos, 33 ans, entamera sa 10e saison avec Madrid.

Le club a également récemment prolongé le contrat du défenseur Nacho Fernández et renforcé son attaque avec le prêt de l’attaquant espagnol Joselu de l’Espanyol. Les attaquants Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard et Mariano Díaz ne reviendront pas la saison prochaine.

Reportage de l’Associated Press.

