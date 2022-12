Luka Doncic abandonne un triple-double de 60 points lors de la victoire des Mavericks OT contre les Knicks

Luka Doncic avait un record de franchise de 60 points, 21 rebonds et 10 passes décisives dans un triple-double historique, y compris le panier égalisateur de son lancer franc intentionnellement manqué pour forcer les prolongations alors que les Dallas Mavericks se sont ralliés pour une victoire sauvage de 126-121 sur le Nouveau York Knicks mardi soir.

Dallas était en baisse de neuf avec 33 secondes à jouer dans le règlement avant de se venger dans une séquence de va-et-vient plafonnée par Doncic ratant un lancer franc exprès, se retrouvant avec la balle lâche au rebond et frappant un sauteur pour un 115-115 cravate avec 1,0 seconde restante.

Le premier match de 60 points de l’histoire de Dallas incluait également le record de carrière de Doncic en rebonds et était le premier match 60-20-10 de l’histoire de la NBA. La superstar de 23 ans a réalisé son septième triple-double de la saison.

Les Mavericks ont déplacé trois matchs au-dessus de .500 avec une quatrième victoire consécutive, les deux marques correspondant à leurs records de la saison.

Quentin Grimes a marqué un sommet en carrière de 33 points et Julius Randle, originaire de Dallas, a récolté 29 points et 18 rebonds pour les Knicks, qui ont perdu un quatrième match consécutif après une séquence de huit victoires consécutives, leur plus longue en près de neuf ans.

Jalen Brunson a raté le match en raison d’une blessure à la hanche, incapable de jouer ce qui aurait été son retour à Dallas.

Après que Miles McBride ait raté l’un des deux lancers francs avec 11,5 secondes à jouer, Spencer Dinwiddie, qui a marqué 25 points, a frappé un 3 points pour amener Dallas à 113-112.

McBride a effectué les deux lancers francs la prochaine fois pour une avance de 115-112 avec 7,7 secondes à faire, puis Grimes a commis une faute sur Doncic avant que la superstar de Dallas ne puisse tenter un match nul potentiel à 3 points.

Les Mavericks ont inséré le centre rarement utilisé JaVale McGee pour le rebond, et Dallas a gardé le ballon en vie sur l’échec intentionnel de Doncic. Le ballon a rebondi sur la star slovène et il a frappé le sauteur de 11 pieds pour l’égalité.

Dallas a mené pendant moins d’une minute de temps réglementaire mais n’a jamais traîné en prolongation. Doncic a mis les Mavs devant pour de bon à 118-116 avec deux lancers francs au milieu de la période supplémentaire.

Brunson a raté son premier match de la saison lors de sa première visite à Dallas, où le meneur a passé ses quatre premières saisons avant de signer avec les Knicks en agence libre l’été dernier.

Le double champion de la NCAA de Villanova a pu jouer contre son ancienne équipe début décembre à New York, lorsque les Mavericks ont remporté une victoire de 121-100.

Reportage de l’Associated Press.