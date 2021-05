Luis Suarez met l’Atletico au bord du titre palpitant de la Liga alors que Barcelone regrette de l’avoir laissé partir

Attends quoi? Tu penses que c’est plus de? Vous pensez vraiment que parce que l’Atletico Madrid n’a besoin que de battre les trois derniers du Real Valladolid pour remporter son troisième titre de la Liga en 44 longues années, et que parce qu’ils Harry Houdini se sont sortis d’un terrible péril ce week-end, nous avons déjà eu notre dernier Glenn Close « Elle est ne pas mort encore! »Twist dans le conte?

Où diable étiez-vous ces dernières années? Es-tu sérieux? C’est l’Espagne. Littéralement, tout pourrait arriver samedi lorsque les champions en titre, le Real Madrid de Zinedine Zidane accueillera le sous-marin jaune de Villarreal et Atleti, champion élu, conduira 120 minutes au nord-ouest pour grincer et s’écrouler Valladolid où une victoire leur garantirait d’être couronnés champions – où, en En fait, tout résultat qui correspond à celui de Madrid aura le même effet.

2 Liés

L’intrigue secondaire sur laquelle j’espère être le premier à revendiquer est que Florentino Perez, le président milliardaire hautain de Madrid, appelle le président de Valladolid, un Ronaldo Nazario de Lima, et lui dit: « Ronnie, c’est Atleti, et j’ai besoin de Valladolid pour battez-les. Enlevez vos bottes et enfilez à nouveau ce short! «

Ronaldo reste l’une des bonnes affaires de Perez. Tout de suite le « Galactico« tapis roulant, l’attaquant brésilien était un footballeur incroyablement brillant qui avait l’habitude de couper les coins ronds à l’entraînement et qui mettait le » Quand pouvons-nous avoir le prochain? » fiesta. Il reste également quelqu’un pour qui le président de Madrid a une affection massive. Petite merveille.

Je te le dis maintenant, Ronaldo (une fois « O Fenomeno » mais maintenant « El Presidente« dans le club de 92 ans qu’il possède) était donc talentueux que s’il s’inscrivait à temps et enfilait l’une des bandes modérément plus spacieuses de la première équipe, il pourrait probablement marquer un but ou deux contre Atleti le week-end prochain malgré ses 44 ans et se déplacer doucement en forme de corps vers son plus grand que nature. personnalité. C’est l’Espagne, ne l’excluez pas.

Et si vous pensez que je suis trop fantaisiste, laissez-moi juste ajouter de l’huile sur votre feu en disant que c’est seulement un peu plus ridicule que le scénario de Luis Suarez. J’espère seulement que le demi-esprit qui a forcé l’Uruguay à quitter le Camp Nou en août dernier, l’ancien président de Barcelone Josep Maria Bartomeu, regardait comme le Blaugrana a fait une catastrophe en perdant à domicile contre Celta Vigo tandis que Suarez a produit l’un des les grands moments du football espagnol récent.

L’une des vraies beautés de ce sport, l’une des choses qui nous rend si accro, c’est qu’il crée un drame théâtral que le cinéma et la télévision ont du mal à imiter de manière réaliste. Et c’est ce qui s’est passé dimanche.

– La Liga sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

La matinée s’est levée avec des gros titres à travers l’Espagne citant Suarez se plaignant du fait qu’au cours de ses derniers mois à Barcelone, il a constamment dû écouter ceux qui l’employaient lui dire – ou, pire, faire des remarques sarcastiques dans son dos – que: « Je n’étais pas ‘pas capable de concourir pour des trophées importants et que je n’étais plus apte au plus haut niveau. «

Mélangé avec le joyeux mais-regarde-moi de Suarezà présent! le ton est venu la phrase de son actuel manager, Diego Simeone: « Nous entrons dans la zone Luis Suarez. » Le manager d’Atleti soulignait que son attaquant charnu et construit pour la bataille était précisément le genre de joueur sur lequel vous joueriez votre vie lorsque les jetons étaient tombés. L’entraîneur argentin aurait également raison.

Pendant la décision carrément têtue et indisciplinée d’Osasuna d’essayer de ruiner non seulement le week-end d’Atleti, mais toute sa saison, les choses se sont détériorées. Au début du match, Suarez se déplaçait simplement à travers les engrenages à la vitesse de frappe, cela transpirait, mais il a frappé le gardien, a frappé le poteau et a été pris hors-jeu dans des positions de but qui n’ont pas favorisé la tension artérielle de Simeone.

À Bilbao, Madrid dessinait. Aucun but n’avait été échangé et l’Athletic Bilbao avait l’air d’être ravi de trébucher Los Blancos encore une fois, après avoir éliminé l’équipe de Zidane de la demi-finale de la Supercoupe espagnole en janvier.

