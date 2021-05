Luis Suarez, l’Atletico Madrid justifié par une victoire au titre de la Liga, une couronne qui signifie plus pour les fans de Rojiblanco en une année «  différente  »

En fin de compte, bien sûr, il fallait Luis Suarez.

« Son nom, Suarez, ça suffit … ça vous dit tout », a fait valoir le sélectionneur des nouveaux champions d’Espagne, aux yeux rouges Diego Simeone parlant de l’homme qui lui a remporté le match crucial, celui qui lui a valu le titre. , l’homme que Barcelone a inutilement, égoïste, intimidé hors de son club l’été dernier.

Lorsque Simeone souriait d’une oreille à l’autre – masquant en partie le fait qu’il avait été en larmes – après que son Atletico Madrid avait gagné 2-1 au Real Valladolid pour reléguer le projet que le président Ronaldo Luiz Nazario avait commencé il y a près de trois saisons complètes, il parlait de l’attaquant d’Atleti, âgé de 34 ans et 21 buts, et Suarez lui-même était en pièces.

Nous décrivons souvent, tout naturellement, Suarez comme un dur à cuire. C’est parce qu’il l’est. Né dans une rue difficile, dans une ville difficile dans un pays difficile, Suarez a toujours été une sorte de héros en Uruguay malgré son portrait fréquent de combattant de rue à la suite de ses manques de jugement notables et regrettables. Mais il n’est pas ça: en termes de football, c’est un pur-sang absolu.

Si vous l’avez rencontré, si vous avez parlé à quelqu’un qui connaît Suarez – même si vous l’avez juste observé de près pour l’Ajax, Liverpool, son équipe nationale, Barcelone et maintenant Atleti au cours d’une carrière glorieuse – vous comprenez que c’est un homme qui ne souffre pas une seconde d’idiots, dont les jugements et la langue peuvent se déchirer. C’est un dur à cuire. Non dédié aux règles, auparavant sujet à ces manquements de jugement – que ce soit pour narguer ou mordre un rival – et quelqu’un qui croit absolument que l’histoire a toujours été et sera toujours écrite par les gagnants.

Pourtant, il y avait « El Pistolero, « ne pas se réjouir du triomphe d’avoir marqué des buts gagnants tardifs lors des deux derniers matches de Liga de l’Atleti pour transformer des situations de défaite en six points qui en ont fait des champions pour la troisième fois seulement en 44 ans. Il ne sautait pas, vaporisant du champagne, trouver des caméras sur lesquelles agiter les doigts pour réprimander l’ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, dont le vilain ego signifiait que Suarez devait être expulsé de la porte du club pour lequel il aimait jouer. Non, il n’y avait rien de tout cela.

Suarez, maintenant une légende de l’Atleti, était assis sur le gazon de Nuevo Zorrilla non seulement en pleurs, mais avec son corps ravagé par des sanglots.

Il avait brièvement parlé à l’émission de La Liga, en direct, et avait réussi à forcer quelques phrases sur la justification, sur le fait que cette année avait été la plus difficile de sa vie pour ceux qui l’aiment: sa femme, ses enfants, le reste de la sienne. famille. Mais il forçait ces phrases à moitié formées via ce moyen de communication particulier quand quelqu’un submergé par l’impact émotionnel des événements continue de penser que cette est la phrase qu’ils peuvent énoncer clairement sans que leur poitrine ne se soulève et que les larmes ne dépassent les mots à la sortie … mais échouent.

Lorsque le meilleur buteur d’Atleti, leur sauveur, a essayé de donner un sens à ses sentiments, quand il a poliment essayé de répondre aux questions, nous l’avons tous vu dans un état dont nous n’avions pas vu en public auparavant. Mais ce n’était que le début.

Tandis que Simeone prenait le micro et prononçait certaines des phrases les plus séduisantes, admirables et pleines de caractère que j’ai jamais entendues de sa part, Suarez était au téléphone avec quelqu’un qu’il aime – sa femme Sofia Balbi, je parie. À présent, les larmes coulaient sur ses joues, il secouait en quelque sorte la tête d’incrédulité à quel point il était consumé par l’émotion et le processus de respiration, de parole et de confinement de ces énormes sanglots faisait monter et sortir sa poitrine.

Si nous nous arrêtons un instant, il est clair qu’il ne s’agissait pas simplement de triomphe. Suarez a tellement gagné, a été un participant central à de magnifiques victoires, et depuis qu’il a trouvé la paix en passant d’Anfield au Camp Nou, il s’est racheté sans le moindre indice qu’il pourrait retomber dans cette rage incontrôlable qui l’a vu mordre des adversaires et de manière raciale. abuser de Patrice Evra. Donc, le fait qu’il ait été englouti par l’énormité de devenir le champion d’Espagne, encore une fois, et de conduire Atleti vers une gloire très convoitée n’était pas seulement une question de victoire.

Il ne s’agissait pas non plus uniquement du fait qu’il avait été blessé par le rejet de Barcelone bien plus qu’il ne l’avait jamais laissé entendre en public – peut-être plus qu’il ne l’avait même reconnu auparavant. Lorsque vous prouvez que vos ennemis ont tort, il y a satisfaction, mais il y a aussi un moment où le moi doute, l’immense peur que ceux qui vous rabaissent aient raison cette fois, qui rongent votre subconscient, sont vaincus une fois pour toutes.

Cependant, la troisième couche de ce qui se passait était, je crois, la raison la plus importante pour voir le héros de l’heure assis sur l’herbe involontairement rendu impuissant par un tsunami d’émotion que, je suis prêt à parier, il aurait j’avais normalement envie de se moquer de quelqu’un d’autre. Cette raison la plus importante était ce à quoi Simeone est allé immédiatement lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait d’être redevenu champion d’Espagne, sa troisième fois à Atleti, après avoir remporté la coupe et la ligue en tant que merveilleux milieu de terrain en 1995-96 puis en tant qu’entraîneur en 2013-14. .

Luis Suarez a marqué un autre but essentiel lors de la victoire de samedi à Valladolid, menant l’Atletico Madrid à la couronne de la Liga. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Ayant admis que le coup de sifflet de l’arbitre, qui a mis fin à la tension tortueuse pour l’homme d’Atleti en noir, a provoqué un sourire surgissant de l’intérieur de lui et l’envie de rire, Simeone est alors allé au but.

« Cela a été un moment où tant de fans de l’Atleti sont morts, où nous avons perdu des gens partout dans le monde dans les situations les plus étranges et les plus difficiles », a-t-il déclaré. « Nous avons tous souffert et pour pouvoir apporter aux gens ce bonheur, leur donner quelque chose après tout ce qu’ils ont vécu … c’est différent. C’est le meilleur. »

Et il a raison. Atleti a réalisé quelque chose qu’il n’a pas réussi depuis le milieu des années 1960. Dans chaque victoire de titre de champion depuis 1966, le Real Madrid n’a pas vraiment été une force. Depuis, quand Los Rojiblancos ont été champions de la Liga, Los Blancos ont été diversement quatrième, sixième, neuvième et même en 2014, Madrid était à cinq points de retard lors de la dernière journée. C’est la première fois depuis l’année où l’Angleterre a remporté la Coupe du monde que l’Atletico a vu ses voisins, leurs supérieurs souvent détestés, l’équipe et le club qui domine le football mondial depuis la naissance de la Coupe d’Europe.

Le fait qu’Atleti ait complètement perdu le premier Madrid derbi de la saison, puis a écarté une avance de 1-0 dans la seconde – après avoir joué exceptionnellement bien, bien mieux que l’équipe de Zinedine Zidane jusqu’à Karim BenzemaL’égaliseur de deux minutes de temps – avait attaqué les consciences de Simeone, le conseil d’administration, les joueurs expérimentés et les fans. L’équipe de Zidane, contre un ouragan de blessures et d’absences COVID, a continué à trouver un moyen de s’accrocher à Atleti, pour s’assurer que si la foule de Simeone trébuchait encore une fois, elle serait là.

