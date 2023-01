Luka Modric et Toni Kroos sur le banc alors que le Real Madrid évite la crise

BILBAO, Espagne – Karim Benzema et le défunt remplaçant Toni Kroos ont marqué alors que le Real Madrid battait l’Athletic Club 2-0 à San Mames dimanche pour rester à moins de trois points de Barcelone en tête de la Liga.

Benzema a tiré du pied gauche devant le gardien Unai Simon à la 24e minute – après que le ballon de Federico Valverde dans la surface lui ait été renvoyé par Marco Asensio – pour donner l’avantage à Madrid.

Nacho et Asensio se sont rapprochés avant qu’Inaki Williams n’ait un but exclu pour hors-jeu alors que Madrid a résisté à une pression athlétique tardive, et Kroos a ajouté une seconde à la 90e minute.

Réaction rapide

1. Crise évitée avec deux victoires madrilènes en trois jours

Le Real Madrid est entré cette semaine au bord d’une crise après que les défaites contre Villarreal en Liga et Barcelone en Supercopa espagnole ont menacé de faire dérailler leur saison. Ces résultats, et la façon dont l’équipe jouait, ont fait de cette série de matchs – à l’extérieur à Villarreal dans la Copa del Rey, à l’extérieur à l’Athletic Club puis à domicile contre la Real Sociedad en Liga – l’impression d’être décisive pour la saison de l’équipe et même l’avenir à long terme de l’entraîneur Carlo Ancelotti.

Deux de ces matches ont maintenant été joués, et avec cette victoire 2-0 à San Mames et la victoire 3-2 de jeudi à Villarreal, Madrid est de retour sur la bonne voie.

Les deux matchs ont été très différents – le match de Villarreal a été un retour en montagnes russes et c’était une victoire concrète, avec quelques défenses dos au mur – mais le résultat final est que Madrid peut maintenant faire face à ce que vient ensuite, à commencer par un derby de quart de finale de la Copa contre l’Atletico Madrid, en toute confiance.

Bien sûr, tous les problèmes de Madrid n’ont pas disparu comme par magie. Il y a des points d’interrogation sur la solidité de la défense, des joueurs importants comme David Alaba et Aurélien Tchouameni sont toujours blessés, et l’attaquant vedette Vinicius Junior n’est pas tout à fait à son meilleur niveau électrique.

Mais la fraîcheur et le dynamisme ajoutés à l’équipe par les introductions de Dani Ceballos et Marco Asensio sur le banc à Villarreal ont été largement maintenus ici.

Ancelotti a toujours insisté sur le fait que cette équipe de vainqueurs éprouvés sortirait de sa mauvaise passe le plus tôt possible, et sur cette preuve, il avait raison.

2. Modric et Kroos mis au banc dans le remaniement du milieu de terrain

Madrid a souvent choisi de reposer soit Luka Modric, 37 ans, soit Toni Kroos, 33 ans, cette saison alors que le changement générationnel progressif vers les jeunes Tchouameni, Eduardo Camavinga et Valverde se poursuit. Mais c’était la première fois qu’Ancelotti laissait à la fois Modric et Kroos sur le banc en Liga depuis le retour de l’Italien au club à l’été 2021.

Modric a semblé fatigué ces dernières semaines – Ancelotti a admis que le Croate n’avait pas été à son meilleur après la Coupe du monde – tandis que le retour de Madrid à Villarreal jeudi a été lancé par le départ de Kroos. Dani Ceballos l’a remplacé et a joué un rôle dans les trois buts cette nuit-là, marquant le vainqueur tardif, et a été récompensé à juste titre par un départ ici à San Mames.

Toni Kroos est entré à la 85e minute pour le Real Madrid et a marqué à Bilbao pour la victoire 2-0. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Ceballos n’était pas aussi influent ici – cette incohérence constante a été un problème à long terme pour le milieu de terrain – mais à ses côtés, Camavinga a réalisé une performance impressionnante en tant que milieu de terrain le plus profond de Madrid. L’international français a dû faire face à des difficultés de croissance au cours des deux dernières saisons, souvent emportées tôt par Ancelotti, mais son potentiel ne fait aucun doute et ici, il a été excellent.

Kroos, quant à lui, a rappelé qu’il ne pouvait pas encore être radié avec son but tardif sur le banc après son entrée à la 85e minute. C’est le genre de finition – prise pour la première fois depuis le bord de la surface – que nous avons vu l’Allemand marquer maintes et maintes fois.

3. L’absence de Muniain laisse l’Athletic sans étincelle créative

Vous êtes réticent à remettre en question un entraîneur aussi expérimenté, performant et sympathique qu’Ernesto Valverde de l’Athletic Club – c’est un homme qui a remporté la Liga deux fois avec Barcelone et a fait du bon travail à Bilbao – mais il est difficile de comprendre le banc d’un joueur qui était auparavant le pivot créatif de l’Athletic, Iker Muniain.

Valverde a déclaré qu’il voulait ajouter de la solidité au milieu de terrain, en choisissant un double pivot et en sacrifiant le capitaine du club Muniain pour conserver le jeune prometteur Oihan Sancet comme seul milieu de terrain offensif. Le résultat est une équipe pleine de rythme offensif avec les frères Williams à l’avant mais manquant de ruse derrière eux pour tirer le meilleur parti de leurs talents.

