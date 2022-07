Luis Suarez signe un contrat à court terme pour rejoindre Nacional

Montevideo (AFP) – Luis Suarez a signé un contrat à court terme pour rejoindre son club d’enfance Nacional en Uruguay avant la Coupe du monde au Qatar, a annoncé mercredi le président du club.

Suarez a révélé mardi sur les réseaux sociaux qu’il avait un accord préliminaire pour retourner l’équipe où il a commencé sa carrière et mercredi, le président de Nacional, Jose Fuentes, a déclaré à la station de radio Sport 890 que la star de 35 ans avait signé un contrat de cinq mois. .

Suarez et le président du club ont tous deux déclaré mardi que certains détails devaient encore être réglés, mais Fuentes a déclaré à Sport 890 : “C’est déjà fait, c’est déjà résolu.”

L’ancienne star de Liverpool et de Barcelone est le meilleur buteur de tous les temps de l’Uruguay et devrait participer à sa quatrième Coupe du monde plus tard cette année.

Fuentes a déclaré que Suarez devrait arriver en Uruguay ce week-end et pourrait faire ses débuts dès mardi en Copa Sudamericana – l’équivalent sud-américain de la Ligue Europa – contre les Brésiliens Atletico Goianiense.

Suarez, qui a quitté l’Atletico Madrid à la fin de la saison dernière et vit toujours en Espagne, a commencé sa carrière au Nacional, faisant ses débuts à l’âge de 18 ans en mai 2005.

Après une saison complète, il a déménagé à Groningen aux Pays-Bas, puis à Ajax un an plus tard.

Là, il a attiré l’attention de Liverpool et après trois saisons et demie en Angleterre, il a déménagé à Barcelone pour un montant de plus de 80 millions d’euros.

Il a connu son passage le plus réussi en Catalogne, remportant quatre titres de champion d’Espagne et la Ligue des champions en 2015, tandis qu’il a de nouveau remporté la Liga avec l’Atletico en 2021.