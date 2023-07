Luis Suárez, seul Espagnol à avoir remporté le Ballon d’Or, est décédé

BARCELONE, Espagne (AP) – Luis Suárez Miramontes, le soi-disant « Galicien doré » qui est le seul Espagnol à avoir remporté le prix individuel le plus prestigieux du football, le Ballon d’Or, est décédé, selon l’ancien club de l’Inter Milan. Il avait 88 ans.

L’Inter n’a pas indiqué la cause de la mort de Suárez lors de l’annonce de son décès dimanche.

Bien que né dans la région nord-ouest de l’Espagne, la Galice, le milieu de terrain a remporté l’essentiel de ses trophées en Italie avec l’Inter, dont la Coupe d’Europe en 1964 et 1965 et trois titres de champion d’Italie. Suárez a quitté Barcelone pour l’Inter après avoir remporté deux titres de champion d’Espagne.

« Malheureusement, sa période la plus grande et la plus réussie est survenue lorsqu’il n’était plus un joueur du Barça », a noté le site Web de Barcelone.

Suárez a remporté le Ballon d’Or en 1960 et a été finaliste en 1961 et 1964. Il a joué dans l’équipe espagnole qui a remporté le Championnat d’Europe de 1964, son premier titre majeur.

Après avoir pris sa retraite en 1973, Suárez a été entraîneur de l’Inter pendant trois périodes. Il a également dirigé l’équipe nationale espagnole de 1988 à 1991.

Suárez a minimisé son Ballon d’Or, un trophée qui a échappé aux superstars espagnoles suivantes, notamment Andres Iniesta, Xavi Hernandez et Raul Gonzalez.

« Tout dépend de l’époque dans laquelle vous vivez », a déclaré Suárez sur le site Web de la FIFA. « Vous avez besoin de la chance qui vient lorsqu’un autre grand joueur de votre temps n’est pas aussi performant. Il y a eu de très grands joueurs qui n’ont jamais remporté ce prix. Ce n’est pas si grave. »

L’attaquant du Real Madrid Alfredo di Stefano, qui a remporté le prix en 1957 et 1959, est né en Argentine.

La milieu de terrain espagnole Alexia Putellas a remporté le Ballon d’Or féminin à deux reprises.

