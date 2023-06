Luka Modric et Hugo Lloris figurent sur une liste de « plus de 10 » cibles de transfert du football saoudien de haut niveau dirigée par Lionel Messi et Karim Benzema, a déclaré à l’AFP une source proche des négociations.

Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N’Golo Kante, Angel Di Maria et Roberto Firmino font également partie des vainqueurs chevronnés de la Coupe du monde et de la Ligue des champions alignés pour la Saudi Pro League, a indiqué la source.

Les dernières informations surviennent alors que des responsables saoudiens sont à Paris et à Madrid pour tenter de conclure des accords avec Messi et Benzema respectivement, selon des sources et des rapports, qui leur permettraient de rejoindre Cristiano Ronaldo dans le royaume riche en pétrole.

Les autorités saoudiennes sont « en contact avec plus de 10 joueurs, dont beaucoup ont remporté la Coupe du monde ou la Ligue des champions, pour rejoindre le championnat saoudien la saison prochaine », a indiqué la source proche des négociations.

En plus de Messi, « la liste comprend Benzema, Ramos, Di Maria, Modric, Hugo Loris, Kante, Firmino, Alba et Busquets ».

« En plus de recevoir des offres assez lucratives, ils joueront dans une ligue très compétitive », a déclaré la source, ajoutant que les Saoudiens visaient à « sceller la plupart des accords » avant le début de la nouvelle saison le 11 août.

Par ailleurs, un responsable du gouvernement saoudien a déclaré à l’AFP que les autorités menaient des négociations avec des « acteurs de classe mondiale ».

« L’objectif est d’établir une ligue très forte et compétitive et d’élever le niveau des clubs saoudiens », a déclaré le responsable.

Tous les joueurs répertoriés sont de grandes stars en fin de carrière. Hormis le gardien français Lloris, à qui il reste un an aux Spurs, tous sont en fin de contrat ce mois-ci.

L’Arabie saoudite, dirigée par son dirigeant de facto âgé de 37 ans, le prince héritier Mohammed ben Salmane, tente d’améliorer son image austère et d’attirer les touristes et les investissements, en partie par le sport.

Le plus grand exportateur de pétrole au monde a jeté des centaines de millions dans des accords sportifs, notamment la signature de Ronaldo, la Formule 1 et la tournée LIV Golf qui divise, attirant fréquemment l’attention sur le fait qu’il « lave le sport » de son bilan en matière de droits de l’homme.

