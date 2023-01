Luiz Henrique montre à Dembele comment être à la hauteur du battage médiatique

Ousmane Dembele a peut-être atteint les deux dernières finales de la Coupe du monde avec la France (et en a remporté une), a marqué le vainqueur contre l’Atletico Madrid ce week-end, a été déplacé à travers l’Europe pour plus de 160 millions d’euros de frais de transfert tout au long de sa carrière et a son entraîneur à L’entraîneur de Barcelone raconte à qui veut l’entendre à quel point son talent est remarquable … mais il y a déjà tellement de choses que l’ailier erratique pourrait apprendre de son rival lors de la demi-finale de la Supercopa espagnole de jeudi.

Luiz Henrique Andre Rosa da Silva n’a rien gagné, vient d’avoir 22 ans, a déménagé au Real Betis pour un modeste montant de transfert initial de 8 millions d’euros, n’a pas été choisi pour faire partie de l’équipe brésilienne de la Coupe du monde au Qatar et ne peut pas encore parler Espagnol très bien, mais ses compétences remarquables sont complétées par un appétit vorace pour apprendre, se développer et éliminer les erreurs de son jeu. C’est sans doute l’attitude même dont Dembele semble manquer.

La question de savoir si les deux ailiers s’affronteront pour la première fois cette semaine, lorsque Barcelone et le Betis s’affronteront pour affronter le Real Madrid ou Valence en finale de la Supercopa, dépend de leurs entraîneurs respectifs : Xavi et Manuel Pellegrini. Le Barça et le Betis font face à une lourde charge de matchs de LaLiga – ils sont respectivement premier et quatrième du tableau – ainsi que des matchs à élimination directe de la Copa Del Rey en milieu de semaine prochaine (Barcelone passe en troisième division Ceuta, tandis que les titulaires Betis sont à domicile contre Osasuna), et ils ont tous les deux l’ambition de remporter la Ligue Europa. (Les Catalans affrontent Manchester United en février en huitièmes de finale, tandis que le Betis s’est qualifié directement pour les huitièmes de finale.)

Luiz Henrique est toujours une perspective brute au Real Betis, mais sa volonté d’apprendre et de travailler sur ses défauts a fait de lui une vedette avant la seconde moitié de la saison. Danilo Di Giovanni/Getty Images

Il y aura des moments où des talents insaisissables et gagnants comme Luiz Henrique et Dembele seront reposés afin d’être les plus explosifs lorsque les matchs décisifs se présenteront, mais il s’agit d’une demi-finale (jouée en Arabie saoudite) avec l’odeur d’un trophée dans les airs – la grande finale aura lieu dimanche – et des sommes à sept chiffres proposées en fonction de l’atteinte de cette finale ou, en fait, de la levée du trophée.

Selon toute vraisemblance, le Betis alignera Luiz Henrique et lui demandera d’essayer de tourmenter Jordi Alba, tandis que Xavi déploiera presque certainement Dembele sur son aile préférée, la droite, pour attaquer Alex Moreno ou le buteur vainqueur de la Copa Juan Miranda. Mais que ces deux ailiers immensément talentueux et ultra-rapides, qui ont chacun marqué le but de la victoire pour leurs équipes respectives dimanche, commencent la demi-finale ou non, cela ne changera rien au point fondamental ici.

L’adaptation absurdement rapide de Luiz Henrique non seulement à la Liga, mais aux exigences qui lui sont imposées par le Real Betis et son entraîneur, Manuel Pellegrini, devrait servir de conte moral pour Dembele. L’homme du Barça est capable de moments véritablement scandaleux sur le terrain, mais le fait que son adversaire direct ne sache jamais ce que Dembele va faire est corroboré par la preuve très claire que, semble-t-il, Dembele lui-même non plus.

