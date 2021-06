Luka Doncic a besoin de Dallas Mavericks pour trouver un meilleur casting de soutien afin de devenir prétendant au titre, alors que la superstar se prépare à signer une prolongation | Nouvelles de la NBA

Luka Doncic et les Dallas Mavericks sont à nouveau absents au premier tour.

L’urgence d’obtenir suffisamment d’aide de leur jeune superstar pour des séries éliminatoires en profondeur va croître rapidement, bien que les Mavericks soient sur le point de gagner du temps dans la poursuite de la première victoire de la franchise en séries éliminatoires depuis les finales NBA 2011.

Doncic ne laissait aucun doute lundi qu’il signerait une prolongation de cinq ans qui devrait valoir plus de 200 millions de dollars lors de l’ouverture de l’agence libre cet été. Ce contrat débuterait en 2022-2023.

En attendant, les Mavericks doivent décider si Kristaps Porzingis est assez bon pour en faire des prétendants au titre en tant que n ° 2 de Doncic après que le Letton de 7 pieds 3 pouces avec un contrat maximum ait à peine joué un rôle dans une défaite de sept matchs contre le Tondeuses.

Alors que Doncic a enregistré en moyenne 35,7 points par match, les meilleurs de la NBA au premier tour, la production de Porzingis n’était même pas proche de la défaite au premier tour de la saison dernière contre LA. Ses moyennes par match ont baissé de près de 12 points et de plus de trois rebonds.

Porzingis était un All-Star 2018 avec beaucoup de travail post-up dans son match avec les Knicks de New York avant qu’une blessure au genou ne se termine cette saison et que les Mavericks l’aient acquis dans un contrat à succès un an plus tard.

L’entraîneur de Dallas, Rick Carlisle, n’est pas un grand fan du match post-up dans la NBA d’aujourd’hui, avec autant d’accent sur les trois points et les layups ou les dunks. LA est allé à une petite gamme de commutation qui a neutralisé le travail pick-and-roll de Doncic et Porzingis.

« Mon jeu doit aussi évoluer », a déclaré Porzingis. « Je dois trouver des moyens d’être efficace, ce qui évidemment, je devrais probablement tirer plus de trois et étirer le sol pour mes coéquipiers. »

Doncic a marqué ou aidé sur 31 des 37 paniers dans une victoire du match 5 – rejoignant LeBron James et Allen Iverson en tant que seuls joueurs avec une main dans au moins 80% des seaux d’une équipe dans un match éliminatoire.

Lors de son premier match vainqueur, le joueur de 22 ans a marqué 77 points (46 points, 14 passes décisives) dans la défaite 126-111 dimanche, un record NBA pour un match 7, selon le bureau des sports Elias.

« Même avant le début de cette série, je pense qu’il a prouvé qu’il est l’un des cinq meilleurs joueurs au monde », a déclaré Carlisle. « Cette série valide certainement cela. Et nous devons juste continuer à construire l’équipe autour de lui. »

Il n’y a pas beaucoup d’options pour un nouveau numéro deux derrière Doncic, donc l’accent pourrait être mis pour l’instant sur le retour de Tim Hardaway Jr. Le gardien de tir a récolté en moyenne 26 points en huit matchs à la fin de la saison régulière lorsque les Mavericks ont réussi à éviter le tournoi de jeu.

Les 28 points de Hardaway dans le match 2 contre les Clippers comprenaient un énorme trois points en retard pour aider Dallas à remporter une deuxième victoire consécutive sur la route lors de la première série éliminatoire de la NBA au cours de laquelle l’équipe de route a remporté les six premiers matchs.

Hardaway, une pièce secondaire dans le commerce de Porzingis, a déclaré qu’il voulait toujours commencer après avoir accepté un rôle hybride en tant que partant et sixième homme cette saison, mais l’attraction vers Dallas est forte. Son contrat de 71 millions de dollars sur quatre ans expire.

« J’ai vraiment l’impression de m’être créé une niche ici pour faire partie de quelque chose de plus grand que moi », a déclaré Hardaway. « Si vous deviez parler à quelqu’un qui est autour de moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sauraient que j’aime ça ici à Dallas. »

Le Porzingis, souvent blessé, a joué toute la série cette année après qu’un ménisque déchiré au genou droit l’ait limité aux trois premiers matchs d’une défaite de six matchs dans la bulle de l’été dernier. La blessure l’a également forcé à rater le début de cette saison et est parfois restée un problème.

« Il a l’air d’être enfin en bonne santé », a déclaré Carlisle. « Il bouge bien. Il tire bien le ballon. Il joue juste bien le jeu. Et c’est donc une chose très encourageante. »

Il reste à voir s’il peut devenir plus percutant dans le style de jeu des Mavs, sinon son contrat (cinq ans, 158 millions de dollars) va être un énorme surpayé.

discours sur les Jeux Olympiques

Doncic a déclaré qu’il prévoyait d’aider la Slovénie à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo. Boban Marjanovic, qui sera joueur autonome, a dit la même chose à propos de la Serbie. Le 7-4 Marjanovic a joué un rôle de premier plan dans les quatre derniers matchs de la série LA après n’avoir pas joué dans les trois premiers.

L’Allemand Maxi Kleber a une décision plus difficile après s’être battu et des problèmes d’Achille pendant la saison régulière et les séries éliminatoires. Il faisait partie des quatre joueurs à manquer du temps simultanément au début de la saison après un test COVID-19 positif. Kleber ne semblait pas optimiste quant à jouer pour son pays d’origine. Dwight Powell pourrait jouer pour le Canada.

Passer à autre chose

Les deux joueurs acquis dans le cadre d’un accord avec la Nouvelle-Orléans à la date limite des échanges ne devraient pas revenir. JJ Redick a de nouveau été mis à l’écart par un problème de talon droit qui a retardé ses débuts à Dallas. Le gardien de tir n’a pas joué dans les séries éliminatoires. On ne s’attendait pas à ce que Nicolo Melli contribue beaucoup, et ne l’a pas fait.

Un été intrigant s’annonce à Dallas et la franchise a quelques décisions clés à prendre afin d’obtenir le bon mélange d’ingrédients pour soutenir Luka.