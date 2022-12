Luka Doncic couronne le triple-double historique 60-20-10 avec une citation emblématique

La superstar des Mavericks, Luka Doncic, est devenue le premier joueur de l’histoire de la NBA avec un triple-double 60-20-10, mais sa citation d’après-match aurait peut-être été encore meilleure.

En fait, il n’y a peut-être rien dont Luka Doncic ne soit pas capable. Et sa performance pour guider les Mavericks vers une victoire 126-121 contre les Knicks en prolongation mardi soir en est la preuve. Non seulement le garde superstar a perdu le premier match de 60 points de sa carrière, mais il l’a fait tout en affichant un triple-double, peut-être le meilleur de l’histoire de la NBA.

Dans la victoire, que les Mavs ont remportée après que Doncic ait frappé un coup égalisateur avec une seconde restante dans le règlement pour forcer OT, la star de 23 ans est devenue le premier joueur à afficher un triple-double 60-20-10 en tant que il a terminé la soirée avec 60 points (sur 21 tirs sur 31 !), 21 rebonds et 10 passes décisives. Et pourquoi pas, il a aussi ajouté deux interceptions et un blocage. Parce que sûr.

Non seulement il est le premier joueur de la NBA à afficher cette ligne de statistiques, mais il n’est que le deuxième joueur à avoir un triple-double de 60 points en soi, rejoignant James Harden, qui a accompli l’exploit en 2018. Mais qu’est-ce que Harden n’avait pas été la meilleure réaction d’après-match à son exploit imaginable. Luka, cependant, l’a fait.

Luka Doncic après un triple-double de 60 points : “J’ai besoin d’une bière de récupération.”

Après avoir fait quelque chose que personne d’autre dans l’histoire de la NBA n’avait jamais fait auparavant, Doncic ne s’inquiétait pas de son moment. Au lieu de cela, il est devenu encore plus légendaire avec la citation d’après-match la plus pertinente pour quelqu’un qui vient de dominer pendant 53 minutes d’action.

Ses premiers commentaires après la performance du 60-21-10 ? “Je suis extrêmement fatigué”, a déclaré Luka. “J’ai besoin d’une bière de récupération.”

C’est peut-être la bière la mieux méritée de l’histoire du sport.

Luka Doncic met en évidence un triple-double de 60 points lors de la victoire des Mavs contre les Knicks

Bien qu’il ait affiché des chiffres ridicules (évidemment) tout au long de la nuit, le coup égalisateur pour forcer les prolongations aurait peut-être été le meilleur moment de la nuit. Luka a intentionnellement raté le lancer franc, a récupéré un rebond sauvage et avait en quelque sorte les moyens de clouer un flotteur en l’air pour lier les choses avec environ une seconde restante.

Mais ce n’était pas le seul moment fort de la soirée. Il y avait des centimes fous, des coups sauvages et juste une cargaison de magie Luka.

Et dire que ce type n’a encore que 23 ans. C’est spécial.