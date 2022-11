Luka Modric à la tête de la campagne de Croatie alors que Zlatko Dalic nomme son équipe

L’entraîneur croate Zlatko Dalic a nommé mercredi son équipe pour la Coupe du monde, avec le finaliste 2018 mené par le vétéran capitaine Luka Modric.

A LIRE AUSSI | Christian Eriksen nommé l’un des 21 joueurs de l’équipe du Danemark pour la Coupe du Monde de la FIFA

Dalic a guidé l’équipe jusqu’à la finale il y a quatre ans, où elle a perdu contre la France, un exploit historique pour un pays de 3,9 millions d’habitants.

“Nous sommes optimistes avec une raison mais devons être réalistes”, a déclaré Dalic aux journalistes présentant son équipe de 26 joueurs.

“On va y aller pas à pas, on est plutôt sûrs d’eux après les matches de la Ligue des Nations”, a ajouté le joueur de 56 ans.

En septembre, ils ont assuré leur place dans le dernier carré de la Ligue des Nations.

« Il n’y a pas de pression, pas de grande euphorie. Le premier match sera le plus important », a déclaré Dalic.

“Maintenant, nous réfléchissons (à la manière) de passer le groupe en premier”, a-t-il ajouté.

La Croatie affrontera le Maroc lors de son premier match du Groupe F le 23 novembre avant de rencontrer le Canada et la Belgique.

Modric, 37 ans, a déclaré récemment qu’il mettrait fin à sa carrière internationale après la Coupe du monde au Qatar.

Outre la star du Real Madrid, les joueurs vétérans incluent les défenseurs Domagoj Vida et Dejan Lovren, qui, selon Dalic, sont en bonne forme.

Invité à comparer l’équipe avec celle d’il y a quatre ans, Dalic a déclaré que l’équipe d’alors “avait joué ensemble pendant dix ans avant d’être récompensée en Russie”.

“Ils sont puissants et capables, mais cela (le succès de la Croatie) ne sera pas possible sans les plus âgés.”

Équipe:

Gardiens : Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (Osijek), Ivo Grbic (Atletico Madrid/ESP)

Défenseurs : Domagoj Vida (AEK Athènes/GRE), Dejan Lovren (Zenit Saint-Pétersbourg/RUS), Borna Barisic (Rangers/SCO), Josip Juranovic (Celtic/SCO), Josko Gvardiol (RB Leipzig/GER), Borna Sosa (Stuttgart /GER), Josip Stanisic (Bayern Munich/GER), Martin Erlic (Sassuolo/ITA), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Milieux de terrain : Luka Modric (Real Madrid/ESP), Mateo Kovacic (Chelsea/ENG), Marcelo Brozovic (Inter Milan/ITA), Mario Pasalic (Atalanta/ITA), Nikola Vlasic (Torino/ITA), Lovro Majer (Rennes/FRA ), Kristijan Jakic (Eintracht Francfort/ALL), Luka Sucic (RB Salzbourg/AUT)

Attaquants : Ivan Perisic (Tottenham Hotspur/ENG), Andrej Kramaric (Hoffenheim/GER), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna/ESP), Marko Livaja (Hajduk Split)

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici