Luis Suarez réussit un tour du chapeau lors de sa première victoire avec Gremio

Luis Suarez a commencé sa carrière chez Gremio de la meilleure façon possible. L’ancien attaquant de Barcelone et de Liverpool a réussi un tour du chapeau en 38 minutes mardi pour mener sa nouvelle équipe à une victoire 4-1 sur Sao Luiz et au titre de Recopa Gaucha.

Suarez, 35 ans, a rejoint le club brésilien ce mois-ci après avoir quitté le club d’enfance Nacional lorsque son contrat a expiré en décembre. Il a signé un contrat de deux ans en tant qu’agent libre après la Coupe du monde.

“Je pense que oui [biggest debut]la dernière fois que j’ai marqué à mes débuts, c’était avec l’Atletico [Madrid]”, a déclaré Suarez à Sportv.

Suarez a quitté le match à la 14e minute de la seconde mi-temps pour le plus grand plaisir des supporters de l’Arena Gremio.

“Cela n’aurait pas pu être mieux pour ses débuts. Les fans croient en lui, nous aussi”, a déclaré l’entraîneur de Gremio Renato à propos de Suarez. “Il a montré ce pour quoi il était venu. Il a rapidement intégré le groupe parce que c’est une personne très humble. Il ne veut pas les faits saillants ou les avantages, il veut juste être comme tout le monde.”

C’était la première fois que Suarez marquait un tour du chapeau en première mi-temps depuis 2013 lorsqu’il l’avait fait avec Liverpool contre Norwich City et son plus grand nombre de buts en un premier match. Il a marqué deux buts lors de son premier match avec Atleti en 2020 après les avoir rejoints depuis Barcelone.