IOWA CITY, Iowa: Luka Garza a marqué 23 points et Joe Wieskamp en a ajouté 20 pour aider l’Iowa n ° 3 à battre le nord de l’Illinois 106-53 dimanche.

Garza, qui est entré dans le match menant la nation au pointage, a ajouté huit rebonds tout en ne jouant que 20 minutes alors que l’entraîneur Fran McCaffery a utilisé ses réserves pendant une grande partie de la seconde période.

La seule sélection unanime de l’équipe All-American de présaison de l’Associated Press, Garza était 8 sur 10 sur le terrain et tire 69,1% pour la saison. Wieskamp a joué 19 minutes.

L’Iowa (6-0), qui s’est classée deuxième au pays avec un score de 99,4 points par match, a connu son troisième match de 100 points ou plus. Les Hawkeyes ont marqué 50 points ou plus en cinq mi-temps consécutifs. L’Iowa a eu une course de 25-2 en première période qui comprenait une séquence de 15 points consécutifs.

Adong Makuoi avait 14 points pour le nord de l’Illinois (0-5).

NON. 4 ÉTAT DU MICHIGAN 109, OAKLAND 91

EAST LANSING, Michigan: Gabe Brown a marqué un sommet en carrière de 20 points et le n ° 4 Michigan State a utilisé une course de 13-0 au début de la seconde période pour s’éloigner d’Oakland.

Rashad Williams a marqué 23 de ses 36 points en première mi-temps pour Oakland, son deuxième grand match consécutif contre un adversaire de renom. Les Golden Grizzlies (0-7) traînaient un peu après la mi-temps avant que l’État du Michigan (6-0) ne pousse rapidement l’avance à deux chiffres.

Aaron Henry a marqué 15 points et Joshua Langford a contribué 13 pour les Spartans.

Williams a réussi 10 3 points dans un effort de 32 points à Oklahoma State le 5 décembre. Il a fait six 3 dans la première mi-temps dimanche, et Oakland a traîné par seulement quatre à la mi-temps malgré la difficulté à garder Michigan State hors des tableaux.

NON. 11 VIRGINIE OUEST 87, NO. 19 RICHMOND 71

MORGANTOWN, W.Va .: Miles McBride a marqué 20 points et la Virginie-Occidentale a utilisé une première mi-temps torride pour battre Richmond.

Taz Sherman a ajouté 15 points et Sean McNeil et Oscar Tshiebwe en ont chacun 12 pour les Mountaineers (5-1).

Tyler Burton a récolté 14 points et 10 rebonds pour Richmond (4-1).

NON. 22 ÉTAT DE L’OHIO 67, ÉTAT DE CLEVELAND 61

COLUMBUS, Ohio: Duane Washington Jr. a marqué 17 points et l’état de l’Ohio a résisté à l’état de Cleveland.

Sortis d’une victoire sur route à Notre-Dame mardi, les Buckeyes (5-0) ont eu du mal à repousser les Vikings (0-3). CJ Walker a ajouté 16 points et la recrue Zed Key avait 12 points et 10 rebonds.

DMoi Hodge avait 14 points pour Cleveland State.

NON. 23 ÉTAT D’ARIZONA 71, GRAND CANYON 70

PHOENIX: Remy Martin a frappé un 3 points avec 9 secondes à jouer et a marqué 31 points, soulevant l’Arizona State devant le Grand Canyon.

Le Grand Canyon (4-1) s’est redressé après un déficit de huit points pour prendre une avance de 70-68 dans la dernière minute sur 3 points consécutifs de Jovan Blacksher Jr. et Alessandro Lever. Arizona State (4-2) a appelé un temps mort après Levers 3 et a travaillé le ballon autour de Martin dans le coin. Il a réussi le tir et la dernière tentative des Blackshers a été annulée.

Blacksher avait 21 points et Lever 18 pour les antilopes.