Luis Suarez aggrave la crise du FC Barcelone alors que l’Atletico Madrid les bat 2-0

Luis Suarez a empilé plus de misère sur Barcelone en marquant lors d’une victoire 2-0 pour l’Atletico Madrid samedi, mais Ronald Koeman insiste sur le fait qu’il a le soutien du club pour continuer en tant qu’entraîneur. Le président du Barça, Joan Laporta, avait déclaré quelques heures avant le coup d’envoi que Koeman resterait entraîneur « quel que soit le résultat » au Wanda Metropolitano, mais un autre affichage mou mettra cet engagement à l’épreuve au cours de la pause internationale de deux semaines. Koeman confirmé après le match, il s’est entretenu avec Laporta vendredi soir et samedi matin.

« La clarté est très importante, pour la confiance de l’entraîneur, pour les joueurs aussi, pour qu’ils sachent que l’entraîneur est toujours là », a déclaré Koeman.

« Il a pris sa décision, comme il l’a dit cet après-midi, donc tout est parfait. »

Le buteur Suarez a joint les mains et a levé les yeux vers le ciel dans ce qui était initialement une célébration en sourdine, par respect pour son ancien club, où il a passé six ans et a marqué 198 buts.

« (C’était) par respect, amour, pour le parcours que j’ai eu au Barça et pour la période dans laquelle ils se trouvent en ce moment, pour les fans aussi », a déclaré Suarez après le match.

Mais l’Uruguayen a également fait un geste téléphonique et a semblé le viser vers Koeman, faisant peut-être référence à la manière abrupte dont l’entraîneur du Barça lui a dit qu’il était excédentaire par rapport aux exigences du Camp Nou, il y a un peu plus d’un an.

« C’était pour les gens qui pensent que j’utilise toujours le même numéro », a déclaré Suarez avec un sourire.

Thomas Lemar avait déjà viré l’Atletico devant et, à deux reprises avant la mi-temps, Barcelone semblait vulnérable à un autre coup de marteau sur le dos des défaites successives 3-0 en Ligue des champions contre le Bayern Munich et Benfica.

Ils ont au moins évité plus d’embarras en seconde période et il reste à voir maintenant si Laporta reste fidèle à sa parole en donnant à Koeman plus de temps pour renverser la vapeur.

Xavi Hernandez, Roberto Martinez et Andrea Pirlo auraient été les noms envisagés pour les remplacer.

Cependant, il est possible que Laporta n’ait trouvé aucun d’entre eux enthousiaste, avec Barcelone en bas de son groupe de Ligue des champions et limité à une limite de dépenses de 97 millions d’euros par la Liga, seulement le septième plus élevé de la division.

Le Barça occupe la neuvième place, tandis que la victoire de l’Atletico les place à égalité de points avec le Real Madrid en tête du classement.

JOAO FÉLIX ÉTOILES

Ils avaient aussi besoin de ce résultat, après un début de saison décevant qui ne leur avait vu remporter que deux de leurs cinq matchs précédents.

Suarez pourrait faire la une des journaux, mais c’était son partenaire Joao Felix qui était sans doute la star du spectacle, le jeune une menace en première mi-temps et produisant l’une de ses meilleures performances depuis longtemps.

L’entraîneur de l’Atletico Diego Simeone a déclaré: « À la fin de la première mi-temps, je suis allé voir Joao et j’ai dit: » C’est ce dont j’ai besoin de votre part. C’est ce qu’il faut faire ».

C’était la première fois que le Wanda Metropolitano était plein depuis mars 2020 et le bruit a donné une impulsion à l’Atletico dès le début.

C’est la superbe touche de Felix qui a créé le premier but, un délicieux décalage de Ronald Araujo sur l’aile gauche ouvrant tout le terrain en un instant.

Felix a joué à l’intérieur contre Suarez, qui a tiré pour la première fois contre Lemar et il a terminé dans le coin supérieur.

Pour le Barça, Philippe Coutinho s’est rapproché de la volée et Frenkie de Jong a manqué de peu en s’étirant pour la tête de Memphis Depay.

Mais l’Atletico déchirait le Barca à la pause et Suarez en a fait deux juste avant la mi-temps.

Depay a perdu le ballon à l’avant et quatre passes plus tard, Suarez était dedans, Yannick Carrasco touchant à Lemar, qui a fait rebondir le ballon sur Felix et l’a tiré à droite.

Avec Gerard Pique en train de revenir sur la ligne, Suarez a choisi sa place.

Coutinho a eu une chance d’en retirer un avant l’heure, mais Jan Oblak a étouffé l’arrivée et c’était la dernière contribution de Coutinho avant d’être remplacé par Ansu Fati.

Antoine Griezmann a également rejoint l’Atletico, faisant sa première apparition depuis son départ de Barcelone, nominalement en prêt, le dernier jour de la fenêtre de transfert.

Il avait une belle occasion à la pause mais passa mal, un passage à Angel Correa envoyé directement hors du jeu.

