Luka Modric et la Croatie se tiennent entre Lionel Messi et la finale

Le rêve de Coupe du monde de Lionel Messi et de l’Argentine reste vivant, mais une équipe croate infatigable inspirée par l’éclat durable de Luka Modric se dresse sur leur chemin lors de la demi-finale de mardi à Doha.

L’Argentine s’est remise du choc d’avoir perdu son match d’ouverture au Qatar face à l’Arabie saoudite et s’est qualifiée pour le dernier carré avec une victoire épuisante aux tirs au but contre les Pays-Bas à l’issue d’un quart de finale mouvementé vendredi.

Après avoir mené 2-0 et navigué après 83 minutes, Messi inscrivant un but de manière sublime et inscrivant un penalty, ils ont concédé deux buts tard et ont dû survivre à la prolongation avant de triompher 4-3 lors d’une fusillade.

Soutenus par un énorme contingent de supporters itinérants qui ont apporté la passion, le bruit et la couleur des stades argentins à cette Coupe du monde, Messi et ses coéquipiers commencent à croire que cela pourrait vraiment être leur année.

“Nous avons des couilles, de la passion, du cœur et nous le faisons pour 45 millions de personnes”, a déclaré le gardien Emiliano Martinez, et l’optimisme de l’Argentine n’a fait que s’accroître après avoir vu son grand rival brésilien sortir au dernier tour.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, cela a été présenté comme la dernière chance de Messi de remporter une Coupe du monde, huit ans après la défaite de l’Argentine en finale face à l’Allemagne à Rio de Janeiro.

Il est déterminé à saisir l’occasion et a déjà marqué ses deux premiers buts lors des huitièmes de finale de n’importe quelle Coupe du monde, marquant contre l’Australie en huitièmes de finale avant son penalty contre les Néerlandais.

La gloire de la Coupe du monde compléterait une merveilleuse carrière pour le septuple vainqueur du Ballon d’Or, qui est peut-être le plus grand joueur de club de tous les temps.

Après des années d’insatisfaction au niveau international, il a inspiré l’Argentine à la victoire lors de la Copa America de l’année dernière, mais il sait qu’il n’y a pas d’adversaires plus tenaces ou durables que la Croatie.

Après tout, tout sentiment de soulagement d’éviter d’avoir à affronter le Brésil dans les quatre derniers sera tempéré par la perspective d’affronter une équipe croate qui a éliminé les favoris aux tirs au but et ne sait jamais quand ils sont battus.

“C’est une excellente équipe qui a égalé le Brésil et qui a parfois été bien meilleure”, a admis Messi.

“Ils ont de bons joueurs dans tout le milieu de terrain et ils travaillent avec le même entraîneur depuis la dernière Coupe du monde, donc ils se connaissent tous très bien.”

“Plus sûr que l’argent à la banque”

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni est passé à une défense à cinq contre les Pays-Bas en intégrant Lisandro Martinez dans son alignement.

Mais le milieu de terrain est toujours la clé contre la Croatie, Modric contrôlant toujours les matchs à 37 ans et Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic complétant un formidable trio.

Après avoir atteint la finale il y a quatre ans, la Croatie a battu le Japon et le Brésil aux tirs au but pour se qualifier ici pour les demi-finales.

Ils sont allés en prolongation lors de huit de leurs neuf derniers matches à élimination directe de tournois majeurs et la nation de seulement quatre millions d’habitants n’a rien à perdre alors qu’elle vise une place en finale contre la France ou le Maroc.

Et à Modric, ils ont un maître, le vainqueur du Ballon d’Or 2018 qui a joué le rôle principal lorsque la Croatie a battu l’Argentine 3-0 en phase de groupes il y a quatre ans.

“Je pense que Mateo, Luka et Marcelo sont les meilleurs milieux de terrain de l’histoire. Lorsque vous leur passez le ballon, c’est plus sûr que d’avoir votre argent à la banque”, a déclaré Josip Juranovic, un autre arrière droit remarquable.

“Nous sommes tellement chanceux de les avoir dans l’équipe.”

L’histoire de Modric avec l’Argentine remonte à 2006, lorsqu’il a fait ses débuts internationaux pour la Croatie à l’âge de 20 ans lors d’un match amical entre les équipes.

Messi a marqué dans ce match mais la Croatie a gagné 3-2. L’équipe de Zlatko Dalic n’aura pas peur de l’Argentine ni de son numéro 10 lorsque les équipes se retrouveront au Lusail Stadium.

Interrogé sur la façon dont ils géreraient Messi, l’attaquant croate Bruno Petkovic a répondu : “Nous n’avons pas de plan précis, du moins pas encore, pour arrêter Messi et nous ne nous concentrons généralement pas sur un joueur, mais l’Argentine n’est pas seulement Messi. “

Deux joueurs qui ne joueront pas pour l’Argentine, cependant, sont les défenseurs Gonzalo Montiel et Marcos Acuna, tous deux suspendus.

