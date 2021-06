Luka Modric marque un but du concurrent du tournoi contre l’Ecosse

La Croatie a réservé sa place pour les huitièmes de finale de la Euro 2020 à la suite d’un Victoire 3-1 contre l’Ecosse à Hampden Park mardi. C’était un match incontournable pour les finalistes de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, car tout le reste aurait signifié qu’ils finiraient troisièmes du groupe D et leur place à élimination directe dépendrait de plusieurs autres facteurs.

La première moitié du match s’est terminée avec un score égal à 1-1 après que Callum McGregor a annulé le premier match de Nikola Vlasic pour la Croatie. Maintenant, avec les Croates ayant désespérément besoin d’un but, l’arrière gauche Gvardiol après avoir reçu le ballon sur le flanc gauche, a tiré un centre dans la surface pour Petkovic, l’attaquant après n’avoir fait aucune avancée vers le but, a joué le ballon vers Mateo Kovacic qui était juste au bord de la boîte. Le milieu de terrain de Chelsea a ensuite fait rouler le ballon vers Luka Modric, le joueur de 35 ans, courant vers la passe au bord de la surface, a décoché un tir scandaleux à l’extérieur du coup de pied qui s’est recroquevillé dans le coin supérieur gauche du but.

Les rediffusions au ralenti du tir ont montré comment le mouvement angulaire de la jambe du milieu de terrain vedette du Real Madrid a aidé le ballon à obtenir la déviation souhaitée pour dépasser le gardien de but écossais David Turnbull.

Mais la tête d’Ivan Perisic a frotté les blessures écossaises à 13 minutes de la fin alors que la Croatie a devancé la République tchèque à la deuxième place du Groupe D derrière l’Angleterre.

Avec Modric, Perisic a toujours été l’un des principaux acteurs de son pays dans les tournois majeurs pendant près d’une décennie. La tête de l’ailier de l’Inter Milan d’un corner de Modric est tombée à l’intérieur du poteau pour son neuvième but lors d’une Coupe du monde ou d’un Championnat d’Europe pour mettre fin à tout espoir d’un renouveau écossais.

Ce but marqué par le vainqueur du Ballon d’Or est devenu l’un des buts des prétendants au tournoi avec la frappe de Patrick Schik depuis la ligne médiane contre les Ecossais, le troisième but de la Belgique inscrit par Kevin De Bruyne contre le Danemark et l’effort à long terme d’Andreas Christensen. contre la Russie.

