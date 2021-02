Luis Suarez lève le voile sur la sortie de Barcelone alors que le véritable coût du transfert est révélé

Luis Suarez a fustigé Barcelone pour l’avoir poussé hors du club cet été en raison de craintes qu’il soit « trop ​​vieux ».

Il a été clairement indiqué au joueur de 34 ans lorsqu’il est revenu pour l’entraînement de pré-saison qu’il n’avait aucun avenir devant lui au Camp Nou après la nomination de Ronald Koeman.

Son nouveau manager n’a cependant pas grand-chose à voir avec la décision, car les chefs du Barça ont écarté l’attaquant et l’ont vendu à son rival Atletico Madrid.

Depuis lors, l’Uruguayen est dans une forme mortelle pour Atleti et codirige actuellement les classements de la Liga aux côtés de l’ancien partenaire de frappe Lionel Messi.

Mais le goût amer de sa sortie de Barcelone persiste toujours.

« Ce qui m’a vraiment dérangé, c’est quand ils m’ont dit que j’étais vieux et que je ne pouvais plus jouer à un haut niveau, être à la hauteur [the task of fronting] une grande équipe », a déclaré Suarez France Football . « C’est ce que je n’ai pas aimé. »

«Si je n’avais rien fait dans un club comme le Barca pendant trois ou quatre saisons, j’aurais compris. Mais, chaque année au Barca, j’ai marqué plus de 20 buts par saison. J’ai toujours eu de bonnes statistiques, juste derrière Leo (Messi). «

Il y avait une clause dans le contrat de Suarez au Barca qui lui aurait donné droit à un nouvel accord s’il jouait dans 60% des matches du club cette saison.