Luka Doncic enregistre 53 points lors de son retour, les Mavericks de Dallas battent les Pistons de Detroit 111-105

Luka Doncic a récolté 53 points à son retour dans l’alignement et Spencer Dinwiddie a marqué 10 de ses 12 au quatrième quart alors que les Mavericks de Dallas se sont ralliés pour battre les Pistons de Detroit 111-105 lundi soir.

Quatre des cinq matchs en carrière de Doncic à 50 points ont eu lieu cette saison. Il a marqué un record de carrière de 60 contre les Knicks de New York dans un match qui s’est terminé en prolongation le 27 décembre.

Doncic avait 24 points au premier quart et 18 au troisième. Deuxième de la NBA avec une moyenne de 33 points par match, il est revenu après s’être foulé la cheville gauche plus de trois minutes après le match de jeudi dernier à Phoenix, puis avoir raté le match de samedi à Utah.

Bojan Bogdanovic a récolté 29 points et Saddiq Bey en a marqué 18 – dont cinq à 3 points – pour les Pistons, qui ont perdu six des sept.

Detroit menait par 11 au troisième quart et 84-83 avant le quatrième. Dallas a ouvert la période sur une course de 9-2 avec Doncic sur le banc, alors que Dinwiddie a marqué six points sur ses trois premiers buts sur le terrain du match.

Les Pistons se sont débarrassés d’un déficit de 10-0 près de trois minutes et ont pris leur première avance avec 4:41 à jouer au premier quart. Ils menaient 57-53 à la mi-temps.

Bogdanovic a marqué sept points consécutifs et neuf de ses 14 en première mi-temps au cours des trois dernières minutes de la deuxième période.

Doncic a récolté 18 des 20 premiers points de Dallas et 24 des 30 des Mavericks au premier quart, la période d’ouverture la plus marquante pour un joueur de la NBA cette saison. C’était son quatrième quart-temps avec au moins 20 points cette saison, égalant le garde de Brooklyn Kyrie Irving pour la plupart de la NBA.

