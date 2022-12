Luka Modric avant la confrontation en demi-finale contre l’Argentine

Le capitaine croate et milieu de terrain chevronné Luka Modric n’est qu’à quelques pas de créer l’histoire après avoir mené son pays aux demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. La Croatie a atteint la finale de la coupe du monde la dernière fois lorsqu’elle s’est déroulée en Russie où elle a perdu contre la France.

Malgré cela, la Croatie n’était certainement pas la grande favorite avant le début du tournoi, mais elle s’est démarquée par sa résilience et son esprit combatif qui l’ont propulsée dans le dernier carré. Ils ont à peine dépassé la phase de groupes avant de battre un Japon fougueux lors d’une séance de tirs au but pour se qualifier pour les quarts.

Dans les huit derniers, cependant, ils ont affronté un adversaire beaucoup plus fantaisiste et plus fort au Brésil, mais là aussi, l’équipe croate a tenu bon pour forcer un match nul 1-1 et mener le match aux tirs au but. Encore une fois, ils ont triomphé.

Modric, qui a remporté le Ballon D’or en 2018, estime que son équipe nationale a le même ADN que celle de son club le Real Madrid avec qui il a remporté un camion de trophées.

“On pourrait dire que nous avons le même ADN que le Real Madrid parce que nous continuons toujours jusqu’au bout et n’abandonnons jamais”, a déclaré le joueur de 37 ans.

La Croatie affrontera une autre grande équipe en Argentine en demi-finale et Modric a hâte d’affronter une équipe qui comprend Lionel Messi.

“Je veux jouer une autre demi-finale contre une grande équipe, c’est ce que je veux, pas seulement contre un joueur. Bien sûr, Leo est très grand, c’est leur meilleur joueur, et nous allons avoir beaucoup de mal à l’arrêter, mais nous sommes préparés et nous allons tout donner. J’espère que ce sera suffisant pour être en finale”, a-t-il déclaré.

