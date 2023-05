Luka Modric, 37 ans, accepte le renouvellement de son contrat au Real Madrid : rapport

Luka Modric va prolonger son contrat avec le Real Madrid. Les rapports affirment que le Croate est parvenu à un accord total avec les géants espagnols. Selon le média espagnol Relovo, le joueur de 37 ans et le club se sont mis d’accord sur la durée du contrat et le salaire qui ont été suggérés.

Modric signera les papiers dans les prochains jours. Celle-ci devrait avoir lieu avant le match aller de la demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Cependant, il reste un doute pour la rencontre cruciale grâce à une blessure à la cuisse. Le nouvel accord verra le Croate rester dans la deuxième échelle salariale du club. Cela ne lui laisse que des personnalités comme Eden Hazard et Karim Benzema.

Il y avait des rumeurs antérieures selon lesquelles Modric pourrait quitter le club. Il était lié à une chance de rejoindre son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Cependant, les développements récents ont écrasé ces revendications. Le président Florentino Perez s’est déplacé pour le rassurer qu’un nouveau contrat était à venir.

Luka Modric a toujours eu l’intention de rester en Espagne

Modric a toujours précisé qu’il avait l’intention de rester aussi longtemps que son âge et son physique le permettaient. Le milieu de terrain avait déclaré plus tôt en mars, « J’espère et je crois que je resterai au Real Madrid. »

Modric rejoint Toni Kroos en tant que dernier joueur à avoir prolongé son contrat d’un an à la suite de l’Allemand qui a signé un accord similaire l’été dernier.

L’arrivée imminente de Jude Bellingham n’a pas eu d’impact sur l’avenir de Modric

L’équipe de Bernabeu pense également que le duo aidera Jude Bellingham à intégrer l’équipe. Cela dépend si et quand le milieu de terrain anglais rejoint le club.

Le Real est en pole position pour décrocher le joueur du Borussia Dortmund avec le journaliste de transfert fiable Fabrizio Romano affirmant que les deux clubs sont prêts à se rencontrer pour négocier les frais du joueur de 19 ans. Bellingham a également convenu de conditions personnelles avec les vainqueurs en titre de la Ligue des champions.

Crédit photo: IMAGO / Pressinphoto