Luka Doncic et Dillon Brooks expulsés alors que le Canada domine la Slovénie à la Coupe du monde FIBA

MANILLE, Philippines — Luka Doncic s’est disputé avec les arbitres toute la nuit. Et c’est pourquoi il n’était pas là dans les dernières minutes, alors que le Canada s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde de basket-ball.

Shai Gilgeous-Alexander a marqué 31 points, RJ Barrett en a ajouté 24 et le Canada a dominé la Slovénie 100-89 mercredi soir. Cette victoire envoie le Canada en demi-finale contre la Serbie vendredi.

Doncic avait 26 points pour la Slovénie, mais a été expulsé à 6:37 de la fin après avoir décroché sa deuxième technique du match – les deux après s’être disputé avec les arbitres sur des appels ou des non-appels. La Slovénie était en baisse de 15 à l’époque et s’est retrouvée à neuf peu après le départ de Doncic, mais ce n’était pas suffisant.

Doncic est revenu sur le terrain, en tongs plutôt qu’en baskets, alors que le temps expirait pour féliciter les joueurs canadiens.

Le Canada – qui a vu Dillon Brooks expulsé peu avant le départ de Doncic, également après un problème technique – affrontera la Serbie en demi-finale vendredi, les États-Unis et l’Allemagne devant s’affronter dans l’autre demi-finale. Les vainqueurs de ces matchs joueront pour la Coupe du monde dimanche soir.

La Slovénie tentait de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde pour la première fois depuis son indépendance en 1991. La Slovénie affrontera la Lituanie jeudi au début des éliminatoires de consolation qui serviront à déterminer la cinquième à la huitième place.

La victoire a été importante pour le Canada, mais aussi pour l’Allemagne et la Serbie. Les deux premiers d’Europe ont la garantie d’une place automatique pour les Jeux olympiques de Paris. Et comme la Slovénie est désormais assurée de ne pas terminer mieux que cinquième, tandis que l’Allemagne et la Serbie ne peuvent pas terminer en dessous de la quatrième place, ce sont ces deux nations qui se rendront en France l’été prochain. .

La Slovénie a encore une chance aux JO, mais devra remporter un tournoi de qualification en juillet prochain.

Le Canada a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de 1936 — et en 22 participations aux Jeux olympiques ou à ce qu’on appelle maintenant la Coupe du monde depuis, il n’a pas ajouté de médailles à sa collection. Et peu importe ce qui se passera à Manille, ce sera le meilleur résultat du Canada en Coupe du monde; il a terminé sixième aux tournois de 1978 et 1982.

La première mi-temps n’aurait pas pu être plus équilibrée. C’était 50-50 après 20 minutes — le Canada a remporté le premier quart-temps 26-24, la Slovénie a remporté le deuxième quart-temps 26-24, la plus grande avance de chaque équipe dans la mi-temps était d’exactement quatre points, et même le total des rebonds était à égalité 14- 14 à la pause. Ils ont fait des allers-retours, avec 18 changements d’avance et six égalités au cours des deux premiers quart-temps.

Le Canada a tout changé avec une séquence de 19-5 au début du troisième quart et a conservé l’avance jusqu’au bout.

Reportage de l’Associated Press.