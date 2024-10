Luis Tiant, légende des Red Sox de Boston connue sous le nom de « El Tiante », est décédé à 83 ans

Luis Tiant, l’as d’origine cubaine au talent unique, qui a mené à deux reprises la Ligue américaine en ERA et a réalisé un jeu blanc pour les Red Sox de Boston lors des World Series 1975, est décédé, selon les Red Sox. Il avait 83 ans.

El Tiante, comme on l’appelait, était une icône à Cuba bien avant de se faire un nom dans les ligues majeures, et il se classe parmi les lanceurs les plus accomplis du jeu non élus au Temple de la renommée. Avec une liquidation emblématique qui lui a fait tourner le dos au frappeur, Tiant a surmonté ses blessures pour enregistrer 49 blanchissages en carrière, 229 victoires et 2 416 retraits au bâton.

« Quand les jetons sont en jeu », Le lanceur du Temple de la renommée, Jim Palmer, a dit un jour« Luis Tiant est le plus grand compétiteur que j’ai jamais vu. »

Tiant était le fils du grand lanceur des Ligues noires et des Ligues cubaines Luis Tiant Sr., et il s’est fait un nom à Cuba et au Mexique avant de signer avec les Indians de Cleveland en 1961. En rejoignant le club de la grande ligue en 1964, Tiant était un succès instantané, devenant un pilier des Indiens et menant la ligue en ERA en 1968, qui constitue l’une des grandes saisons de lanceurs de tous les temps. Depuis, seuls trois lanceurs ont accordé moins de coups sûrs toutes les neuf manches.

Les blessures, cependant, ont menacé de faire dérailler la carrière de Tiant à la fin de la vingtaine. Échangé en 1969 puis libéré en 1971, il s’est accroché aux Red Sox pour ce qui allait être un deuxième chapitre déterminant. En 1972, il a de nouveau dirigé la Ligue américaine dans l’ERA, et il a fait partie de ses deuxième et troisième équipes All-Star en 1974 et 1976. Entre-temps, il a aidé les Red Sox à remporter le fanion de la Ligue américaine en 1975, remportant le premier match de l’ALCS. et lancer deux matchs complets contre les Reds de Cincinnati dans les World Series. Face à l’emblématique Big Red Machine, Tiant a réussi un jeu blanc lors du premier match, et les Red Sox ont remporté chacun de ses trois départs en Série mondiale, y compris son match 6, moins dominant, qui s’est terminé par le home run emblématique de Carlton’s Fisk.

En huit saisons avec les Red Sox, Tiant a remporté 20 matchs à trois reprises. Il a été intronisé au Temple de la renommée des Red Sox en 1997 et était resté régulièrement présent au sein de l’équipe, en particulier lors de l’entraînement de printemps où il conduisait consciencieusement une voiturette de golf d’un terrain à l’autre chaque matin.

Tiant a été inscrit au Temple de la renommée pendant 15 ans mais n’a jamais généré plus de 30,9 pour cent des voix. Pourtant, il est resté un lanceur légendaire de Cuba à la Nouvelle-Angleterre.

« Quand j’étais petit, j’ai grandi à Cuba » Tony Pérez, membre du Temple de la renommée, a dit un jour« Luis Tiant était un héros national. »

(Photo du haut de Luis Tiant pendant son séjour avec les Red Sox : MLB via Getty Images)