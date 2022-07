Luis Suarez rejoindra le Club Nacional uruguayen dans le cadre d’un accord préalable au contrat

Luis Suarez a conclu un accord de pré-contrat pour rejoindre le club uruguayen Nacional en tant qu’agent libre, a déclaré mardi l’ancien attaquant de Liverpool et de Barcelone.

L’attaquant de 35 ans a commencé sa carrière professionnelle au Nacional avant de rejoindre l’équipe néerlandaise du FC Groningen en 2006.

“Tout d’abord, je voulais vous remercier pour l’amour à travers tous les messages que ma famille et moi avons reçus ces derniers jours, ce qui a été impressionnant. Cela a touché nos cœurs à ce moment où nous avons dû prendre une décision », a-t-il écrit sur Twitter.

“Et il était impossible de gâcher cette opportunité de rejouer à Nacional et nous avons un pré-accord avec le club.

“Dans les prochaines heures, les détails seront finalisés et nous espérons que l’accord que nous souhaitons tous sera atteint et que nous pourrons tous profiter de cette nouvelle étape et nous voir dans les prochains jours.”

Suarez est le meilleur buteur de tous les temps de l’Uruguay avec 68 buts en 132 matchs depuis 2007.

Il a joué pour l’Ajax Amsterdam ainsi que pour Liverpool et le Barça avant de quitter l’Atletico Madrid à la fin de la saison dernière.