Puis, soudainement, une cascade de drame ressemblant à de la lave a éclaté et a continué à cracher des gobelets enflammés pendant les 22 dernières minutes du football de dimanche.

À San Mames, une routine de coin trop élaborée a finalement trouvé le jeune Rodrygo, qui avait marqué la semaine dernière à partir d’une position similaire, sur le ballon dans la surface de réparation de l’Athletic. Connaissant sa place dans la hiérarchie, il a shunté le ballon d’environ trois mètres jusqu’à Casemiro au lieu de tirer. Le clan brésilien du Parrain de Madrid a réduit un effort de Je vous salue Marie devant la bouche de but d’Unai Simon. Karim Benzema, extrêmement hors-jeu, a été momentanément tenté par son instinct de prédateur mais a laissé son brillant cerveau analytique dominer les réactions innées. Il est resté immobile et n’a pas touché le ballon, évitant ainsi l’action et rendant son hors-jeu immatériel, permettant à Nacho de bien agenouiller le ballon.

Il y a une pause momentanée pendant que les ordinateurs VAR ont un autre des moments du football « 2001: A Space Odyssey », mais « Hal » dit: « C’est OK, Dave, le but doit rester. » Une fois que toutes ces révisions sont terminées, il reste moins de 22 minutes.

À ce stade, Madrid et Atleti sont à égalité avec 81 points, ce qui signifie Los Blancos sont en tête et remporteront le titre s’il reste à égalité la semaine suivante, car ils ont une avance totale de 3-1 sur l’Atleti dans les deux derbies qu’ils ont disputés cette saison. Les chiffres de référence, 37 semaines après le début de la saison, sont tout simplement remarquables. Avec Madrid 1-0 et Osasuna nul 0-0 à Atleti, les deux meilleures équipes de la Liga ont remporté, nul et perdu des matchs identiques alors que leurs buts marqués / concédés se lisent: Madrid 65/27, Atleti 63/23.

Puis, soudain, Ruben Garcia lâche sa botte gauche. Il est terriblement doué de ce pied, mais vous ne le considérez peut-être pas vraiment comme son spécial. Et pourquoi pas? Sur l’extérieur de sa cuisse droite, il a un superbe tatouage de Joaquin Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck – le Joker.

Le Valencien s’identifie à la version de Phoenix de Joker car, comme il l’a expliqué cette saison, « Arthur Fleck était une victime méprisée par la société. La conclusion de ce film est que nous devons soutenir ceux qui souffrent d’une maladie mentale ou qui sont plus vulnérables ». Garcia se trouve également être l’une des voix les plus vives et les plus courageuses du football sur le thème de l’empathie et de la tolérance: « Je veux que tous les garçons et toutes les filles soient traités avec l’égalité des sexes et ne pas avoir à regarder si la personne dont ils sont tombés amoureux est un homme ou une femme. Peut-être qu’aucun footballeur n’est sorti parce qu’il a peur de ne pas être accepté. Si un coéquipier me disait qu’il était homosexuel, je l’encouragerais à s’exprimer publiquement et à l’aider à normaliser la situation. «

jouer 1:28 Gab et Juls pensent que Zinedine Zidane peut quitter le Real Madrid « la tête haute » s’il part en été.

Bravo, Ruben. C’est un après-midi pour les footballeurs spéciaux.

Son croisement en plein essor plane sur Stefan Savic et Renan Lodi au deuxième poteau, où le « Cygne de Zenica », Ante Budimir, se glisse. L’international croate a signé un prêt de Majorque l’été dernier, a immédiatement contracté Covid, n’a pas joué ou s’entraîne avec ses coéquipiers jusqu’à la fin octobre et, à ses débuts, a marqué lors d’une défaite 3-1 contre Atleti. Il a ensuite marqué neuf fois de plus avant dimanche, huit d’entre eux remportant des victoires, une par match nul, ce qui en fait la principale raison pour laquelle Osasuna reste confortablement debout.

Comme je l’ai mentionné, cet après-midi est réservé aux joueurs spéciaux.

Budimir écrase une tête en direction du poteau droit de Jan Oblak et le gars qui a fait face au plus grand nombre de tirs mais qui a concédé le moins de buts par minute cette saison est battu. Nous avons besoin de la version footballistique de Hal the Computer pour le confirmer, mais VAR prouve que le ballon est clairement au-dessus de la ligne avant qu’Oblak ne le repousse.

Madrid 1-0, Atleti 1-0. Soudain, cela ressemble à un désastre total pour Simeone, Suarez et Los Rojiblancos. Match banane-peau? Une plantation entière.

