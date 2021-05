Luka Doncic et les Mavericks de Dallas cherchent à consolider leur place en séries éliminatoires contre les Raptors de Toronto épuisés | Nouvelles de la NBA

Les Mavericks de Dallas entament leurs deux derniers matchs de saison régulière dans le but de déterminer leur positionnement en séries éliminatoires, une mission qui commence vendredi soir à domicile contre les Raptors de Toronto.

Dallas (41-29) se réchauffe avant les séries éliminatoires, remportant sa cinquième victoire en six matchs et sa huitième au cours des 10 derniers matchs avec une défaite 125-107 des Pélicans de la Nouvelle-Orléans mercredi.

Luka Doncic a ouvert la voie avec 33 points, huit rebonds et huit passes, et Tim Hardaway Jr. a ajouté 27 points.

















La performance de Hardaway a continué un bon sort pour l’aile vétéran de huit ans. Il marque en moyenne 26 points par match au cours de ses huit dernières apparitions, y compris des sorties d’un sommet en carrière de 42 points le 29 avril contre Detroit et de 36 points lors d’une victoire le 4 mai à Miami.

La hausse du score de Hardaway a coïncidé avec un passage dans la formation de départ pour sept de ces huit matchs.

« Le match se déroule naturellement mieux », a déclaré l’entraîneur des Mavericks Rick Carlisle à propos de la différence entre le départ et la sortie du banc, lors de sa conférence de presse d’après-match mercredi. « Vous passez directement des échauffements au déroulement du match. »

« Avec Tim, la preuve est dans un échantillon de plus d’un an », a ajouté Carlisle.

















« Quand il commençait l’année dernière, il avait un bon flow. Il a commencé tôt cette année, nous avons fait un changement pour passer à une formation plus défensive. Il était prêt à le faire. C’est une des raisons pour lesquelles je suis prêt à le faire. faire d’autres changements dans la programmation. «

Un changement de line-up pour Dallas à l’approche des séries éliminatoires est le retour de Kristaps Porzingis à la rotation. Il a raté 10 des 11 derniers matchs, d’abord en raison d’une entorse de la cheville gauche puis avec une douleur au genou droit.

Porzingis a marqué 19 points et récolté cinq rebonds en 22 minutes de jeu mercredi. Il a marqué 23 points, le sommet de l’équipe, tandis que Doncic n’en a inscrit que 15 et Hardaway est resté sans but lorsque Dallas a affronté Toronto pour la dernière fois (27-43) en janvier.

















La victoire 116-93 des Raptors à Tampa, en Floride, le 18 janvier, faisait partie d’une séquence au cours de laquelle ils en ont remporté cinq sur six. Avec une défaite de 114-102 jeudi à Chicago, Toronto a perdu sa cinquième défaite consécutive et sa huitième défaite en 10 ans.

Stanley Johnson a enregistré un sommet en carrière de 35 points pour aller avec un autre sommet en carrière de six trois points, 10 rebonds et cinq passes décisives lors du match aller de jeudi. Il a marqué les premiers points à deux chiffres de Johnson depuis sa 12e note le 18 avril contre Oklahoma City.

















«En tant qu’enfant, j’ai demandé, ‘Dieu, pouvez-vous simplement me mettre dans une équipe de la NBA et si je peux diriger le banc pendant 10 ans, je serai le plus heureux du monde?’ Et vous arrivez à 24 et vous commencez à devenir ingrat pour les choses », a déclaré Johnson lors de sa conférence de presse d’après-match. « Pour moi, il s’agit d’être reconnaissant. »

Johnson est entré dans le match de jeudi avec 3,3 points en moyenne en un peu plus de 15 minutes par match.

Avec Toronto éliminé de la prétention pour une place dans le tournoi Play-In, l’entraîneur des Raptors Nick Nurse a couru avec une jeune formation de départ à Chicago. Johnson a commencé aux côtés de Yuta Watanabe et Khem Birch, aux côtés des recrues Malachi Flynn et Jalen Harris.

Pendant ce temps, Fred VanVleet, OG Anunoby et Chris Boucher (gestion des blessures), Aron Baynes (pied), Rodney Hood (main), Kyle Lowry (repos prévu), Pascal Siakam (épaule) et Paul Watson (genou) ont été griffés jeudi.