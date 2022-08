Luka Modric aide le Real Madrid à gagner 4-1 contre le Celta Vigo

Une superbe frappe de Luka Modric a aidé le Real Madrid à remporter une victoire 4-1 au Celta Vigo samedi alors que les champions d’Espagne en titre ont remporté deux victoires sur deux en Liga cette saison.

Modric est revenu de l’extérieur de la surface juste avant la mi-temps pour remettre l’équipe de Carlo Ancelotti devant après que le penalty de Karim Benzema ait été annulé par Iago Aspas, qui a converti un coup franc à l’autre bout.

A LIRE AUSSI : Hazel décroche une double médaille d’or dans l’épreuve féminine de carabine à air comprimé aux sélections nationales

Vinicius Junior et Federico Valverde ont ajouté d’autres buts en seconde période tandis qu’Eden Hazard a enregistré un penalty tardif alors que Madrid s’appuyait sur sa victoire 2-1 en ouverture de la saison de la Liga à Almeria et rejoignait le Real Betis et Osasuna avec six points en tête du classement. classement naissant.

“C’est un leader fantastique pour nous. Il a marqué le but le plus important du match parce qu’il nous a remis devant et après cela, le match a été un peu plus simple pour nous », a déclaré Ancelotti à la radio Onda Cero de Modric, qui a reçu une ovation du public galicien.

“C’est quelque chose de très spécial, quand les fans d’autres équipes vous reconnaissent et vous applaudissent. C’est charmant”, a déclaré le Croate à Real Madrid TV.

Le Real a pris les devants dans le premier quart d’heure à Balaidos, Benzema inscrivant un penalty après que l’arbitre ait pénalisé le milieu de terrain péruvien du Celta Renato Tapia pour handball à la suite d’un examen VAR.

Pourtant, Celta a remporté son propre penalty au milieu de la première mi-temps alors qu’Eder Militao a bloqué une tête de Goncalo Paciencia avec son bras, et l’attaquant vétéran Aspas – qui a marqué 18 fois la saison dernière – n’a fait aucune erreur sur place.

Franco Cervi a ensuite réussi un tir juste à côté alors que le Celta menaçait de passer devant une équipe du Real disputant son premier match depuis qu’il avait accepté de vendre le milieu de terrain Casemiro à Manchester United.

Cependant, Modric était de retour dans la formation de départ et a porté le score à 2-1 trois minutes avant la pause, récupérant la possession dans l’espace à 25 mètres du but et avançant avant de lancer un énorme tir haut dans le filet depuis le bord du D.

La classe du Real a raconté après la pause, alors que Modric renvoyait Vinicius au gardien rond Agustin Marchesin et inscrivait le troisième but des visiteurs à la 56e minute.

C’était 4-1 avant le point médian de la seconde mi-temps, Vinicius essayant de choisir Benzema uniquement pour que le Français glisse, permettant à l’arrivée de Valverde de planter un premier tir bas dans le coin le plus éloigné.

Cela aurait pu être pire pour le Celta car Madrid a remporté un autre penalty tard lorsque Benzema a été victime d’une faute dans la surface par Hugo Mallo.

Benzema a laissé le coup de pied à Hazard, qui était venu en tant que remplaçant, mais le coup de pied du Belge a été sauvé par Marchesin.

– Pénalités à gogo –

C’était, remarquablement, le septième penalty en trois matches de Liga samedi, Borja Iglesias marquant deux fois sur place alors que le Betis avait gagné 2-1 au Real Mallorca plus tôt.

L’entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr, était parmi la foule qui regardait Iglesias donner au Betis de Manuel Pellegrini une avance de neuvième minute aux îles Baléares après qu’un handball de Rodrigo Battaglia de Majorque ait été pénalisé à la suite d’un examen VAR.

A LIRE AUSSI : Premier League: Wilfried Zaha Brace aide Crystal Palace à vaincre Aston Villa 3-1

L’attaquant kosovar Vedat Muriqi a dirigé Majorque au début de la seconde période sur un centre de Lee Kang-in, seulement pour que le Betis remporte un autre coup de pied lorsque le malheureux Battaglia a bloqué Nabil Fekir sur son chemin dans la surface.

Iglesias, qui a également marqué lors de la défaite 3-0 d’Elche la semaine dernière, n’a de nouveau commis aucune erreur avec son penalty à la 73e minute, et le Betis a tenu bon pour une victoire 2-1 alors que Lee frappait les boiseries d’un coup franc tardif. .

Osasuna a battu Cadix 2-0 à Pampelune grâce à deux pénalités supplémentaires, Chimy Avila convertissant le premier en fin de première mi-temps et Kike Garcia inscrivant le deuxième en fin de match après que Cadix eut expulsé Tomas Alarcon.

Après qu’Osasuna ait battu Séville la semaine dernière, ils ont maintenant remporté leurs deux premiers matches de la saison en Liga pour la première fois depuis 1981.

Le Betis, qui a remporté la Copa del Rey la saison dernière, accueillera Osasuna le week-end prochain.

Barcelone se rendra à la Real Sociedad dimanche soir, tandis que l’Atletico Madrid divertira Villarreal.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici