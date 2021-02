Luis Suarez a admis son choc d’avoir appris qu’il était excédentaire par rapport aux exigences de Barcelone par Ronald Koeman.

L’attaquant uruguayen a passé six saisons extrêmement réussies au Camp Nou, aidant l’équipe à remporter quatre titres de la Liga et une Ligue des champions.

Il est également devenu le troisième meilleur buteur de tous les temps du club avec un total sensationnel de 198 buts toutes compétitions confondues.

Après que Koeman a remplacé Quique Setien en août, cependant, il a été immédiatement clair à Suarez qu’il ne ferait pas partie des plans du Néerlandais à l’avenir, et il a rejoint l’Atletico Madrid peu de temps après.

S’adressant à El Transitor, Suarez a réfléchi sur la nature rapide de son départ de Catalogne.

« Quand Barcelone m’a dit qu’ils ne comptaient pas sur moi, c’était dur, je ne m’y attendais pas », a-t-il déclaré.

« C’étaient des moments très difficiles à cause de la manière [in which it happened].

« Koeman m’a appelé et m’a dit que je n’étais pas dans ses plans. Quand Barcelone a officialisé le fait qu’ils ne comptaient pas sur moi, des conversations ont commencé avec Atleti, avec Cholo. [Simeone], avec Miguel Angel.