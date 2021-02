L’attaquant de l’Atletico Madrid, Luis Suarez, a déclaré à ESPN qu’il serait celui qui déciderait du moment de sa retraite, alors qu’il était en tête du classement des buts de la Liga après un été au cours duquel « certaines personnes » se sont demandé s’il était toujours capable de jouer au plus haut niveau.

Suarez a quitté Barcelone pour un transfert gratuit en septembre dernier après que l’entraîneur Ronald Koeman a déclaré au joueur de 34 ans qu’il ne faisait plus partie des plans du club.

L’attaquant a rejoint l’Atletico et ses buts – 16 en 18 apparitions, faisant de lui le meilleur buteur de la Liga devant son ami proche Lionel Messi – les ont renvoyés en haut du tableau.

L’Atletico, qui est absent à Levante mercredi, a cinq points d’avance sur le Real Madrid avec deux matchs en main et huit points d’avance sur l’ancien club de Suarez, le Barca.

« J’ai toujours l’impression d’apprécier ce moment dans lequel je suis aujourd’hui, dans l’élite du football », a déclaré Suarez à ESPN, lors d’un événement organisé par Puma. « Être à l’Atletico, vous êtes dans l’élite du football. Certaines personnes ne croyaient pas que je pourrais encore être à ce niveau. J’ai le même enthousiasme.

« J’espère que cette année, l’année prochaine et pour autant d’années que ce soit, je continuerai à concourir et à donner le meilleur de moi-même, jusqu’à ce que vous réalisiez que vous êtes allé aussi loin que vous le pouvez. Mais personne ne se débarrassera de moi. Je déciderai quand je partirai. «

Suarez estime que sa nature obstinée – qui l’a poussé à prouver que ses sceptiques avaient tort l’été dernier – a été la clé de son succès dès le début.

« Je suis un de ces joueurs qui s’est toujours caractérisé comme têtu », a déclaré Suarez. « Quand j’essaye quelque chose deux, trois, quatre fois et que ça ne marche pas, je ne fais pas partie de ces joueurs qui laisseront tomber leur tête, qui disparaîtront. Je continuerai d’essayer, parce que j’ai été comme ça façon depuis que je suis enfant.

«J’avais l’habitude d’être critiqué quand j’avais 18 ans et les entraîneurs que j’avais, comme (l’entraîneur de Suarez au Nacional en 2005-06) Martin Lasarte, avaient l’habitude de dire: ‘Ne regardez pas les buts que le joueur de 18 ans gamin est porté disparu, s’il en rate sept ou huit. Concentrez-vous sur le fait qu’il essaie encore une troisième ou une quatrième fois. C’est ce qui le fera aller loin. Ces mots sont restés avec moi et je serai comme ça, je suis comme ça. «

Même Suarez admet cependant qu’il a été surpris par le bon déroulement de cette campagne.

« Je ne m’attendais pas à être dans ce moment où je suis avec l’Atletico aujourd’hui, mais j’aime beaucoup ça », a-t-il déclaré. « Je suis reconnaissant parce que les entraîneurs et mes coéquipiers croient en moi, ils me font confiance, et c’est quelque chose que vous essayez de rembourser avec des buts. »

Le rôle de l’entraîneur de l’Atletico Diego Simeone a également été essentiel pour convaincre Suarez de déménager à Madrid après six ans à Barcelone.

« Chaque entraîneur a évidemment sa propre façon d’être, sa propre philosophie du football. [He] est un entraîneur qui donne beaucoup de confiance aux joueurs, il vous fait donner plus que vous ne le pensiez », a-t-il déclaré.« Quand il s’agit de préparer les matches, il corrige beaucoup de choses. Même pour moi, à mon âge, il me corrige toujours et je l’accepte sans aucun problème, car il est l’entraîneur pour une raison.

«À mon âge, vous pourriez penser que vous savez tout, vous avez tout fait, mais il y a des détails tactiques que vous devez apprendre. C’est pour cela que l’entraîneur est là.

Dans son entraîneur argentin, l’international uruguayen a déclaré qu’il avait trouvé une âme sœur.

« Les Uruguayens et les Argentins ont une manière intense de vivre les matches. Cela ne change pas grand-chose », a déclaré Suarez. « Ce qui change, c’est que parfois vous avez un entraîneur qui peut vous expliquer une situation, qui vous dit » si vous faites une course entre ces deux défenseurs, vous pouvez avoir une chance de marquer. » Un coach peut vous parler comme ça.

« Mais alors un autre entraîneur vous dira » faites une course entre ces deux défenseurs, et vous marquerez, puis vous en marquerez deux ou trois de plus « . Ce sont les coachs qui vous motivent, ils vous enthousiasment, ce sont les messages qui vous accompagnent et qui vous aident beaucoup. «