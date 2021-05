Luis Suarez marque alors que l’Atletico Madrid remporte la Liga le dernier jour de la saison

Luis Suarez a marqué le vainqueur à la 67e minute pour aider l’Atletico Madrid à remporter son premier titre en Liga depuis 2014. L’Atletico est venu par derrière pour battre le Real Valladolid 2-1 samedi pour remporter le titre de champion. Ce fut une dernière journée d’action éprouvante avec le Real Madrid et Villarreal en même temps. Oscar Plano a donné l’avantage à Valladolid à la 18e minute, mais Angel Correa a marqué dans l’égalisation à la 57e minute. Suarez est intervenu 10 minutes plus tard et a marqué le vainqueur. L’Atletico Madrid a battu le Real et Barcelone pour remporter le titre sous Diego Simeone.

Le Real Madrid, cependant, a également fait son travail même s’il avait l’air en difficulté pendant la majeure partie du match. Yeremi Pino de Villarreal a marqué le premier match à la 20e minute et il avait besoin de l’héroïsme de dernière minute du Real pour remporter la victoire. Karim Benzema a égalisé à la 87e minute et Luka Modric a trouvé le vainqueur à la 92e minute.

Plus tôt, Barcelone a également battu Eibar 1-0 avec Antoine Griezmann marquant le but à la 81e minute.

À la fin de la saison, l’Atletico a remporté 86 points au tableau tandis que le Real Madrid s’est retrouvé deuxième avec 84 points en 38 matchs. Barcelone a terminé troisième avec 79 points.