C’est un casse-tête de savoir comment intégrer Muniain, Sancet et Nico et Inaki Williams dans la même équipe – surtout si Valverde hésite à lancer Muniain à l’échelle – mais c’est peut-être une question qu’il vaut la peine d’examiner à nouveau.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Karim Benzema, Real Madrid

A rendu son but trompeusement facile, avec le ballon derrière lui sur son pied gauche le plus faible. Combiné avec Valverde pour mettre en place Asensio en seconde période.

Meilleur : Eduardo Camavinga, Real Madrid

S’est amusé dans un rôle de milieu de terrain plus central et plus profond.

Meilleur : Eder Militao, Real Madrid

Des nuits comme celle-ci, sa combinaison de force, de rythme et de technique le rend presque impossible à battre.

Karim Benzema et Vinicius Junior célèbrent le but de Benzema pour le Real Madrid contre l’Athletic Club dimanche. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Pire : Unai Simon, Athletic Club

Il a souvent l’air trop confiant avec le ballon à ses pieds. Battu confortablement par Benzema et Kroos.

Pire : Dani Ceballos, Real Madrid

N’a pas fait un match terrible, mais loin de son niveau à Villarreal trois jours plus tôt.

Pire : Oihan Sancet, Athletic Club

Un joueur vraiment excitant et talentueux mais qui a passé une nuit tranquille. Remplacé au milieu de la seconde mi-temps.

Faits saillants et moments marquants

Karim Benzema a donné l’avantage au Real Madrid avec une magnifique volée du pied gauche dans laquelle il a dû pivoter pour obtenir un coup carré sur le ballon et tirer devant le gardien Unai Simón.

Toni Kroos en a ajouté un autre pour le Real Madrid à la 90e minute.

VOLLÉE DU PIED GAUCHE BENZEMA ! 🤯

Bigoudi vintage de Toni Kroos ! 🔥

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, sur la question de savoir s’il était risqué de mettre au banc Luka Modric et Toni Kroos pour commencer le match: “Un risque, non, je ne pense pas. C’est un moment de la saison où il est important d’avoir plus de joueurs motivés. C’est un moment exigeant – (Dani) Ceballos et (Marco) Asensio avec ce qu’ils ont fait contre Villarreal méritait Toni (Kroos) a joué tous les matchs et peut-être qu’un repos lui fait du bien. Luka (Modric) aurait pu jouer mais j’ai choisi ça et ça s’est bien passé.”

Ancelotti sur la correction des problèmes passés : “Je pense que l’analyse que nous avons faite, quand les matchs ne se sont pas bien passés, était correcte. Nous n’avons pas bien défendu. Aujourd’hui, nous avons bien défendu, il faut souffrir avant tout ici à l’Athletic, c’est une bonne équipe. Nous est allé de l’avant tôt et a ensuite eu une défense compacte, l’équipe avait un engagement collectif qu’elle n’avait pas eu lors des derniers matchs.”

Le défenseur du Real Madrid Nacho sur le résultat : “Super important. Chaque match est une finale en ce moment, nous sommes derrière les leaders, Barcelone avait gagné plus tôt, donc c’était fondamental (de gagner).”

L’attaquant de l’Athletic Club Inaki Williams sur le résultat : “Nous avons tout essayé. Nous avons manqué un peu de chance. Nous jouions bien, en première et seconde mi-temps, le Real Madrid ne se sentait pas à l’aise mais c’est ce que fait Madrid, quand tu es au top, ils peuvent t’achever. Le 0-2 n’est pas juste mais nous n’avons pas le temps d’y penser. Nous avons un match important (en coupe) jeudi.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Le Real Madrid a maintenant une séquence de 15 matchs sans défaite contre l’Athletic Club en Liga (11-0-4 WLD) – la plus longue séquence sans défaite en Liga de l’histoire de la série face à face.

Karim Benzema compte désormais 228 buts en carrière en Liga ; dépasse Alfredo Di Stéfano (227) et égalise Raúl González (228) pour la 5e place de la liste des meilleurs buteurs de tous les temps en Liga

Karim Benzema établit un nouveau record en carrière avec une séquence de six buts consécutifs sur la route en Liga.

Avec son but aujourd’hui, plus de la moitié des buts de la carrière de Toni Kroos en Liga sont venus de l’extérieur de la surface (11 sur 21).

Suivant

Club athlétique: Bilbao se rendra à Valence pour la Copa del Rey espagnole le jeudi 26 janvier (regarder en direct sur ESPN + à 14 h HE). Ensuite, ils se rendront au Celta Vigo le dimanche 29 janvier pour une action en Liga (regarder en direct sur ESPN + à 12h30 HE).

Real Madrid: Los Blancos affrontez le rival de crosstown Atletico Madrid dans la Copa del Rey le jeudi 26 janvier (regarder en direct sur ESPN + à 15 h HE). Ensuite, le Real Madrid accueillera la Real Sociedad le dimanche 29 janvier (regarder en direct sur ESPN + à 15 h HE).