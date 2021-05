Luis Suarez – Ronald Koeman n’avait pas le personnage pour me parler de la sortie de Barcelone

la Ligue gagnant Luis Suarez a déclaré que l’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, n’avait pas le caractère pour lui dire qu’il ne voulait pas qu’il reste au club.

Suarez, 34 ans, a marqué 21 buts cette saison pour aider la nouvelle équipe de l’Atletico Madrid à remporter le titre après avoir été expulsé par le Barca l’été dernier.

– La Liga sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

– Hunter: Atletico, Suarez justifié par la victoire au titre de la Liga

Koeman a été chargé de dire à Suarez que le club voulait se débarrasser de lui, mais l’international uruguayen estime que l’entraîneur néerlandais s’est caché derrière la décision du conseil d’administration de le chasser.

« Les mots de Koeman étaient: ‘Ils [the directors] m’a dit de te dire, « Suarez a dit lundi à la station de radio Cope. » On m’a obligé à m’entraîner séparément [from the first team] et laissé en dehors de l’équipe pour les trois matches amicaux.

« Ensuite, Koeman a dit que si mon avenir n’était pas résolu, il comptait sur moi pour le premier match de la saison contre Villarreal. C’est à ce moment-là qu’il n’avait pas le personnage pour me dire qu’il ne voulait pas. moi lui-même. «

Cependant, Suarez reconnaît que Koeman n’est pas à blâmer pour la façon dont son départ s’est déroulé après six années de succès au Camp Nou.

À l’époque, Lionel Messi a lancé une attaque cinglante contre le conseil d’administration du Barça, l’accusant de manquer de respect à son coéquipier. Suarez a également blâmé les pieds de l’ancien président, Josep Maria Bartomeu.

« Premièrement, le président », a ajouté Suarez lorsqu’on lui a demandé qui l’avait maltraité au Barça. « Je serai toujours reconnaissant au club, mais ils m’ont utilisé. Il a tout dit dans la presse au lieu de me téléphoner personnellement pour dire que le club ne voulait pas de moi. »

« Pourquoi ne m’a-t-il pas appelé directement? Ils ont téléphoné quand ils voulaient que je convaincre [Messi] rester et parler avec [Antoine] Griezmann [about signing]. Ils auraient dû m’expliquer la situation. «

Suarez a déclaré qu’il n’avait reçu aucun message de Koeman ou Bartomeu le félicitant d’avoir renvoyé l’Atletico à son premier titre en Liga depuis 2014, bien qu’il ait plaisanté en disant qu’il était sur le point de leur envoyer une photo après avoir remporté sa cinquième ligue en sept ans en Espagne.

Luis Suarez a remporté le titre de la Liga dimanche avec l’Atletico Madrid. Photo de David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Avant de marquer le but contre le Real Valladolid qui a décroché le titre pour l’Atletico samedi, Suarez a déjeuné avec Messi à Madrid.

Messi est hors contrat en juin et n’a pas encore révélé s’il signera un nouvel accord avec Barcelone. Suarez a déclaré que son conseil serait de rester en Catalogne, riant lorsqu’on lui a demandé si Messi lui avait déjà dit ses plans.

« En tant qu’ami et fan, je serais ravi qu’il reste à Barcelone », a-t-il souri. « Et c’est ce que je recommanderais. »

Pendant ce temps, le Barça est enfin prêt à remplacer Suarez avec la signature de l’attaquant de Manchester City Sergio Aguero sur un transfert gratuit, des sources ont confirmé à ESPN.

Suarez, qui pendant des années avait activement encouragé le Barça à recruter un n ° 9 pour lui offrir une compétition, estime que c’est une bonne signature pour le club.

« C’est un conseil différent maintenant, de nouvelles personnes en charge et ils recherchent des joueurs de qualité », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas discuter avec Aguero dans ce sens. Je suis entièrement d’accord avec la signature. »

Plus tôt cette semaine, Suarez a confirmé qu’il resterait à l’Atletico pour la deuxième année de son contrat à la suite de la spéculation qu’il pourrait quitter cet été.