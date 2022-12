Luka Doncic des Dallas Mavericks étourdit NBA Twitter avec un triple-double record de 60 points | Nouvelles de la NBA

Un premier triple-double de 60 points dans l’histoire de la NBA est un moyen de consolider votre position au sommet du classement MVP et des permutations All-Star. Le gardien des Dallas Mavericks, Luka Doncic, a fait exactement cela mardi soir contre les New York Knicks, choquant ainsi NBA Twitter.

Non, ce n’est pas une faute de frappe. Doncic a en effet inscrit un monstrueux triple-double de 60 points, le premier du genre en NBA. C’est 60 points, 21 rebonds, 10 passes décisives, tous accumulés contre les Knicks de New York lors de la victoire de 126-121 en prolongation de mardi soir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des New York Knicks contre les Dallas Mavericks lors de la semaine 11 de la saison NBA



Ce faisant, le joueur de 23 ans devient le plus jeune joueur à obtenir une telle distinction – un record détenu auparavant par nul autre que Wilt Chamberlain (26 ans).

Chamberlain aurait souri à la magie de Doncic, alors qu’il se frayait un chemin à travers et autour de la défense des Knicks, même à un moment donné, frappant un tir sauté avec une seconde restante, après avoir intentionnellement manqué un lancer franc pour envoyer le jeu en prolongation.

Il a certainement fasciné les fans, la fréquentation des médias et les joueurs des deux côtés, la sphère Twitter de la NBA étant tout aussi fascinée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’arrière des Dallas Mavericks, Luka Doncic, entre dans l’histoire de la NBA avec le tout premier triple-double de 60 points et 20 passes décisives lors de leur victoire en prolongation contre les New York Knicks.



Menant la charge était le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, qui s’est adressé à Twitter, déclarant: “Nous regardons la grandeur, je n’ai jamais rien vu de tel”. Nous aussi, Marc, nous aussi.

L’ancien Hall of Famer Kendrick Perkins était tout aussi abasourdi :

“J’ai joué avec beaucoup de membres du Temple de la renommée et j’ai vu de superbes performances de tous les temps… mais ce que je viens d’assister de Luka Doncic était l’une des plus grandes performances individuelles que j’ai jamais vues de ma putain de vie !!!! faites attention à moi et continuez”.

Pau Gasol, six fois All-Star de la NBA, est intervenu avec le tweet parfait en un mot pour décrire la folie qui s’en était suivie : « irréel ».

Pendant ce temps, même les joueurs de toute la ligue qui regardaient ne pouvaient s’empêcher de commenter l’action.

Trae Young, Isaiah Thomas, Kyle Kuzma, DeMar DeRozan et Robert Griffin III devenaient tous fous sur la chronologie. Le meilleur, cependant, des tweets des joueurs de la NBA est celui de Kristaps Porzingis qui a partagé la perplexité collective lorsqu’il a tweeté :

“este tio no es normal”. Oui Kristap, tu as raison, non c’est normal.

Image:

Le gardien des Dallas Mavericks, Luka Doncic, célèbre le score du match égalant le panier contre les New York Knicks.





Vous pouvez croire que la pure confusion, le choc et l’émerveillement devant ce que ce Slovène a accompli aujourd’hui ne se dissiperont pas après une soirée ou deux d’action NBA. Ce dont nous avons été témoins mercredi restera dans l’histoire, jusqu’à ce que quelqu’un puisse venir et refléter les réalisations de Doncic – ou peut-être jusqu’à ce que Doncic revienne à niveau comme une créature de Ben-10 et réalise un triple-double de 70 points dans les prochains mois. (rien que d’y penser nous fait frissonner).

En attendant, nous pouvons tous prendre quelques minutes pour récupérer et laisser Doncic récupérer également avant le match des étoiles de février à Salt Lake City. Ses premiers mots après le match étaient en fait “Je suis fatigué comme l’enfer, j’ai besoin d’une bière de récupération”. Nous connaissons le sentiment.