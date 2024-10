Luis Tiant, lanceur des Red Sox des années 1970, est décédé à 83 ans

« Il ne ressemblait pas du tout à la royauté du baseball », a écrit le chroniqueur du Globe Harold Kaese. « Trapu, à la poitrine épaisse, aux bras courts. C’était l’un des princes du pitch ?

Tiant au bâton lors du premier match des World Series 1975 contre les Reds à Fenway Park. Tom Landers/Personnel du Globe

Le mouvement chiropratique de M. Tiant – « tourner et tourner sur le monticule comme un personnage dans une tour d’horloge bavaroise », a observé l’écrivain new-yorkais Roger Angell – a déconcerté les frappeurs qui n’avaient aucune idée du moment et de l’endroit où la balle leur arriverait.

«Il ne vous regarde même pas lorsqu’il lance le ballon», a déclaré l’ancien receveur des Yankees Thurman Munson.

L’imprévisibilité de M. Tiant a amplifié ses deux plus grandes qualités : sa résilience et sa fiabilité dans les compétitions incontournables.

« Si un homme me mettait une arme sur la tempe et disait : ‘Je vais appuyer sur la gâchette si vous perdez ce match’, je voudrais que Luis Tiant lance ce match », a déclaré Darrell Johnson, le manager de l’édition 1975. Les Rouges Sox.

Luis Clemente Tiant Vega est né dans la municipalité de Marianao à La Havane en 1940 et doit son nom à son père, gaucher légendaire des Cubains de New York dans les ligues noires des années 30 et 40. Alors qu’il s’est montré très prometteur sur le monticule, M. Tiant a été éliminé par les Havana Sugar Kings, une ligue mineure affiliée aux derniers sénateurs de Washington, dont le représentant a suggéré qu’il devienne vendeur de fruits.

M. Tiant, qui a ensuite affiché une fiche de 229-172 en 573 matches de ligue majeure avec 187 matchs complets et a été trois fois All-Star, a connu ses meilleures années avec les Red Sox après que deux équipes se soient débarrassées de lui. Les Indians de Cleveland, qui l’ont retiré de la ligue mexicaine en 1961, l’ont échangé aux Twins du Minnesota en 1969 après avoir connu une campagne 9-20, son seul record de défaites en six saisons à Cleveland.

L’ancien lanceur des Red Sox, Bill Lee, a comparé la performance de Tiant sur le monticule à une symphonie : « Dur au début, un peu doux et lent au milieu, puis la grosse explosion à la fin. » Frank O’Brien/Personnel du Globe

Après que les Twins aient libéré M. Tiant blessé après une saison, les Red Sox l’ont récupéré pour combler une lacune dans leur rotation et sont restés avec lui après une fiche de 1-7 en 1971.

« Je n’ai jamais abandonné », a-t-il déclaré. « Je n’arrêtais pas de me dire que tant que je pourrais amener le ballon au marbre, j’allais rester dans le baseball. »

La renaissance de M. Tiant a commencé en 1972 lorsqu’il a remporté 15 matchs, dont 11 après le début du mois d’août, et a maintenu ses coéquipiers dans la course aux séries éliminatoires jusqu’au dernier week-end de la saison.

M. Tiant, qui arborait une moustache desperado et fumait des cigares dans la douche et le bain à remous du club, était un coéquipier bien-aimé avec un don pour amuser ses collègues, à qui il attribuait des surnoms tels que « Polaco » (Carl Yastrzemski), « Frankenstein » ( Carlton Fisk) et « Pinocchio » (Rico Petrocelli).

« Luis savait exactement quand transformer un trajet en bus en quelque chose qui sortait de ‘Saturday Night Live' », a déclaré l’ancien voltigeur droit des Red Sox, Dwight Evans.

Tiant – avec son cigare signature – dans le bain à remous après un match d’août 1973. Dan Goshtigian/Personnel du Globe

Mais sur le monticule, M. Tiant était un compétiteur implacable et fascinant dont les interprétations virtuoses de son compatriote lanceur des Red Sox, Bill Lee, comparaient à une symphonie : « Dur au début, un peu doux et lent au milieu, puis la grosse explosion à la fin. »

M. Tiant a été à son apogée lors de la course au fanion de 1975 lorsqu’après avoir été inactif pendant deux semaines avec un mal de dos en fin de saison, il a livré une demi-douzaine de chefs-d’œuvre.

« Vous pouvez parler de n’importe qui d’autre dans cette équipe, mais Tiant est l’homme », a déclaré l’ancien as des Orioles de Baltimore, Jim Palmer.

Après avoir marqué sans coup sûr dans la huitième manche d’une décision 3-1 contre les Tigers de Détroit le 11 septembre, M. Tiant a blanchi Baltimore (au chant de « LOO-ie, LOO-ie ») le 16 septembre et Cleveland. le 26 septembre.

