La série invaincue de sept matchs d’Arsenal a pris fin bizarrement après une défaite 2-1 à Wolverhampton Wanderers en Premier League.

– Rapport: les loups battent Arsenal à neuf hommes

Les visiteurs avaient pris les devants lors du match de mardi et avaient cherché à faire 20 points sur 24 possibles, mais tout a changé sur le coup de la mi-temps. Avec les Gunners 1-0 et en roue libre, grâce à la finition impressionnante de Nicolas Pepe avec son pied droit après 30 minutes, David Luiz a fait tomber Daniel Podence dans la surface et a ensuite été expulsé. Ruben Neves a marqué le penalty qui en a résulté.

L’équipe locale est ensuite sortie rapidement après la pause et Joao Moutinho a marqué son premier but à domicile avec une frappe spectaculaire à distance. Bernd Leno a ensuite été envoyé pour aggraver la misère de Mikel Arteta alors qu’Arsenal terminait le match avec neuf hommes, mettant ainsi fin à leur impressionnante forme récente.

Positifs

Arsenal est sorti rapidement des blocs et a mis les Wolves sous une pression intense dès le coup d’envoi. La passe des Gunners était lisse et ils semblaient pleins de confiance, se précipitant en nombre et causant des problèmes aux Wolves à chaque fois qu’ils avancaient. Nicolas Pepe a montré des signes de la qualité que les fans d’Arsenal attendent de lui.

Négatifs

Arteta aura été frustré que son équipe n’ait pas pu profiter de leur domination précoce. Le jeu aurait dû être hors de vue avant que les loups ne se nivellent, avant que les Gunners ne soient punis pour leur débauche lorsque les loups ont nivelé de la place sur le coup de la mi-temps.

Note du manager sur 10

5 – L’Espagnol semblait avoir choisi un mélange puissant alors que son équipe menaçait de déclencher une émeute dans les 45 premières minutes, mais il a été mis à l’épreuve après le licenciement de Luiz. Arsenal a été brutal en attaque suite au retrait de Lacazette à la mi-temps. Aurait-il dû laisser Lacazette sur le terrain et revenir à trois à la place?

Luiz, avant, a été expulsé juste avant la mi-temps pour une faute qui a complètement changé le jeu pour Arsenal. Nick Potts / PA Images via Getty Images

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 5 ans – Leno a reçu un carton rouge tard après avoir manipulé le ballon en dehors de la zone, ce qui a vu les Gunners tomber à neuf hommes alors qu’ils étaient 2-1. Avant cette erreur, Leno n’avait pas été en mesure d’arrêter Neves de l’endroit ou de nier la frappe étonnante de Moutinho.

DF Hector Bellerin, 5 ans – L’arrière droit était souvent coupable d’avoir ralenti le jeu offensif d’Arsenal et était un gaspillage de possession. Certainement le maillon faible des quatre arrières d’Arsenal.

DF Rob Holding, 5 – Battu trop facilement à trop d’occasions, Holding était coupable d’avoir reculé ses adversaires. Il n’a pas fait grand-chose pour aider Luiz à préparer le penalty, laissant un espace libre aux loups pour attaquer.

DF David Luiz, 4 ans – Le Brésilien passait une bonne soirée jusqu’au temps additionnel de la première mi-temps lorsque, après avoir perdu Podence, il a fait tomber l’ailier portugais et a été expulsé. Neves a expédié la pénalité qui en a résulté. Semble familier? En fin de compte, ce moment a changé la donne.

DF Cedric Soares, 6 ans – Cédric était efficace des deux côtés. Il était impatient de soutenir Pepe sur le chevauchement en première mi-temps et solide à l’arrière, mais ses incursions avant ont été limitées après la pause.

MF Thomas Partey, 7 ans – Avec autant de temps passé sur le ballon au milieu, les passes et les passes avant de l’international ghanéen ont ouvert la défense des Wolves. Il a mis en place Saka deux fois dans les 15 premières minutes et a continué à dominer, bien que son influence ait diminué lorsque Arsenal est tombé à 10 hommes.

MF Granit Xhaka, 5 – Il a fait sa 200e apparition toutes compétitions confondues avec Arsenal, mais a perdu la tête en seconde période après avoir donné trop de fautes inutiles.

MF Bukayo Saka, 7 ans – Le jeune a profité d’un début de match électrique. Il a touché le poteau en 35 secondes, puis a forcé Rui Patricio à effectuer un arrêt trois minutes plus tard. Cinq minutes plus tard, il avait un but refusé lorsque Lacazette s’est écarté du hors-jeu. Il a cependant disparu en seconde période alors qu’Arsenal luttait contre 11 hommes.

MF Emile Smith Rowe, 6 ans – Partey a volé la vedette, mais Smith yre, le mouvement de Rowe en première période était tout aussi impressionnant. Il a fantôme d’un côté à l’autre avec une grande efficacité, bien qu’il ait servi de spectateur pendant une grande partie de la seconde période.

MF Nicolas Pepe, 7 ans – Le Français a frappé la barre puis a fait mieux en décrochant son septième de la saison juste après la demi-heure. Il a muselé deux joueurs – quoique plutôt heureusement – avant de marquer avec un effort imparable du pied droit. A été remplacé plus tard par Pierre-Emerick Aubameyang.

FW Alexandre Lacazette, 6 ans – L’attaquant solitaire a été fortement impliqué dès le début, bien qu’il ait malheureusement dérivé vers un hors-jeu avant de renvoyer le ballon à Saka, qui a trouvé le but mais a ensuite vu son but marqué à la craie. Malheureusement, Lacazette a été remplacé à la suite du remaniement tactique d’Arteta à la pause.

Substituts

DF Gabriel Magalhaes (Lacazette, 45 ans), 6 – Magalhaes avait l’air solide quand il est entré, ce qui n’était pas une mince affaire étant donné que les Gunners faisaient face à beaucoup de pression. Fait quelques interceptions opportunes.

FW Pierre-Emerick Aubameyang (Pepe, 61) 5 – Arsenal manquait d’options offensives après la pause et on espérait donc qu’Aubameyang serait en mesure de les aider à tenir le ballon dans la moitié de terrain des Wolves, mais il était inefficace.

GK Runar Alex Runarsson (Partey, 74 ans) N / A – Le gardien de 25 ans a été impressionnant lorsqu’il est entré. Il a fait une sauvegarde de confiance de Neto avant de bien sauvegarder à nouveau, cette fois de Vitinha.