Il ne fait aucun doute que les plus grandes cicatrices psychologiques que porte Simone sont les deux finales perdues de la Ligue des champions lorsque Madrid, à chaque fois dans les circonstances les plus dramatiques, a refusé à l’Atletico la couronne européenne. Donc pour lui de gagner cette fois, surtout avec les champions en titre de Madrid qui ont l’air impitoyables, « vu cela avant, fait cela avant » les poursuivants, eh bien, ce sera spécial et peut-être curatif pour Simeone. Je pense que cela aura vaincu certains fantômes.

Pourtant, il a pris le temps de réfléchir à l’impact que cela aura sur les autres. Ceux qui ont souffert à cause de la pandémie, ceux qui ont souffert parce qu’ils sont fans de l’Atleti et de Madrid ont la chance, encore et encore, de le dominer dans la capitale espagnole.

(Dans une note latérale, j’adore le fait que Madrid, quelques minutes après le coup de sifflet final de leur victoire 2-1 contre Villarreal, qui aurait conservé le titre si Valladolid avait en quelque sorte évoqué un but tardif, a utilisé Twitter pour félicite chaleureusement Atleti et ses fans pour avoir remporté le titre espagnol 2020-21. Classe pure. Belle touche de grâce.)

Ailleurs, Barcelone a trébuché sur un 1-0 Lionel Messisans victoire sur Eibar, le club miracle avec une population de la ville que vous pourriez intégrer dans une grande cabine téléphonique, qui maintenant, enfin, succombe à la réalité et abandonne une division.

Le Real Betis et le Celta Vigo ont joué maître contre élève et le maître a gagné. Lorsqu’ils étaient ensemble à River Plate, le patron du Betis, Manuel Pellegrini, était entraîneur et maintenant l’entraîneur du Celta Eduardo Caudet était son milieu de terrain droit qui travaillait dur. Caudet, depuis son arrivée en Espagne en novembre et la révolution du Celta, a clairement indiqué que Pellegrini était son inspiration, son professeur et reste quelqu’un que le joueur de 46 ans essaie d’imiter.

Pas cette fois, cependant, car le Betis a riposté après une victoire 2-0 contre 3-2 et a assuré la qualification en Ligue Europa. Le scénario de rêve est qu’eux et la Real Sociedad, vainqueur 1-0 contre Osasuna, rendent l’Espagne fière de cette compétition de l’UEFA la saison prochaine et que Villarreal, qui ne doit vraiment pas utiliser Geronimo Rulli dans le but contre Manchester United lors de la finale de la Ligue Europa de mercredi, remportez cette date et qualifiez-vous pour la Ligue des champions. C’est pour un autre jour.

Finalement, le président Ronaldo à Valladolid; Pacheta, l’entraîneur énergique et talentueux de Huesca; et le puissant Jose Luis Mendilibar, qui a fait des choses incroyables à Eibar, ont tous été laissés à contempler la vie en deuxième division, à lécher leurs blessures et à penser à ce qui aurait pu être. Pas Atleti, cependant. Ils ont offert du secours à Suarez lorsque le meunier de Barcelone pensait qu’il pourrait briser le couple de pouvoir Messi-Suarez, et ils ont récolté une récompense en or.

Le leader uruguayen est venu, a vu, conquis et s’est donné un sentiment de justification qui l’a submergé et nous a donné une belle image éternelle pour nous rappeler qu’en fin de compte, le football n’est pas une question de licenciements, de statistiques, de stupidité, de sauvetages ou de sensation dans le quotidien. . C’est un fournisseur du drame humain le plus exaltant, scandaleux et imprévisible que la télévision, l’opéra, le théâtre et le cinéma ne peuvent regarder que dans l’envie nue.

Félicitations à l’Atletico Madrid, Simeone et Suarez. Cela a été différent, d’accord. Cela a été très spécial.