Luka Doncic des Mavs éblouit avec 73, à égalité au 4e rang de l’histoire de la NBA

La star des Dallas Mavericks, Luka Doncic, a eu une soirée inoubliable vendredi, éclairant la State Farm Arena pour un sommet en carrière de 73 points lors d’une victoire 148-143 contre les Hawks d’Atlanta.

Il s’agit du match le plus marquant de la NBA cette saison, dépassant la performance de 70 points du centre des Philadelphia 76ers Joel Embiid lundi contre les San Antonio Spurs et égalant Wilt Chamberlain et David Thompson pour le quatrième meilleur résultat de l’histoire de la NBA. Chamberlain, qui détient le record de la NBA avec 100 points, a également disputé un match avec 78 points, tandis que Kobe Bryant a terminé avec 81 points le 22 janvier 2006.

Vendredi soir, c’était le 15e match à 70 points de la NBA, et Doncic est le 10e joueur à atteindre le plateau.

Année Joueur Points 1962 W. Chamberlain 100 2006 K. Bryant 81 1961 W. Chamberlain 78 Ven. L. Doncic 73 1978 D. Thompson 73 1962 W. Chamberlain 73 1962 W. Chamberlain 73 1962 W. Chamberlain 72 2023 D.Lillard 71 2023 D. Mitchell 71 1994 D.Robinson 71 1960 E. Baylor 71 1963 W. Chamberlain 70 2017 D.Booker 70 2024 J. Embiid 70

Un jeu à trois points avec 2:58 à jouer a donné à Doncic 70 points. Alors que Dallas menait 140-136, Doncic a ajouté un autre jeu à trois points pour couronner sa soirée.

Doncic a déclaré que cette performance était “probablement au sommet” de sa carrière, mais a ajouté qu’il se concentrait uniquement sur la victoire.

“Nous avons eu du mal ces derniers temps”, a-t-il déclaré à propos des Mavs, qui avaient perdu trois matchs de suite avant vendredi. “L’état d’esprit était [to] obtenir une victoire. Nous avons bien joué.”

La soirée épique de Doncic comprenait 41 points à la mi-temps, ce qui a battu le record de franchise de Dirk Nowitzki pour les points en une mi-temps. Il a atteint 57 à la fin du troisième quart-temps, puis a ouvert le quatrième avec huit points consécutifs avant de terminer avec 73.

Doncic a marqué 23 points au deuxième quart-temps après avoir ouvert le score avec 18 au premier.

Il a terminé 25 sur 33 sur le terrain, dont 8 sur 13 à 3 points et 15 sur 16 sur la ligne des lancers francs. Comme si tout cela ne suffisait pas, Doncic a récolté 10 rebonds et sept passes décisives. Il est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la NBA avec au moins 70 points et 10 rebonds dans un match, rejoignant Chamberlain (qui l’a fait six fois), Elgin Baylor, David Robinson et Embiid, qui l’ont fait lundi.

Ajoutez les passes décisives, et personne dans l’histoire de la NBA n’a eu autant de points, de rebonds et de passes décisives dans le même match que Doncic vendredi.

“Ce qu’il fait sur le terrain est différent de n’importe qui d’autre”, a déclaré l’entraîneur des Mavs, Jason Kidd.

Le précédent sommet en carrière de Doncic était de 60 points.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.