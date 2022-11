Luiz Felipe Scolari, ancien patron de Chelsea, Brésil, annonce sa retraite

Luiz Felipe Scolari, qui a dirigé le Brésil jusqu’à la Coupe du monde en 2002, a annoncé lundi sa retraite. Le Brésilien a récemment dirigé Athletico Paranense jusqu’à la finale de la Copa Libertadores. Scolari et son club ont perdu contre Flamengo, 1-0, ratant la première couronne continentale du club.

Luiz Felipe Scolari prend sa retraite comme l’un des managers les plus expérimentés de l’histoire. Peut-être plus remarquable encore, il a été entraîneur dans une pléthore de clubs, souvent au cours de plusieurs mandats.

Au total, il a été entraîneur de 1982 à 2022. Cela a commencé au Centro Sportivo Alagoano, un club actuellement au troisième niveau du football brésilien. Il a fait la une des journaux à Gremio. Là-bas, les journalistes brésiliens ont qualifié son style de “non-brésilien”, car il était plus structuré et moins motivé par le flair. Cependant, le succès s’ensuit, y compris la Copa Libertadores de 1995. Il a égalé cet exploit en tant que manager de Palmeiras peu de temps après.

Pourtant, le couronnement du succès de Luiz Felipe Scolari avant sa retraite est survenu en 2002. Le succès dans les tournois au niveau des clubs lui a valu le poste d’entraîneur-chef du Brésil. Avec une équipe extrêmement talentueuse comprenant Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu et Roberto Carlos, le Brésil a remporté sa cinquième Coupe du monde. Il a ensuite dirigé le Portugal jusqu’à la finale du Championnat d’Europe en 2004.

Luiz Felipe Scolari annonce sa retraite

Pourtant, la carrière managériale de Scolari n’est pas pleine de succès. Il a dirigé Chelsea pendant la moitié d’une saison avant d’être limogé. Cette équipe de Chelsea de 2008/09 était quatrième du tableau lors de son limogeage. Il a ensuite terminé troisième de la ligue et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions.

Après avoir basculé entre plusieurs clubs, Scolari a atterri à la tête du Brésil pour la Coupe du monde 2014. En tant que pays hôte, le Brésil avait une pression croissante pour être performant. Une fois en demi-finale, le Brésil a subi sa défaite la plus embarrassante de l’histoire. L’Allemagne a battu les hôtes 7-1 avant de remporter le tournoi. Après avoir perdu contre les Pays-Bas lors du match pour la troisième place, 3-0, Scolari a démissionné de son rôle.

À la fin de sa carrière, Scolari a atteint 30 postes d’entraîneur différents. Bien sûr, un certain nombre d’entre eux étaient avec la même équipe. Il a dirigé Gremio, Brazil, Palmeiras, Cruzeiro et plus à plusieurs reprises.

PHOTO : IMAGO / Photoport