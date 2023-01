Luka Dončić ajoute à l’affaire MVP en battant LeBron dans un thriller en double OT

Luka Dončić pour le MVP ? Son cas ne cesse de se renforcer.

La star slovène a encore une fois ébloui lors de la victoire en double prolongation des Dallas Mavericks contre les Los Angeles Lakers jeudi, poursuivant sa séquence torride en affichant un autre triple-double, marquant 35 points pour accompagner 14 rebonds et 13 passes jeudi pour son 10e triple-double de la saison. Il a également battu LeBron James dans le processus alors que la star des Lakers a marqué 24 points sur 9 tirs sur 28 avec 16 rebonds et neuf passes décisives dans la défaite.

Ce n’est pas la marque la plus impressionnante que Dončić a frappée jeudi. Avec sa performance de 35 points, Dončić a marqué 40,2 points par match au cours de ses 10 derniers matchs, faisant de lui le premier joueur de 23 ans ou moins à le faire depuis Michael Jordan, via ESPN. Il a également récolté en moyenne 11,2 rebonds et 9,2 passes décisives par match au cours de cette période, ce qui en fait le premier joueur de l’histoire de la NBA à avoir en moyenne au moins 40 points, 10 rebonds et huit passes décisives par match sur une période de 10 matchs.

Les statistiques impressionnantes ne s’arrêtent pas là pour Dončić. Jeudi était son neuvième triple-double de 30 points. Non seulement c’est le meilleur de tous les joueurs de la ligue, mais c’est aussi plus que le reste de la ligue combiné car il n’y a eu que six autres matchs de ce type cette saison.

Plus tôt dans cette séquence de 10 matchs, Dončić a affiché une paire de matchs avec au moins 50 points et 10 passes décisives, faisant de lui le seul joueur de l’histoire de la NBA à avoir eu plusieurs de ces matchs. L’un de ces matchs était le triple-double de 60 points qu’il a lancé contre les Knicks de New York le 27 décembre, réalisant 21 tirs dans ce match pour devenir le deuxième joueur de l’histoire de l’équipe à réussir au moins 20 buts sur le terrain dans un match.

Tout ce score place Dončić en tête pour le titre de marqueur, affichant 34,3 points par match car il est le seul joueur de la ligue cette saison à avoir marqué plus de 1 300 points jusqu’à présent (il en a 1 336).

Avec sa récente course, Dončić a gravi les échelons pour devenir l’un des favoris pour remporter le titre de MVP. Il est à égalité avec la star des Denver Nuggets et Nikola Jokic, deux fois vainqueur du MVP en titre, pour les meilleures chances de remporter le prix (+250) le Pari FOX.

Non seulement Dončić met en place des numéros MVP, mais il met également en place des moments MVP. Son numéro a été appelé deux fois lors du match de jeudi avec les Mavericks menés par trois dans la dernière minute du quatrième quart et lors de la première prolongation. Il a livré les deux fois, clouant un 3 points avec six secondes à jouer dans le règlement pour égaliser le match à 101-101. En prolongation, Dončić a frappé un recul de 3 points alors que le chronomètre des tirs expirait pour égaliser à nouveau le match à 108-108 avec 47,8 secondes à jouer.

Alors que Dončić a rejoint un grand de tous les temps jeudi, vous ne devriez pas vous attendre à le voir rejoindre un autre grand de tous les temps dans un cadre différent. Alors que LeBron poursuit le record de tous les temps, Dončić a indiqué qu’il ne cherchait pas à égaler les 20 saisons que James a joué jusqu’à présent.

“Je ne sais pas environ 20 ans. C’est long pour jouer au basket. Je préfère retourner dans ma ferme en Slovénie”, a déclaré Dončić à ESPN.

[When will LeBron James pass Kareem? NBA all-time scoring tracker]

De l’autre côté, ce fut une défaite décevante pour les Lakers, qui sont revenus d’un déficit de 19 points avant de prendre la tête tardivement. Shannon Sharpe de FOX Sports a remis en question leur approche et leur exécution du dernier match car ils ont raté les trois tirs qu’ils ont pris lorsque le match était à égalité dans la dernière minute du temps réglementaire et des prolongations.

Plus important encore, cependant, Sharpe a remis en question la décision des Lakers de ne pas commettre de faute sur Dončić avant de tirer les deux tirs à 3 points, ce qui lui aurait fait tirer deux lancers francs à la place.

“Je ne laisserai pas un joueur prendre un tir à 3 points pour potentiellement m’égaliser dans ce match de baseball”, a déclaré Sharpe dans “Undisputed” de vendredi. “Cela n’arrivera pas. C’est là que l’incapacité à exécuter le tronçon a blessé les Lakers. Ils l’ont fait en temps réglementaire et ils l’ont fait en prolongation, laissant Dončić se faire tirer dessus. Vous auriez dû le blitzer. Vous ne laissez pas lui [make that shot].”

Luka Dončić et les Mavericks survivent à LeBron Shannon Sharpe et Skip Bayless débattent de ce qui n’a pas fonctionné pour les Lakers dans les derniers instants du match de jeudi.

Skip Bayless a le plus interrogé Darvin Ham après la défaite des Lakers. Avant son tir égalisateur, Dončić a été tenu sans but au quatrième quart, qu’il a joué dans son intégralité. Bayless s’est demandé pourquoi les Lakers avaient laissé Dončić obtenir le tir 1 contre 1 qu’il avait obtenu dans un match où il a dit que “les Mavericks suppliaient les Lakers de gagner”.

“Cela ressemblait à un désastre pour Dallas parce que vous pouviez juste voir Jason Kidd, il lève juste les mains en l’air comme” Qu’est-ce qu’on fait? Vous devez gagner ce match”, a déclaré Bayless. “Il revient à quelqu’un de le saisir à la gorge et de dire ‘Ceci est à nous.’ Ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas le faire. Lors de la possession finale, cela tombe sur l’entraîneur-chef. Il a dit que c’était chaotique dans le caucus. Oui, ça devient chaotique. C’est votre travail : prendre le contrôle. Vous devez dire “Tais-toi” à celui qui crie et hurle. Ils criaient tous et se disputaient à propos de “Tu le prends. Tu le prends.” Non, tu leur dis qui tu vas emmener.”

Les Lakers sont tombés à 19-23 avec la défaite, perdant leur deuxième match consécutif après une séquence de cinq victoires consécutives qui les a amenés à une distance de frappe de la dernière place de play-in de la Conférence Ouest.

