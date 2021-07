Luka Doncic domine, les États-Unis remportent l’or au skeet

Katie Ledecky n’a pas remporté de médaille d’or.

Non, le ciel ne nous tombe pas dessus – Ledecky a toujours remporté l’argent au 400 nage libre féminin – et il lui reste les épreuves 200, 800 et 1 500 nage libre de ces Jeux olympiques de Tokyo, ainsi que le relais 4×200 mètres féminin américain. Et, franchement, sa deuxième place au 400 libre contre l’Australienne Ariarne Titmus par 0,67 seconde n’était même pas très surprenante compte tenu de l’histoire récente.

Elle était toujours responsable de l’une des deux médailles remportées par l’équipe des États-Unis dans la piscine lors de la première action de lundi, l’autre étant une médaille d’or remportée par l’équipe masculine de relais 4×100 mètres dirigée par Caeleb Dressel.

Voici quelques-unes des autres choses notables que vous avez manquées lundi à Tokyo pendant que vous dormiez :

Team USA décroche une double médaille d’or au tir au skeet

Les États-Unis ont remporté deux et trois médailles d’or ce jour-là grâce aux brillantes performances des tireurs de skeet Amber English et Vincent Hancock.

English a remporté la compétition de tir au pigeon d’argile féminin avec un record olympique de 56 coups sûrs.

Hancock est entré dans l’histoire en remportant son record de troisième médaille d’or dans la compétition masculine de tir au pigeon d’eau avec 59 coups sûrs pour assurer le balayage américain.

Luka Doncic éblouit

La star des Dallas Mavericks, Luka Doncic, a fait ses débuts olympiques lundi, et il n’a pas déçu. En fait, il a failli établir un record olympique.

Doncic a perdu 48 points, à égalité au deuxième rang en un seul match de l’histoire des Jeux olympiques, alors que la Slovénie a battu l’Argentine 118-100. Mais il ne s’agissait pas seulement de marquer : Doncic a tout fait.

Il a réussi 11 rebonds, le deuxième plus élevé de Slovénie, et a égalé le score avec cinq passes décisives. Il a même eu un sommet de trois blocs.

Un jeune de 13 ans remporte l’or en skateboard

Deux jeunes de 13 ans – la Japonaise Momiji Nishiya et la Brésilienne Rayssa Leal – ont remporté respectivement l’or et l’argent, tandis que la skateuse japonaise de 16 ans Funa Nakayama a remporté le bronze lors de la première compétition olympique féminine de patinage de rue.

Les résultats de la compétition de lundi ont semblé être un moment historique pour le skate féminin, a observé Alexis Sablone – le seul Américain à avoir participé à la finale de la rue féminine.

« La première fois que j’ai vu Momiji ou Rayssa ou plusieurs des plus jeunes filles, pendant si longtemps, la scène féminine, en particulier la scène de la compétition … n’a pas évolué aussi rapidement qu’au cours des deux dernières années », a déclaré Sablone, 34 ans. . « Le niveau a été remarquable à voir. La seconde où je les ai vus il y a deux ans quand ils avaient 11 ou 12 ans ou peu importe, j’ai su ce qui se passait.

« J’étais comme, ‘Nous sommes enfin là.’ Les skateuses ont atteint la masse critique. Il y en a assez maintenant qu’il y aura des prodiges et ils sont là, et ils vont montrer aux autres filles et au monde ce qui est possible.

Simone Biles ressent la pression

L’équipe américaine de gymnastique féminine a connu une séance de qualification difficile (selon ses critères) dimanche. Lundi, Simone Biles – à bien des égards le visage de ces JO – a reconnu qu’elle ressent le poids des attentes.

« J’ai vraiment l’impression d’avoir parfois le poids du monde sur mes épaules », a écrit Biles sur Instagram. Je sais que je l’efface et donne l’impression que la pression ne m’affecte pas mais putain parfois c’est dur hahaha ! Les Jeux olympiques ne sont pas une blague !

C’est compréhensible : la pression sur elle est réelle, et Biles et l’équipe de gymnastique semblent en fait vulnérables, écrit Nancy Armor.

Naomi Osaka continue de rouler

Un jour après avoir traversé le premier tour, Naomi Osaka est revenue sur le terrain lundi et a dominé un autre adversaire.

« Je pense que mon mouvement était meilleur et j’étais plus clair avec ce que je voulais faire », a déclaré Osaka à propos de la différence entre son deuxième match, une victoire 6-3, 6-2 sur la Suisse Viktorija Golubic, et son premier.

Avec la n°1 Ash Barty absente du tournoi après avoir été bouleversée, Osaka fait tout à fait partie de la favorite pour la médaille d’or dans son pays d’origine, écrit Dan Wolken.

Le surfeur fait des choses extrêmement surfeuses

Le surfeur américain Kolohe Andino a réussi la manœuvre la plus marquante des Jeux Olympiques jusqu’à présent lundi. Il a célébré avec un geste coupant la gorge et a dit ceci à propos de sa course de 30 minutes: « …juste vraiment rad et un pour les livres d’histoire. »

Loin, mec.