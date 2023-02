Luka Dončić des Mavericks exclu contre les Pélicans avec une contusion au talon droit

La star des Mavericks, Luka Dončić, a été exclue du match de Dallas contre les Pélicans jeudi après avoir subi une contusion au talon droit au troisième quart. Voici ce que vous devez savoir :

La blessure s’est produite avec un peu plus de sept minutes à jouer au troisième quart, alors que Dončić a fait une chute brutale sur le terrain après avoir sauté pour un dunk. Il a essayé de rester dans le match mais est sorti au vestiaire peu de temps après.

Dončić a enregistré 31 points, huit rebonds et quatre passes décisives jeudi avant la blessure.

Il a subi une entorse à la cheville gauche lors du premier quart de la victoire 99-95 de Dallas contre les Phoenix Suns le 26 janvier, mais est revenu pour marquer 53 points lors d’une victoire contre les Pistons de Detroit lundi.

Dallas s’est amélioré à 28-25 après la victoire 111-106 contre la Nouvelle-Orléans.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Comment les Mavericks ont-ils été sans Dončić cette saison ?

Dallas a perdu les six matchs auxquels Dončić n’a pas joué cette saison, dont un le week-end dernier contre les Utah Jazz après que Dončić s’est fait une entorse à la cheville contre Phoenix. La liste de l’équipe n’est pas bien équipée pour jouer sans lui car cela laisse Spencer Dinwiddie comme le seul créateur de plans de confiance sur la liste. Cela est vrai depuis l’été dernier, lorsque Jalen Brunson est parti et n’a pas été remplacé de manière significative.

Comme le montre l’effondrement de jeudi après la blessure de Dončić, Dallas est une équipe différente – et bien pire – sans leur star talismanique sur le terrain. Une statistique qui, je pense, le montre clairement est la suivante : les Mavericks ont en moyenne 120,6 points pour 100 possessions lorsque Dončić est au sol et seulement 107,7 points pour 100 possessions sans lui. En d’autres termes, ils se classeraient premiers en attaque avec Dončić et bons derniers sans lui si vous ne comptiez que ces échantillons infimes.

Les Mavericks ont peut-être survécu pour battre les Pélicans grâce à l’avance qu’ils avaient construite, mais ils ne gagneront pas beaucoup de matchs pour lesquels Dončić n’est pas disponible pour cette saison. — Caton

(Photo : Jérôme Miron / USA Today)