Dembele a mis du temps à s’installer en Liga et est toujours enclin à commettre les mêmes vieilles erreurs. Mais lui, comme Luiz Henrique, pourrait jouer un grand rôle dans le déroulement de la demi-finale de Supercopa de jeudi. Mateo Villalba/Images sportives de qualité/Getty Images

Certains cyniques pourraient soutenir que la plupart du temps, tout le monde sait précisément ce que Dembele va faire : dépasser un dribble, donner le ballon à un adversaire au lieu d’un coéquipier bien placé ou ne pas contrôler la passe la plus facile envoyée directement à son pieds. Ensuite, lorsque vous doutez le plus de lui, le joueur de 25 ans fera des nœuds à un défenseur, se lancera dans un sprint remarquable et lancera un tir dans le coin supérieur.

Xavi croit en lui de manière évangélique, tout comme l’entraîneur français Didier Deschamps, qui a titularisé Dembele à chaque match de Coupe du monde, à l’exception de la défaite tunisienne. Les clubs qui auraient pu obtenir ses services lorsqu’il était disponible en tant que transfert gratuit l’été dernier n’y croyaient évidemment pas aussi fermement que ces deux entraîneurs.

Dembele a fait des progrès : il subit moins de blessures, maîtrise l’espagnol de manière fiable et accumule plus de passes décisives. Mais le pourcentage de fois où il fait la bonne chose efficacement, qu’il s’agisse d’une tâche simple ou compliquée, n’est pas à la hausse, et c’est là qu’intervient la comparaison négative avec l’achat d’été passionnant de Betis.

Il existe des similitudes directes qui sont immédiatement évidentes. Luiz Henrique a le même rythme, peut-être même plus, sur le ballon une fois qu’il part en course. Il a une frappe tout aussi puissante, bien que du pied droit plutôt que des deux pieds comme Dembele, et cela a été montré par le sublime vainqueur qu’il a écrasé contre Rayo à Vallecas lors de la victoire 2-1 du Betis il y a quelques jours.

Chaque homme possède l’attribut le plus précieux : la capacité technique de dribbler, de manière fascinante, devant un rival lors d’un sprint à fond. Luiz Henrique possède des pieds rapides et un bon contrôle rapproché; il est aussi audacieux. Lorsqu’il est arrivé au Betis l’été dernier, alors âgé de 21 ans, il avait parfois l’air perdu. C’est compréhensible aussi : le Brésilien changeait de continent après avoir quitté Fluminense, il manquait d’expérience et il essayait de s’adapter à un rythme de football extrêmement différent dans une nouvelle ligue.

Gêné par l’incapacité de son nouveau club à répondre aux exigences du fair-play financier jusqu’au troisième jour de match de LaLiga, ce qui a retardé son inscription en championnat et bloqué ses débuts, il a lutté. Son toucher était erratique et sa prise de décision était, franchement, Dembele-esque. Le jeu faisait rage autour de lui et il avait l’air nettement hors de sa profondeur.

C’est là qu’intervient Pellegrini.

Comme l’a expliqué l’entraîneur du Betis : “Au début, Luiz avait tendance à mélanger ses idées, à ne pas suivre les concepts de jeu de base de l’équipe. Mais quand nous l’avons vu s’entraîner, nous avons vu qu’il était vraiment doué techniquement, qu’il pouvait maîtriser la tactique. et nous étions totalement convaincus qu’il y avait un grand avenir pour lui. Espérons qu’il continue à se développer comme il l’a fait parce que nous sommes tous certains qu’il y a beaucoup plus à venir de lui.

Pellegrini a demandé à Luiz Henrique d’être beaucoup plus impliqué défensivement et de travailler plus fort avec le ballon. Il a également ordonné au jeune Brésilien de rester fidèle à sa nature, de continuer à prendre des risques lorsqu’il est en possession. Il a également recommandé les devoirs.

“L’entraîneur m’a dit d’étudier les vidéos des matchs de Vinicius”, a déclaré Luiz Henrique. “Je veux atteindre les niveaux où lui, Neymar et Raphinha sont … et avec le travail, je crois que je peux réaliser ce rêve.”

