19 août — La gouverneure Michelle Lujan Grisham occupera le devant de la scène lors d’un discours prononcé mardi soir en prime time à la Convention nationale démocrate à Chicago.

La gouverneure, qui a été sélectionnée comme colistière potentielle de la candidate démocrate à la présidence, la vice-présidente Kamala Harris, devrait parler des soins de santé – un discours qui alimentera sûrement les spéculations sur son avenir politique.

« Je pense qu’il est raisonnable de conclure que Michelle Lujan Grisham pourrait être fortement considérée pour un poste au Cabinet si Kamala Harris remportait l’élection », a déclaré lundi Brian Sanderoff, analyste politique d’Albuquerque et sondeur de longue date.

Sanderoff a souligné que Lujan Grisham, qui a été envisagé pour un poste au Cabinet sous l’administration Biden, apporte une grande variété d’expériences, en tant qu’ancien secrétaire du Cabinet d’État, commissaire de comté, membre du Congrès et maintenant gouverneur. En outre, Lujan Grisham, qui est la première femme hispanique à occuper le poste de gouverneur du pays, « a toujours été une démocrate loyale » qui a soutenu les candidats démocrates au niveau local, étatique et national, a-t-il déclaré.

« Elle remplit de nombreuses cases, tant en termes de démographie que d’expériences professionnelles et politiques », a déclaré Sanderoff.

Le président du Parti républicain du Nouveau-Mexique, Steve Pearce, a décrit l’apparition de Lujan Grisham au DNC comme étant politiquement opportuniste.

« Ce n’est pas la première fois que la gouverneure Lujan Grisham tente de faire avancer sa carrière, de quitter son emploi et d’échapper au désordre qu’elle et les démocrates ont créé dans l’État du Nouveau-Mexique », a déclaré Pearce dans un communiqué. « Les emplois disparaissent, nos jeunes déménagent et la criminalité est devenue une menace quotidienne pour les entreprises et les familles. »

La décision de laisser Lujan Grisham prendre la parole au DNC – bien que le Nouveau-Mexique ait été désigné par ConsumerAffairs comme le deuxième pire État à avoir changé et par US News and World Report comme l’État le plus dangereux du pays, en fonction des taux de crimes violents et de crimes contre les biens – est une « métaphore claire » de la direction que le Parti démocrate veut donner au pays, a déclaré Pearce.

« Le Parti démocrate a clairement fait savoir que Kamala Harris fait campagne pour entraîner l’Amérique sur le même chemin qui a laissé les Néo-Mexicains plus pauvres et moins en sécurité », a-t-il déclaré.

Le directeur de la communication du gouverneur, Michael Coleman, a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé si Lujan Grisham, une déléguée à la convention qui en est à son deuxième et dernier mandat en tant que gouverneur, serait ouverte à une nomination sous une administration Harris.

Coleman a également refusé de commenter lorsqu’on l’a interrogé sur le contenu du discours du gouverneur.

Jessica Velasquez, présidente du Parti démocrate du Nouveau-Mexique, a déclaré que le parti savait que Lujan Grisham ferait la fierté de l’État lors de la convention. Elle a ajouté que le leadership fort du gouverneur au niveau de l’État l’a propulsée au rang de leader national du Parti démocrate.

« Avec son expérience et son expérience en faveur des Néo-Mexicains, nous sommes ravis qu’elle s’adresse à l’ensemble de la nation sur la question cruciale des soins de santé lors de notre convention et qu’elle enflamme un stade rempli de démocrates prêts à porter la vice-présidente Kamala Harris et le gouverneur Tim Walz à la victoire », a déclaré Velasquez dans un communiqué.

Alors que Lujan Grisham s’est concentré sur la criminalité et la sécurité publique au Nouveau-Mexique ces derniers temps, les soins de santé, en particulier les droits reproductifs des femmes, sont depuis longtemps un sujet important pour le gouverneur, qui a été secrétaire à la santé du cabinet de l’État de 2004 à 2007.

Gabriel Sanchez, professeur de sciences politiques à l’Université du Nouveau-Mexique, a écrit dans un courriel : « Le rôle de Lujan Grisham au sein du DNC reflète à la fois l’importance du vote latino pour l’objectif des démocrates de maintenir la présidence et le lien du gouverneur avec la vice-présidente Harris. »

Politico a rapporté plus tôt ce mois-ci que Lujan Grisham avait été considéré comme un candidat potentiel à la vice-présidence sur le ticket de Harris.

Lujan Grisham connaît Harris depuis qu’ils ont siégé ensemble au Congrès. Ils partagent également un moment spécial dans la vie du gouverneur : Harris a célébré le mariage de Lujan Grisham avec Manny Cordova en mai 2022 à Washington, DC

Un jour après que le président Joe Biden a abandonné la course à la présidence, Lujan Grisham a « sans réserve » soutenu Harris comme candidate démocrate à la présidence.

« Notre gouverneur peut jouer un rôle central dans la mobilisation des électeurs latinos en faveur de Harris, et en particulier des Latinas, un sous-groupe de Latinos qui, je crois, sera la clé des chances des démocrates en novembre », a écrit Sanchez.

Il a souligné que Lujan Grisham figurait sur la liste des candidats potentiels à la vice-présidence. « Nous savons donc que Harris a une haute opinion des compétences et de la réputation de notre gouverneur », a-t-il déclaré. « Cela va évidemment donner lieu à des spéculations sur les rôles potentiels du gouverneur dans l’administration Harris si elle remporte la présidentielle en novembre. »

Sanderoff a également déclaré que le discours de Lujan Grisham en prime time démontre l’importance du vote hispanique pour la campagne de Harris.

« En tant que gouverneure hispanique, elle apporte un symbolisme particulier au Parti démocrate », a-t-il déclaré.

Bien que les Hispaniques aient tendance à être des électeurs démocrates fidèles, Sanderoff a déclaré qu’il y avait un « problème de question énergétique » avec le président Joe Biden sur le bulletin de vote.

« Avec l’entrée de Kamala Harris dans la course, je pense qu’il y a un sentiment d’énergie renouvelée parmi les jeunes, les gens de couleur… et le fait qu’une personne comme Michelle Lujan Grisham s’exprime à la convention est un symbole de l’objectif de la campagne Harris de gagner à la fois le vote féminin et le vote hispanique avec de larges marges », a-t-il déclaré.

Lujan Grisham a pris la parole lors des conventions de 2016 et 2020.

Lors de la DNC de 2016, Lujan Grisham, alors membre du Congrès, a défendu Hillary Clinton, qui a perdu face au républicain Donald Trump.

Quatre ans plus tard, elle a souligné la nécessité d’investir dans les emplois liés aux énergies propres pour éviter ce qu’elle a appelé « l’annihilation environnementale » provoquée par l’administration Trump.