Il a ensuite limité les A d’Oakland à un point non mérité lors d’une victoire de 7-1 lors du premier match de la série de championnats de la Ligue américaine.

« C’est le Fred Astaire du baseball, qui danse jusqu’à la victoire », a déclaré le cogneur des A, Reggie Jackson. « Il a mis cette foule dans un battage médiatique. »

Puis, après avoir mystifié les Reds de Cincinnati lors du premier match des World Series, M. Tiant les a de nouveau battus sur la route lors du quatrième match.

« Nous n’avons personne comme ça dans la Ligue nationale », a observé le capitaine des Reds Pete Rose. « Personne qui lance ces balles courbes à haute rotation qui mettent deux minutes à tomber. »

Bien que M. Tiant ait remporté 21 matchs pour un club de troisième place en 1976 et 25 autres au cours des deux saisons suivantes – y compris un blanchissage des Blue Jays de Toronto qui a garanti aux Red Sox des séries éliminatoires de division avec les Yankees de New York en 1978 – la direction a proposé lui seulement un contrat d’un an pour 1979, alors qu’il aurait 38 ans.

« Ils ne m’ont jamais pris au sérieux dans leurs négociations », a déclaré M. Tiant. « Ils m’ont traité comme un vieil imbécile. »

Ainsi, M. Tiant a décampé en tant qu’agent libre pour les Yankees et a remporté 13 matchs l’année suivante.

« Quand ils ont laissé Luis Tiant partir à New York, ils nous ont arraché le cœur et l’âme », a déclaré Yastrzemski.

M. Tiant a joué deux ans dans le Bronx avant de terminer sa carrière avec les Pirates de Pittsburgh et les California Angels.

« C’est toujours agréable d’avoir dans le club quelqu’un de plus laid que soi », a plaisanté son coéquipier des Angels Fred Lynn, qui avait joué avec M. Tiant à Boston.

M. Tiant a pris sa retraite en 1982, après avoir battu les Red Sox pour remporter sa victoire finale. Après avoir été dépisteur pour les Yankees et instructeur dans les ligues mineures des Dodgers de Los Angeles et des White Sox de Chicago, M. Tiant a été entraîneur pendant quatre ans au Savannah (Géorgie) College of Art and Design.

En 2001, il a rejoint les Red Sox en tant qu’entraîneur des lanceurs pour leur filiale Lowell et en tant que conseiller en affectation spéciale.

« Quand je suis à Boston, j’ai toujours l’impression d’être chez moi », a déclaré M. Tiant. « Je pleure presque, je me sens si bien. »

Ses larmes avaient coulé pour de bon en 1975, lorsqu’il avait revu ses deux parents pour la première fois depuis 1961, deux ans après la révolution cubaine. Après qu’une lettre du sénateur américain Edward Brooke ait été remise en main propre par son collègue George McGovern au premier ministre cubain Fidel Castro, la mère et le père de M. Tiant ont été autorisés à rendre visite à leur fils indéfiniment.

« Je n’aurais jamais pensé les revoir et je pense qu’ils pensent de la même manière », a déclaré M. Tiant. « Mais c’est arrivé. »

Ses parents sont arrivés en août, alors que les Red Sox étaient confortablement en tête de la division. Son père, portant une casquette des Red Sox, a lancé le premier lancer avant un match avec les Angels, puis a regardé son fils prendre le monticule.

Le père de Luis Tiant a allumé le cigare de son fils en septembre 1975. La mère de Luis Tiant est à droite. Dan Goshtigian/Personnel du Globe

Tiant (à droite) a aidé son père à retirer sa veste avant un premier lancer cérémonial à Fenway Park le 27 août 1975. Frank O’Brien/Personnel du Globe

Pourtant, même après les retrouvailles avec ses parents, l’attrait de son pays natal est resté fort et après des décennies de querelles diplomatiques, M. Tiant est revenu sur l’île en 2007 pour la première fois.

« Je dois aller à Cuba avant de mourir », a déclaré M. Tiant, dont le retour émouvant a été relaté dans un documentaire intitulé « Le fils perdu de La Havane ». « Cela va compléter ma vie. »

Mais sa véritable demeure était depuis longtemps Boston.

« C’est mon deuxième pays », a déclaré M. Tiant, dont le stand de nourriture El Tiante proposait des sandwichs cubains sur Yawkey Way, à l’extérieur de Fenway Park. « Les gens ici ont été formidables avec moi, bons envers ma famille. Peu importe où je vais, et je suis allé dans de nombreux endroits, il n’y a pas de meilleur endroit pour moi.

M. Tiant laisse dans le deuil sa femme, Maria, et ses enfants Luis, Isabel et Daniel, ainsi que John Papile, qu’il considérait comme son fils.