Luiz Henrique a écouté les leçons de l’équipe d’entraîneurs du Betis et a étudié d’autres talents comme Vinicius dans le cadre de son développement sous la direction de l’entraîneur Manuel Pellegrini. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Les débuts à domicile de Luiz Henrique ont eu lieu après une heure contre Osasuna, et il a reçu une ovation debout à son arrivée. Quelques minutes plus tard, le Betis n’était plus qu’à 10 hommes et Luiz Henrique a travaillé dur pour s’assurer que Los Verdiblancos a tenu bon pour gagner 1-0.

La prochaine fois, contre Madrid, il avait l’air hors de sa profondeur : brut, sujet aux erreurs et presque déconcerté. Depuis, il a fait des progrès exemplaires. Il a l’air plus confiant, plus diligent et plus fiable chaque semaine, tirant le meilleur parti d’une éthique de travail irréprochable. Oui, il y a des erreurs et des signes de son inexpérience, mais il apprend toujours.

En battant Rayo ce week-end, il a réussi à doubler avec l’arrière latéral Aitor Ruibal pour aider à réduire le flux de possession vers l’ailier de Rayo Alvaro Garcia, mais a également couru à la défense à domicile et a marqué le vainqueur.

“Je pense que mon style de jeu est parfait pour le Betis”, a déclaré Luiz Henrique. “J’aime avoir le ballon, jouer au football offensif, dribbler mes adversaires et donner des passes décisives ou marquer. Mais je travaille dur aussi. Je suis ambitieux, je veux réaliser de grandes choses ici, c’est pourquoi je pense que le club veut et ce que je peux faire pourrait être le mélange parfait.”

Le but de tout cela n’est pas d’être méchant ou désobligeant envers Dembele. Il est passionnant par intermittence, il a l’un des plus grands de tous les temps du football espagnol (Xavi) avec ferveur dans son camp, il a été le principal passeur de LaLiga au cours de la dernière année civile et, en général, il commence à comprendre le message de cohérence, d’application et développement. La différence est que le petit nouveau brésilien sur le bloc comprend ce message de manière innée.

Les performances de Luiz Henrique au cours des deux derniers matches se déroulent dans le terrible contexte que son père est décédé chez lui au Brésil la première semaine de janvier, alors qu’il avait lui-même 22 ans. Comme à peu près tout le monde autour du Betis, Pellegrini a été bouleversé par la détermination de l’enfant. rester et bien jouer pour le club. Si vous avez vu son vainqueur contre Rayo et cette célébration, à genoux avec les deux bras tendus vers le haut et les doigts pointant vers le ciel, vous savez maintenant pourquoi.

Je reviens juste à cette demande de Pellegrini que son nouveau joueur étudie Vinicius … c’est assez excitant pour les fans de football espagnol que ces deux – et Dembele, certes – soient en ascension en même temps avec trois des meilleurs clubs de LaLiga .

Vinicius devance son compatriote. Vainqueur du trophée, auteur du but vainqueur en finale de la Ligue des champions, fondamental dans un partenariat sensationnel avec Karim Benzema et évoluant à Madrid plutôt qu’au Betis. Mais même son développement initial – plus sa capacité clé à entendre, assimiler et comprendre les conseils que lui donnaient des sommités comme Zinedine Zidane, Benzema, Luka Modric, Toni Kroos et l’entraîneur actuel Carlo Ancelotti, était moins rapide – avait moins d’élan que celui de Luiz Henrique.

Ne soyez pas dupe. Cet ailier du Betis est terriblement talentueux et excitant, mais il est encore jeune : il se lance parfois sur le mauvais dribble, se fait renverser le ballon ou dévie un tir dans la foule plutôt que dans la lucarne. C’est juste qu’il est sur un chemin très rapide jusqu’au moment où les adversaires le craignent vraiment, les fans du Betis l’adorent et le vénèrent en chanson, le Brésil le choisit comme régulier et sa production de buts/assistances augmente en quantité. C’est un footballeur extrêmement agréable à regarder pendant qu’il grandit.

Faites-vous plaisir et écoutez le rythme de Luiz Henrique.