À Bilbao, les sous-marins de Madrid, assis dans la tribune de San Mames au-dessus de la pirogue, célèbrent et tentent de communiquer avec le reste de l’équipe. « Atleti perd! » De retour dans son penthouse de Barcelone surplombant le sud de la ville, l’ancien président Bartomeu prie – Atleti trébuche et Suarez ne marque pas est une rédemption partielle pour lui.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Malheureusement pour Barto, Simeone a haussé les épaules de sa camisole de force de conservatisme. Pour une fois, le manager d’Atleti fait des substitutions non seulement astucieuses mais offensives. Viennent Joao Felix et Lodi, plus Hector Herrera et Moussa Dembele. Esprit, largeur, sagesse et « attention, voici un gros ours d’avant-centre ».

Avec huit minutes restantes et le titre échappant à la vue, Atleti le nivelle. Lodi se déchaîne sur l’aile gauche et Joao Felix plante une jolie petite boule de sable sur son chemin. Le Brésilien cherche instinctivement Suarez mais il est hors-jeu. Lodi prétend qu’il va centrer mais, à la place, lance un tir haut dans le filet d’Osasuna et c’est 1-1. Le chaos éclate. Suarez ne perd pas de temps à faire des remontrances au coéquipier qui ne lui est pas passé (pour une fois) et se précipite pour récupérer le ballon niché derrière Sergio Herrera.

Les sous-marins de Simeone ont fait basculer le jeu et la poursuite du titre. Mais, jusqu’à présent, nous n’avons pas été dans la zone Suarez – « El Pistolero« a frappé le gardien, frappé le poteau et sorti le ballon du filet adverse pour accélérer les choses.

Cinq minutes plus tard, Lodi fait irruption à nouveau. Où était-ce toute la saison?

Le ballon coule de gauche à droite sur le terrain et, soudainement, Yannick Carrasco est dans la surface de réparation – menaçant. La clé ici est que Dembele est en position d’avant-centre, ligotant deux défenseurs d’Osasuna. Suarez, son cerveau de lézard travaillant sans pensée, pur instinct, s’est retenu – sa position est parfaite si l’ailier belge offre une réduction … et il le fait.

Qui parmi vous est surpris que l’homme que Barcelone ait expulsé, l’homme qui, selon Lionel Messi, aurait pu aider le Blaugrana gagner cette ligue, simplement sauté sur l’occasion et l’enterrer dans le coin inférieur? Personne? Je ne pensais pas.

Expulsé de Barcelone, Luis Suarez a l’Atletico Madrid sur le point de remporter son premier titre en Liga depuis 2014. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Soudainement, tous ceux qui perçoivent un salaire d’Atleti courent, crient et se heurtent. Suarez est au fond d’un tas de pieuvres à l’allure dangereuse – c’est un tas de membres qui se tordent, une collision de cinq poulpes ressemblerait probablement à ceci. Simeone reprend soudainement sa personnalité «minimiser les risques». Il crie à son assistant, Nelson Vivas, de faire dépouiller Geoffrey Kondogbia et de le préparer à venir pour utiliser un peu de temps. Vivas, dans le chaos, est complètement confuse.

Madrid gagne, Atleti gagne et Osasuna trébuche, l’air perplexe et peu impressionné par l’intervention du destin. La Liga passe à son week-end « And Then There Was One ». Et voici la chose à propos de tous les grands drames sportifs: comme la tension dans un film de Hitchcock, ce n’est pas mieux quand c’est inattendu; c’est mieux quand tu veux que ça vienne, tu vois comment ça force venez mais cela semble invraisemblable – peut-être même impossible.

Le truc à propos de ce drame particulier, c’est que tout le monde l’a vu venir – Suarez, Simeone et moi, pour n’en citer que trois. Tout le monde sauf Bartomeu.

L’été dernier, il choisissait des joueurs seniors au Camp Nou pour dire: « Vous n’aurez plus à supporter Suarez, je suis en charge et il est éliminé. » C’était un acte d’ego, un acte de vandalisme dans le football et cela a joué un rôle énorme en coûtant le titre à Barcelone. Les 23 buts et passes décisifs combinés de l’international uruguayen en 2400 minutes de Liga signifient qu’il en a créé ou en a marqué un toutes les 105 minutes en moyenne. C’est un retour remarquable pour un gars que son ancien club a traité comme de la saleté et a poussé la porte. Plus fou Bartomeu, plus de carburant pour Atleti.

Ce n’est pas encore fait, mais à moins que Valladolid n’ait la surprise de toutes les surprises en réserve pour nous samedi (avec ou sans le président Ronaldo à l’avant), alors il y aura des rubans rouges et blancs sur le trophée et ce sera Suarez 1 -0 Bartomeu.

Rendez-vous au week-end gagnant-emporte-tout. Ce ne sera pas pour les âmes sensibles – ou les amis de l’ancien président de Barcelone.