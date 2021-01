SAN ANTONIO: Anthony Davis a récolté 35 points et 11 rebonds, et LeBron James a ajouté 26 points, 11 rebonds et 10 passes décisives et les Lakers de Los Angeles se sont ralliés pour battre les San Antonio Spurs 109-103 vendredi soir.

Les Lakers ont clôturé avec une course de 9-0 pour leur deuxième victoire contre les Spurs en trois jours.

Keldon Johnson avait un sommet en carrière de 26 points et ajouté 10 rebonds, et DeMar DeRozan avait 23 points, neuf rebonds et sept passes pour San Antonio.

Johnson a bloqué la tentative de layup de James, mais Kyle Kuzma a basculé dans la suite pour donner aux Lakers une avance de 105-103 avec 53,9 secondes à jouer. James a suivi avec un layup, et Davis a clôturé le score avec deux lancers francs.

BUCKS 128, BILLS 96

MILWAUKEE: Giannis Antetokounmpo a récolté 29 points, 12 rebonds et huit passes et Milwaukee a utilisé un tir torride à 3 points pour faire exploser Chicago en désavantage numérique.

Milwaukee a tiré 22 sur 45 à une distance de 3 points, et Antetokounmpo a obtenu deux passes d’un deuxième triple-double consécutif. Le joueur par excellence en titre à deux reprises a récolté 26 points, 13 rebonds et 10 passes décisives mercredi dans une défaite de 119-108 à Miami.

Les Bucks ont battu les Bulls 11 fois d’affilée, la deuxième plus longue séquence de victoires de l’une ou l’autre équipe dans l’histoire de cette série.

Chicago a disputé son deuxième match consécutif sans les attaquants Lauri Markkanen et Chandler Hutchison ainsi que les gardes Ryan Arcidiacono et Tomas Satoransky dans le cadre des protocoles de santé et de sécurité de la NBA liés à COVID-19[feminine. Markkanen est le deuxième meilleur buteur des Bulls (17,3) et le meilleur rebondeur (6,8).

Zach LaVine avait 16 points pour les Bulls.

WIZARDS 130, TIMBERWOLVES 109

MINNEAPOLIS: Bradley Beal a récolté 31 points et sept passes et Washington a battu le Minnesota sans Russell Westbrook pour sa première victoire en six matchs cette saison.

Westbrook s’est reposé pendant le deuxième match consécutif, mais les Wizards (1-5) ne ressemblaient pas à la même équipe qui avait perdu la veille à domicile contre Chicago.

Thomas Bryant a ajouté 18 points et sept rebonds pour Washington.

Malik Beasley a marqué 21 points pour le Minnesota. Les Timberwolves, qui en ont perdu trois de suite avec le centre vedette Karl-Anthony Towns, ont raté les trois matchs en raison d’une luxation du poignet gauche.

MAVERICKS 93, CHALEUR 83

DALLAS: Luka Doncic a enregistré des sommets de la saison de 27 points et 14 rebonds pour son premier double-double de la saison pour mener Dallas devant Miami.

Tim Hardaway Jr.a ajouté 18 points pour aider les Mavericks à rebondir après une défaite de 118-99 à domicile contre Charlotte mercredi soir.

Bam Adebayo a marqué 19 points pour Miami et Avery Bradley en a eu 15 pour Miami. Jimmy Butler a marqué deux points, tous deux sur lancers francs, tout en jouant 27 minutes lors de sa première apparition depuis qu’il n’a joué que la première mi-temps à Noël contre la Nouvelle-Orléans en raison d’une entorse à la cheville droite.

PISTONS 96, CELTICS 93

DETROIT: Jeremi Grant a marqué 24 points et Detroit pour la première fois en cinq matchs cette saison, en battant Boston.

Derrick Rose et la recrue Saddiq Bey ont chacun ajouté 17 points pour le.

Jayson Tatum avait 28 points pour les Celtics. Jaylen Brown a marqué 25, mais a raté un 3 points dans les dernières secondes.

GRIZZLIES 108, CHEVAUX 93

CHARLOTTE, Caroline du Nord: Dillon Brooks a marqué 21 points et Memphis sous-équipé a battu Charlotte.

Memphis a exclu sept joueurs pour diverses raisons de santé et n’en a habillé que neuf. Kyle Anderson a ajouté 18 points et un meilleur 11 rebonds en carrière, et Brandon Clarke a récolté 15 points.

Bismack Biyombo a mené Charlotte avec 16 points et 12 rebonds.

HAWKS 114, NETS 96

NEW YORK: DeAndre Hunter a marqué 23 points pour aider Atlanta à battre Brooklyn,

Trae Young a ajouté 21 points et John Collins en avait 20 pour Atlanta. Les Hawks se sont améliorés à 4-1, divisant un set dos à dos avec Brooklyn au Barclays Center.

Kevin Durant a marqué 28 points pour les Nets. Ils en ont perdu trois sur quatre.