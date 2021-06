LA star de Million Dollar Listing: New York, Luis D. Ortiz, a été accusé de « harcèlement et abus » par la mère de son enfant.

Le couple a été mêlé à une âpre bataille pour la garde d’Ortiz, qualifiant les affirmations de fausses.

L'agent immobilier se bat contre les accusations de son ex-partenaire

L’agent immobilier de 34 ans a défendu son personnage de « saint » en demandant aux fans de préserver leur vie privée en ces temps difficiles lors d’une interview mardi.

Luiz s’est ouvert sur les accusations de Bonne journée NY avec Rosanna Scotto alors qu’il faisait la promotion de son dernier spécial Netflix, Amazing Vacation Rentals.

L’ex-petite amie de la star, Nikita Singh, a mis en place une campagne de crowdsourcing en ligne sur GoFundMe intitulé ‘Justice for Nikita & Leela Legal Bills’ où elle a fait ses réclamations.

Nikita a affirmé que Luis avait porté de fausses accusations contre elle

Nikita a affirmé que Luis l’avait faussement accusée d’avoir enlevé leur enfant, Leela, pour qu’elle vive au Royaume-Uni.

Singh a accusé son ancien partenaire de « harcèlement et abus », avec une deuxième déclaration sur GoFundMe affirmant :

« Je me bats actuellement pour mon droit humain fondamental de vivre une vie normale et stable avec ma fille », écrit Singh sur sa page GoFundMe.

GoFundMe de Nikita

« Par peur, je n’ai jamais parlé ouvertement des niveaux de souffrance que j’ai endurés de Luis D Ortiz et d’autres membres de sa famille. »

Interrogé sur les allégations concernant la garde de sa fille Leela, Luis a déclaré: « Comme je l’ai dit à tout le monde, je ne parlerai jamais de ma fille en public. »

« Tout ce qui a été mis en ligne est complètement faux, et la raison pour laquelle je n’ai pas répondu est la première, je n’ai pas à le faire ; numéro deux, c’est la vie privée de ma fille ; et numéro trois, c’est quelque chose que nous devons faire nous-mêmes.

La star de télé-réalité prétend qu'il est un « saint »

Il a ajouté: « Peu importe ce qui a été dit, vous me connaissez depuis des millions d’années, et tous ceux qui me connaissent depuis des millions d’années – je suis un saint. »

« J’aime ma famille et j’ai toujours été un père de famille, et je continuerai à faire ce que j’ai à faire, mais sur mon temps personnel et dans ma vie privée. »

« Je n’ai pas à partager ça avec qui que ce soit. ».

La naissance de Leela a été documentée en 2019

L’annonce à un million de dollars : l’ex-partenaire de la star new-yorkaise avait initialement affirmé :

« Il exige que nous retournions immédiatement aux États-Unis afin qu’il puisse à nouveau me contrôler. »

« J’ai demandé l’aide du gouvernement britannique.

Instagram / Nikita Singh

Nikita et Leela résident actuellement au Royaume-Uni





«Je n’ai pas empêché Luis de voir son enfant. Mon avocat l’a clairement indiqué par écrit. En fait, l’invitant à voir Leela »,

«Je tends la main publiquement, je demande du soutien et je fais prendre conscience de notre situation. C’est le plus longtemps que Leela a vécu au même endroit et je supplie de ne pas la déraciner. « ,

« Malheureusement, lorsqu’il s’agit d’abus et de santé mentale, la plupart des gens refusent de s’impliquer. Je demande donc au public son aide.

La naissance de Leela a été documentée dans un épisode de la télé réalité Inscription à un million de dollars : New York en 2019.