Lujan Grisham entame son deuxième mandat de gouverneur du Nouveau-Mexique

La démocrate Michelle Lujan Grisham a officiellement entamé son deuxième mandat en tant que gouverneure du Nouveau-Mexique le jour du Nouvel An avec la promesse de “lancer l’État vers l’avenir” en s’appuyant sur le travail accompli par son administration au cours des quatre dernières années.

“Le progrès – et non la paralysie – est en fait notre destin”, a déclaré Lujan Grisham peu après avoir prêté serment lors d’une cérémonie publique dimanche après-midi. “Nous avancerons dans l’inconnu avec malveillance envers personne et avec charité pour tous, et avec la conviction que le travail acharné au nom des Nouveaux Mexicains l’emportera toujours.”

Les festivités de la journée dans la capitale, Santa Fe, comprenaient des performances de danseurs amérindiens et d’un groupe de mariachis. Le bal du gouverneur était prévu pour la soirée, avec des billets au prix de 1 000 $ par personne.

Dans ses remarques, Lujan Grisham a dressé une liste des principaux problèmes qu’elle envisage de résoudre. Ils comprenaient l’éducation de la petite enfance, le logement abordable, la dépendance aux opioïdes et la codification des droits à l’avortement.

Elle a également annoncé son intention de créer la New Mexico Healthcare Authority, “une entité complète qui élargira l’accès aux services et réduira les formalités administratives qui empêchent les Néo-Mexicains d’obtenir les soins de santé de haute qualité dont ils ont besoin”.

Lujan Grisham a remporté une course disputée et coûteuse pour sa réélection contre le républicain Mark Ronchetti, des groupes extérieurs dépensant beaucoup pour les campagnes.

Lujan Grisham et la législature contrôlée par les démocrates devraient profiter d’une prévision financière plus que favorable alors qu’ils fixent les priorités de dépenses au cours de la prochaine session. Parmi les principales tâches à accomplir, il y aura la résolution des problèmes de sécurité publique et des résultats éducatifs lamentables de l’État.

Citant des milliards de dollars d’argent frais, le gouverneur a déclaré dans un récent article sur les réseaux sociaux que le Nouveau-Mexique avait la possibilité d’atteindre de nouveaux sommets.

“Nous allons doubler les investissements dont nous savons qu’ils fonctionnent et explorer de nouvelles stratégies innovantes grâce à des investissements dans des domaines clés tels que le logement, la santé, l’éducation et la sécurité publique”, a-t-elle déclaré.

La législature a augmenté les crédits récurrents pour les écoles publiques de plus d’un milliard de dollars depuis 2018. Bien que certains progrès aient été réalisés, les analystes législatifs lors d’un briefing en septembre de l’année dernière ont formulé de nombreuses recommandations pour s’assurer que les investissements portent leurs fruits.

Le Nouveau-Mexique continue de se classer au bas de nombreuses listes qui évaluent la réussite scolaire, même quatre ans après un litige historique qui a conduit un tribunal de district à déterminer que l’État ne respectait pas sa responsabilité constitutionnelle de fournir une éducation adéquate à tous les élèves.

L’affaire est antérieure au premier mandat de Lujan Grisham. Malgré ses efforts pour faire rejeter l’affaire, un juge a décidé que le tribunal maintiendrait sa compétence jusqu’à ce que des réformes complètes à long terme soient mises en œuvre.

Le Département de l’éducation publique de l’État a publié plus tôt cette année un projet de plan pour faire face aux lacunes mises en évidence par l’affaire, mais la version finale n’a pas encore été rendue publique.

Les résultats des derniers tests standardisés montrent également que seulement 26% des élèves de la troisième à la huitième année maîtrisaient les mathématiques tandis que 34% maîtrisaient la lecture, ce qui place le Nouveau-Mexique plus loin derrière les autres États, même en tenant compte des défis généralisés à travers les États-Unis. par la pandémie de coronavirus.

Le groupe à but non lucratif Think New Mexico a publié des recommandations allant de l’augmentation du temps d’apprentissage à la réduction de la taille des classes et au transfert d’argent de l’administration vers la salle de classe pour changer les choses.

“L’amélioration des écoles publiques du Nouveau-Mexique est le besoin le plus pressant auquel notre État est confronté”, a déclaré Fred Nathan, fondateur et directeur exécutif du groupe.

Il a souligné que plus de temps en classe était une réforme fondée sur des preuves et l’importance de maximiser le montant du budget de l’éducation qui est dépensé dans les salles de classe. L’objectif, a-t-il dit, est de s’assurer que les investissements de l’État “produiront le plus grand rendement pour les étudiants”.

Un changement immédiat sur lequel le gouverneur compte pour faire une différence en 2023 est la disponibilité d’un tutorat virtuel gratuit en mathématiques, en arts du langage et en sciences pour de nombreux élèves de la maternelle à la huitième année. Le programme a été annoncé en décembre.

Susan Montoya Bryan, Associated Press