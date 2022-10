Luis Suarez fait ses adieux au Nacional uruguayen au milieu des liens MLS

Luis Suarez célèbre après avoir remporté le championnat uruguayen avec son club d’enfance Nacional. Getty Images

Luis Suarez a remercié Nacional et ses fans après avoir marqué deux fois lors d’un dernier match pour son club d’enfance qui a battu son compatriote de Montevideo Liverpool 4-1 pour soulever le championnat uruguayen dimanche.

Suarez, 35 ans, est rentré chez lui pour rejoindre Nacional sur un transfert gratuit en juillet après le succès en Europe avec l’Ajax Amsterdam, la Premier League Liverpool, Barcelone et l’Atletico Madrid et, avec son contrat se terminant en décembre, pourrait rejoindre son coéquipier uruguayen Martin Caceres et son compatriote Gaston Brugman au LA Galaxy de la Major League Soccer l’année prochaine.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

L’attaquant, qui a marqué huit buts en 16 matchs cette saison, a déclaré qu’il avait pris la bonne décision de revenir à Nacional avant sa quatrième participation à la finale de la Coupe du monde pour l’Uruguay.

“Je suis satisfait d’avoir fait le bon choix, d’avoir apprécié ce moment, et je suis heureux de le terminer comme ça”, a déclaré Suarez aux journalistes après le match.

“[I feel] le bonheur et la fierté d’avoir pris la bonne décision. Cela génère toujours des doutes d’avoir fait le bon choix, mais célébrer avec notre peuple et notre famille n’a pas de prix.”

Suarez a ouvert le score en seconde période et en a ajouté un autre en prolongation, quittant le terrain à la 119e minute sous une ovation debout de la foule de l’Estadio Centenario.

“Je suis très reconnaissant parce que je suis venu pour eux [the fans]j’ai apprécié ça avec eux, je n’ai plus de mots de gratitude mais pour le montrer sur le terrain”, a ajouté Suarez.

“Aujourd’hui, c’était une soirée parfaite, parfaite … les gens l’ont appréciée, non seulement les fans de Nacional mais aussi les fans de football uruguayen ont apprécié d’avoir un joueur qui vient d’Europe avec la mentalité qu’il est toujours actif.

“Merci pour l’amour depuis mon arrivée jusqu’à mon départ aujourd’hui.”